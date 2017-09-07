Швед отправил Великобританию домой без побед

Заключительный матч групповой стадии Евробаскета сборная России проводила после выходного дня. Сама игра против Великобритании вполне могла стать для нашей команды разминкой перед 1/8 финала, но поражение от Латвии закрутило ситуацию в группе и откинуло подопечных Сергея Базаревича сразу на третье место. А ведь вопрос с занятым местом очень принципиальный: выход с первого места открывает неплохие перспективы для спокойного выхода как минимум в четвертьфинал, поскольку — прямо скажем — не очень сильная Венгрия с четвертой строчки в группе С уже вряд ли сдвинется.

Да, мы точно не встретимся с Испанией в 1/8 финала — и это уже успех. Итоговое место россиян в группе D будет определяться в матче Турция — Латвия. Победа хозяев выведет наших на первое место, но для этого нужно было сначала победить Великобританию.

Соперник, не знавший побед на Евробаскете, готовился дать бой. Россияне же хотели победить с минимально возможными затратами, держа в уме потенциально тяжёлый матч против очень крепких хорватов в следующем раунде. С первых минут наша команда, выражаясь боксёрской терминологией, держала оппонента на удобной для себя дистанции. Эту самую дистанцию создавали всем миром, точнее — всей командой: Швед на первых минутах выступал в роли плеймейкера, а адресатами его остроумных передач становились Мозгов, Хвостов и Воронцевич. Разница быстро стала двузначной и долгое время двигалась в коридоре от 10 до 15 очков.

Вторая половина матча против Латвии ещё долго останется в памяти болельщиков сборной России. Проиграв её со счётом 25:50, мы увидели другую сторону этой сборной: медлительность в защите, нелогичные решения и отсутствие спортивной агрессии на паркете. Возможно, это объяснялось усталостью от двух подряд матчей — психологически было трудно после трёх непростых побед. Но найти объяснения рывку Великобритании 12:0 в третьей четверти сложнее.



Соперник проснулся, почувствовал свой шанс и вцепился. Незабитый бросок сверху Мозгова после навеса Шведа привел в ярость Базаревича, который очень эмоционально попросил своего центрового играть «до верного», а баскетбольные боги вдруг начали благоволить Дэну Кларку, резко забывшему, как промахиваться по кольцу.

Попадания англичан посеяли небольшую нервозность в стане российской сборной. В середине четвертой четверти Воронцевич не смог чисто отыграть в защите, судьи справедливо свистнули фол. Армеец не совладал с эмоциями и со всей силы запустил мячом в стойку кольца. После двух положенных штрафных бросков и «бонусного» технического разница съёжилась до минимума. Не хотелось верить, что мы можем подарить сопернику этот матч.



И тут свое слово сказал Алексей Швед. Он лидер этой сборной, он первая скрипка и главная опция в нападении; его принято критиковать, а успехи списывать на врождённый талант. Но именно Швед в трудные моменты берёт нити игры в свои руки. Он практически в одиночку (вместе с Дмитрием Хвостовым, сделавшим два решающих перехвата в защите) переломил ход матча своими уверенными дальними бросками. Он реализовал больше 50 процентов своих попыток, набрав гроссмейстерские 30 очков. Он добавил к ним 8 результативных передач.

Последняя минута превратилась в формальность: британцы понимали, что никакие тактические фолы не позволят им рассчитывать на победу. Они сдались, а мы остались ждать итогов дня, которые и определят соперника сборной России в плей-офф. И всё-таки немного обидно, что одно поражение от Латвии может стоить нам первого места в группе.