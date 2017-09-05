Базаревич: показали светлую и тёмную стороны

Мозгов выиграл у Порзингиса, Россия проиграла Латвии Поражение от Латвии (69:84) не позволило россиянам досрочно занять первое место в группе на чемпионате Европы.

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы, обидчиков нашей команды оказалась команда Латвии (84:69). Главный тренер российской национальной команды Сергей Базаревич выделил две кардинально разные половины в исполнении своих подопечных, но отметил, что причин для паники пока нет.

— У сборной России получились такие разные две половины. В чем причина?

— Так сразу я не смогу ответить на этот вопрос. Мы, возможно, из всех четырех игр на этом турнире провели лучшую половину и худшую половину. На старте третьей четверти мы пропустили лёгкие очки и в какой-то момент начали сомневаться в том, что сможем победить. Нам просто нужно сделать определённые выводы из этого поражения и, самое главное, больше не дать повториться такой ситуацию.



— Четыре быстрых фола Порзингиса не расслабили команду?

— У меня не такой быстрый анализ, чтобы сказать наверняка. Не думаю, что расслабили. Латыши немного поменяли защитные построения, и мы не прочитали этого. Видимо, мы где-то устали, уступили много мячей. С одной стороны, мы сами виноваты, потому что перестали верить в успех, но, с другой стороны, возможно, сопернику где-то немного повезло.



— Каждая игра на турнире — некая проверка уровня команды. И этот уровень каждый раз оказывается сюрпризом. Для вас лично насколько было удивительно то, что мы настолько хорошо провели первую половину и настолько плохо — вторую?

— Наверное, в этом нет ничего удивительного. Никто же не говорил, что мы всех будем выносить. Да, я понимаю, сейчас все разочарованы, но нам просто нужно сделать выводы из этой неудачи. Выиграв сегодня, мы могли занять первое место в группе. И все еще можем! Но, с другой стороны, это, возможно, сейчас не так важно.

— Что случилось с Мозговым во второй половине?

— А что с ним случилось? Соперник поменял построения в защите, и нам нужно было играть не внутрь трёхсекундной зоны, а работать на пик-н-роллах. Мы же продолжали грузить под кольцо, не забили много «своих» мячей и вообще бросали с плохим процентом, потеряли Воронцевича из-за перебора фолов. Вот и всё.



— Алексей Швед сегодня, как и все, отлично защищался в первой половине, и со стороны показалось, что из-за этого у него не было той лёгкости в нападении, что была в предыдущих встречах. Связано ли это?

— Он выкладывался в защите, а затем пытался всё решить на другой половине площадки. На мой взгляд, он торопился с бросками в первой половине и с некоторыми решениями во второй. А связано ли это с тем, что он защищался… Игра ведь играется на всей площадке, значит, просто надо быть к этому готовыми. У каждого есть персональная ответственность в обороне.

— Против Хвостова во второй половине вышел высокий защитник, и показалось, что команда была к этому не готова. Как раз после этого для сборной России всё стало намного сложнее.

— Не думаю, что в этом причина. Проблема была в том, что мы загрузили Тимофея Мозгова, он не прочитал ситуацию, а Порзингис пришёл и накрыл его со слабой стороны. Это было неприятным моментом. Потом мы пытались делать какие-то вещи, но не получилось. Возможно, мы расслабились, играя до этого очень хорошо, и не смогу удержать преимущество в первые мгновения третьей четверти. А так получилось, что они слишком легко вернулись в игру. Это нам морально подкосило, а им дало огня.



— Вам не показалось, что к судейству было много вопросов?

— Мы можем быть чем-то недовольными, но это ничего не изменит. Определёнными вещами мы недовольны, но разве это что-то меняет? Нужно смотреть больше на себя, а не на судей.

— Когда у Латвии несколько игроков «повисли» на 4 фолах, не было ли установки окончательно «выключить» из игры этих баскетболистов?

— Мы пытались. У Бертанса было три фола в первой половине, и мы хотели его посадить, но несколько раз не сделали то, что должны были сделать. На самом деле, в этом и проблема: в какой-то момент мы не сделали то, что я хотел. Это вопрос в определённой мере к игровой дисциплине. Наша морально пошла вниз, и мы начали, скажем так, плохо соображать. Не смогли сыграть дисциплинированно.



— Может, расслабили три победы?

— В первой половине команда было очень управляемой, просто идеальной. Мы показали свою светлую и тёмную стороны. Теперь нужно поработать над тем, чтобы вернуться на светлую.



— Россия сыграла уже со всеми командами, которых изначально можно было опасаться. Можно ли сказать, что Латвия из них — самая сильная?

— Не думаю. Мы не должны забывать, что вчера мы играли на 4 часа позже. Может быть, усталость и не видна, но есть еще ментальная усталость, когда ты не можешь быть на 100% сконцентрированным. Может быть, именно это и сказалось. Игра была в неудобное время — в два часа дня. Тем не менее, на первую половину мы вышли с огнём, но во второй у нас газ закончился. Не физический газ, а здесь (показывает на сердце). Не смогли выдержать ментально, наверное.