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Евробаскет-2017
Текст: Марат Арасланов
Фото: fiba.basketball/eurobasket/2017

Всё или ничего. Россия сыграет с Хорватией

Победа Латвии над Турцией оставила Россию на третьей строчке и столкнула в 1/8 финала с хорватами.
8 сентября 2017, пятница. 12:00 Баскетбол

Отгремел групповой раунд Евробаскета. Турнирная таблица группы D, где выступала сборная России, наконец обрела итоговый вид. К сожалению, не тот, которого ждал российский болельщик. Единственное поражение от Латвии отодвинуло нашу команду сразу на третье место, вторая строчка осталась за латышами, а первая ушла к сербам — по разнице забитых и пропущенных очков, которую считают при равенстве побед.

В итоге, российским баскетболистам 10 сентября придется играть не с четвёртой командой группы С, а со второй. Если бы Россия финишировала первой, на стадии 1/8 финала она бы сыграла с незвёздной Венгрией, а, в случае положительного результата, в четвертьфинале встретилась бы с победителем пары Италия — Финляндия. Хороший расклад? Волшебный! Но теперь это дорога наших славянских братьев, болельщики которых наверняка благодарят нас за «подарок».

Соперником же сборной России в 1/8 финала будет Хорватия. Балканская сборная — так же, как и мы — прошла групповую стадию всего с одним поражением, уступив в упорной борьбе мощной испанской команде (79:73). Хорваты набирали ход по турниру: начав с непростой победы над Венгрией (67:58), они без особых проблем разобрались с Румынией (74:58), вырвали победу у Черногории (76:72), проиграли Испании и в заключительном матче деклассировали Чехию и Томаша Саторански (107:69).

Ход будущего соперника если не пугает, то точно настораживает. Сборная России провела на очень высоком уровне первые три матча, обыграв Турцию, Сербию и Бельгию. Но во встрече с Латвией оказалось, что ко второй половине энергия может иссякнуть. Латыши не только смогли легко отыграть 10-очковое отставание, но ещё и победить с разницей в 15. Вторая половина была проиграна россиянами со счётом 25:50.

Версия с накопленной усталостью подтвердилась и в матче против далеко не самой сильной сборной Великобритании, когда в третьей десятиминутке сопернику удалось легко сократить отставание в счёте с 15 очков до 1. Лишь благодаря снайперским подвигам Алексея Шведа и очень быстрым рукам Дмитрия Хвостова в защите нашей команде удалось избежать нервной концовки. И это, стоит повторить, была лишь Великобритания. Остаётся надеяться, что два дня без игр пойдут сборной России на пользу, и она подойдёт к 1/8 финала в таких же кондициях, как к играм с турками и сербами.

Лидеры соперника проводят турнир на том самом уровне, которого от них ждали. Боян Богданович и Дарио Шарич в четыре руки набирают почти 37 очков за матч, реализуя половину из своих бросков. 28-летний Богданович даже по меркам НБА считается классным снайпером и на Евробаскете подтверждает это, отправляя трёхочковые в кольцо соперника с гроссмейстерским процентом, — 56.

Универсальность Шарича и его габариты (208 см, 104 кг) помогли ему с лёгкостью адаптироваться к скоростям лучшей баскетбольной лиги мира. Придя в НБА в прошлом сезоне, 23-летний форвард сходу стал одним из лидеров «Филадельфии», а его умения атаковать с любой дистанции и отдавать передачи любой сложности пригождаются и хорватской сборной на Евробаскете.

Собственно, о его умении ярко завершать атаки мы знали и до отъезда в НБА.

Делать прогнозы на матч, в котором для одной из команд завершится чемпионат Европы, непросто: здесь всё быстро, эмоционально и не всегда справедливо. Да, хорваты на хорошем ходу, а их лидеры в отличной форме и готовы разбираться хоть с Россией, хоть с любой другой европейской сборной. Но наша команда не раз доказывала, что способна показывать баскетбол космического уровня, в который она играла еще при Дэвиде Блатте.

Ситуацию, в которой оказалась сборная России, можно описать фразой из песни российского рэпера L’one «Всё или ничего». Кстати, в клипе на эту песню снялся центровой Тимофей Мозгов и именно под этот трек наши парни каждый раз появляются на предматчевой разминке. Да, мы заняли третье место в группе. Да, впереди сильная Хорватия, а не Венгрия. Но это не повод для грусти. Настоящий Евробаскет только начинается, и почему-то верится, что Россия может на нем пошуметь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Хорватии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
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