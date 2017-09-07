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Россия обыграла Великобританию на Евробаскете
Текст: Марат Арасланов
Фото: РИА Новости

Швед отправил Великобританию домой без побед

В матче против Великобритании лидер сборной России Алексей Швед набрал 30 очков и отдал 8 результативных передач.
7 сентября 2017, четверг. 17:11 Баскетбол

Заключительный матч групповой стадии Евробаскета сборная России проводила после выходного дня. Сама игра против Великобритании вполне могла стать для нашей команды разминкой перед 1/8 финала, но поражение от Латвии закрутило ситуацию в группе и откинуло подопечных Сергея Базаревича сразу на третье место. А ведь вопрос с занятым местом очень принципиальный: выход с первого места открывает неплохие перспективы для спокойного выхода как минимум в четвертьфинал, поскольку — прямо скажем — не очень сильная Венгрия с четвертой строчки в группе С уже вряд ли сдвинется.

Да, мы точно не встретимся с Испанией в 1/8 финала — и это уже успех. Итоговое место россиян в группе D будет определяться в матче Турция — Латвия. Победа хозяев выведет наших на первое место, но для этого нужно было сначала победить Великобританию.

ЧЕ-2017 (м). Группа D. 5-й тур
07 сентября 2017, четверг. 14:30 МСК
Россия
82 : 70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16)
Великобритания
Россия: Швед - 30, Фридзон - 14, Мозгов - 11, Воронцевич - 11, Курбанов - 6, Хвостов - 5, Зубков - 5, Бабурин, Кулагин, Ивлев, Антонов
Великобритания: Кларк - 21, Оласени - 19, Маррей - 10, Джонсон - 7, Окереафор - 5, Нельсон - 4, Мокфорд - 2, Боатенг - 2, Данг, Джозефс, Ачара, Лоуренс

Соперник, не знавший побед на Евробаскете, готовился дать бой. Россияне же хотели победить с минимально возможными затратами, держа в уме потенциально тяжёлый матч против очень крепких хорватов в следующем раунде. С первых минут наша команда, выражаясь боксёрской терминологией, держала оппонента на удобной для себя дистанции. Эту самую дистанцию создавали всем миром, точнее — всей командой: Швед на первых минутах выступал в роли плеймейкера, а адресатами его остроумных передач становились Мозгов, Хвостов и Воронцевич. Разница быстро стала двузначной и долгое время двигалась в коридоре от 10 до 15 очков.

Вторая половина матча против Латвии ещё долго останется в памяти болельщиков сборной России. Проиграв её со счётом 25:50, мы увидели другую сторону этой сборной: медлительность в защите, нелогичные решения и отсутствие спортивной агрессии на паркете. Возможно, это объяснялось усталостью от двух подряд матчей — психологически было трудно после трёх непростых побед. Но найти объяснения рывку Великобритании 12:0 в третьей четверти сложнее.

Соперник проснулся, почувствовал свой шанс и вцепился. Незабитый бросок сверху Мозгова после навеса Шведа привел в ярость Базаревича, который очень эмоционально попросил своего центрового играть «до верного», а баскетбольные боги вдруг начали благоволить Дэну Кларку, резко забывшему, как промахиваться по кольцу.

Попадания англичан посеяли небольшую нервозность в стане российской сборной. В середине четвертой четверти Воронцевич не смог чисто отыграть в защите, судьи справедливо свистнули фол. Армеец не совладал с эмоциями и со всей силы запустил мячом в стойку кольца. После двух положенных штрафных бросков и «бонусного» технического разница съёжилась до минимума. Не хотелось верить, что мы можем подарить сопернику этот матч.

И тут свое слово сказал Алексей Швед. Он лидер этой сборной, он первая скрипка и главная опция в нападении; его принято критиковать, а успехи списывать на врождённый талант. Но именно Швед в трудные моменты берёт нити игры в свои руки. Он практически в одиночку (вместе с Дмитрием Хвостовым, сделавшим два решающих перехвата в защите) переломил ход матча своими уверенными дальними бросками. Он реализовал больше 50 процентов своих попыток, набрав гроссмейстерские 30 очков. Он добавил к ним 8 результативных передач.

Последняя минута превратилась в формальность: британцы понимали, что никакие тактические фолы не позволят им рассчитывать на победу. Они сдались, а мы остались ждать итогов дня, которые и определят соперника сборной России в плей-офф. И всё-таки немного обидно, что одно поражение от Латвии может стоить нам первого места в группе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол
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