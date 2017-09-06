Воронцевич: сборная не должна зависеть только от Шведа

Для форварда ЦСКА и сборной России Андрея Воронцевича нынешний чемпионат Европы стал пятым в карьере, но пока что он не дотягивает до своих средних показателей на континентальных первенствах в 7,7 очков. Впрочем, даже 4,3 очка Воронцевича за матч пока позволяют российской сборной выходить из группы, вопрос только в одном — с какого места. Корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко поговорила с игроком и расспросила его о первом на турнире поражении, распределении ролей в команде и кражах, которые случились в Израиле.

— Андрей, в группе остался один соперник — Великобритания. В чем их главная опасность?

— Все команды на этом турнире достаточно похожи друг на друга. Я думаю, Великобритания прежде всего опасна своими снайперами. Всё будет зависеть от нашей защиты, от того, как мы будем их останавливать, как мы будем встречать мяч, как будем заставлять их идти в проход, а не бросать с точки.

— Есть опасность недооценить британцев?

— Никто не боится соперника, но недооценивать нельзя никого.

— Как спустя сутки объясните поражение от Латвии? Идеальная первая половина и катастрофическая вторая.

— Мы просто упустили лидерство. Мне кажется, что во второй половинемы перешли больше на игру один на один, нежели играли в командный баскетбол.

— В первой половине «выключили» из игры Кристапса Порзингиса, а во второй не сумели перестроить свою защиту?

— Первая задача заключалась как раз в том, чтобы «выключить» его. Он живой человек, с ним можно бороться— Тимофей и остальные ребята, которые защищались против него, это показали. Тима был на голову сильнее Порзингиса в тот день. Но, выключая одного, надо не забывать и про других. А когда не забиваешь ты, забивают тебе. Латыши были сильнее в нападении, мы сами отдали инициативу, а попытки догнать за счет индивидуального мастерства не принесли результат. Наша сборная сильна именно в коллективном баскетболе, но мы его не показали.

— До того, как стал попадать, Алексей Швед смазал семь трёхочковых. Получается, если не полетело у Шведа, в нападении его некем заменить?

—Дело не в том, что некому. Но когда Алексей на площадке, мыбольше играем комбинации на него. Я согласен с тем, что результат команды не должен зависеть только от процента попаданий Алексея. Нужно продолжать играть в командный баскетбол. Естественно, если выключают одного, остальные должны стараться брать инициативу на себя.

— Сергей Базаревич после игры сказал, что дисциплина внутри команды во второй половине с Латвией пропала.

— Мы проводили собрание и говорили о том, что, независимо от нашего процента, мы должны быть вместе, и у нас должен быть более позитивный настрой даже в самые сложные минуты. Этому надо учиться. Слова тренера «пропала дисциплина» — это, скорее всего, от того, что в какой-то момент стали преобладать эмоции. Начали разговаривать, а не играть. Сейчас извлекли из этого урок, будем стараться смотреть на все с энтузиазмом и позитивом.

—Разговоры на повышенных тонах на площадке, обращение Шведа к тренеру в тайм-ауте: «Может вы нам комбинацию нарисуете» — это рабочие моменты?

—Тогда нужно было определить, что именно нужно сыграть. Швед просто хотел внести ясность. А разговоры на площадке — это от большого желания. Каждый хочет себя проявить, но, к сожалению, мяч один на пять человек. Просто нам нужно понимать, что только в команде мы сможем достичь какого-то результата. Каждый для себя сделал выводы из поражения. Это хороший урок. Из негативных моментов всегда нужно извлекать пользу.

— Другими словами, в этой сборной России нет одного лидера, за которым все пойдут, лидером хочет быть каждый?

— Не в этом дело. Каждый пойдёт друг за друга. Мне кажется, каждому из нас нужно понимать свою роль и не бояться брать инициативу на себя.

— После матча игроки вместе сходили на ужин в известный ресторан в Стамбуле. О чем говорили?

—Да, после игры ходили всей командой ужинать. В отеле у нас не особо вкусно кормят, а вот ресторан оказался очень хороший, давно не ел такого вкусного мяса. Там очереди, как к мавзолею Ленина. Люди по спискам занимают столик и долго стоят на входе, ждут. За ужином хорошо пообщались с ребятами. Кто хотел высказаться, сделали это. Все понимают, что надо оставаться вместе и поддерживать друг друга, только так мы можем достичь какого-то результата. Сегодня будет ужин с Андреем Кириленко. Я считаю, это правильно, да и ужин с президентом федерации не каждый день бывает. Это всегда приятно.

— Перед тренировкой была встреча с болельщиками. Что говорили фанаты?

— Скандировали кричалки, делились теплыми словами и эмоциями. Спасибо им большое, что нашли время и приехали поддержать сборную в Турцию. С душой, с большой любовью к нам относятся. Нас мало, но мы в тельняшках. Видели их баннер на матчах. Вполне по-русски. Только русский человек поймет это слово. Креативно.

— В 1/8 мы уже точно не встретимся Испанией. Смотрели расклады на плей-офф?

— Да какая разница, Испания или кто-то другой? Об этом не хочется думать. У нас еще есть игра в группе с Великобританией.

— Итоговое место сборной России в группе Dсейчас зависит от матча Латвия — Турция. Победа Турции даёт нам первое место. За кого будете болеть?

— За турков, конечно. Им тоже кровь из носу нужна победа, чтобы как раз не выйти на Испанию. Нам же надо думать о своей игре, а уж на кого мы выйдем, это вопрос посева турнирной таблицы. Испания, действительно, выделяется на турнире.

— В Израиле ограбили некоторых игроков — Мотеюнаса из Литвы, Шрёдера из Германии. В Стамбуле всё в порядке с этим?

—Неприятные новости. Писали, что у Мотеюнаса украли 6 тысяч долларов, дорогущие часы. Понятно, что ребята не бедные, но это страшная вещь, когда заходят в твой номер и крадут твои вещи. Надо найти и наказать тех, кто это сделал. У нас таких проблем нет. С нами всегда ездит машина полиции в сопровождении.