Засульская: мы бы дали фору нынешнему поколению

Четверть века прошло с момента завоевания нашей командой последней золотой олимпийской медали в женском баскетболе. В субботу, спустя 25 лет все, причастные к той легендарной победе, собираются в Москве и играют в благотворительном матче. Но перед этим олимпийские чемпионки провели тренировку, на которой корреспондент «Чемпионата» пообщался с Натальей Засульской — лидером той сборной.



— Наталья Борисовна, вы были признаны «четвёртым номером» столетия и были самым доминирующим игроком своего поколения. Но, тем не менее, вы закончили карьеру в 35 лет. При том, что многие из тех, с кем вы играли, выступали до 40 и даже после 40. Почему ушли так рано?

— Со здоровьем у меня было всё хорошо — не было ни травм, ни повреждений. Я ушла из-за того, что морально очень устала. На протяжении всей моей карьеры так получалось, что я, действительно, всегда была доминирующим игроком, но всегда где-то рядом было: «Наташа, надо». В последний год я поняла, что Наташа больше не может. Это всё ещё было для меня не трудно, но раньше я играла на желании, мне нравилось это дело. А потом всё превратилось в тяжёлый труд, и я поняла, что больше не могу. Поэтому я решила уйти.

— В послебаскетбольной жизни больше нет «Наташа, надо»?

— Нет, сейчас я полностью расслаблена. Сейчас в жизни наступил хороший период. Свои «Наташа, надо» всё ещё присутствуют, но это уже так, по мелочи. Весь груз я от себя отпустила.



— В одном из своих предыдущих интервью вы говорили, что после окончания карьеры у вас было желание «завязать» с баскетболом. Получилось?

— Даже не столько «завязать», сколько отойти на какое-то время. Так получилось, что у меня болели родители, и я на несколько лет после ухода из спорта действительно никак не касалась баскетбола. А потом вернулась. Так получилось, что поехала жить в Испанию, где до этого отыграла много лет, и меня пригласили на тренерскую работу в клуб из Валенсии «Рос Касарес». Я там работала по большей части с центровыми. Но я еще раз убедилась, что это не моё. Быть тренером — это такое самопожертвование… Я его уже давно сделала в той жизни, когда сама играла. Больше жертвовать не могу.

На протяжении всей своей карьеры было так: «Наташа, надо». В последний год я поняла, что Наташа больше не может.

— И всё же вы сейчас помогаете Кире Александровне Тржескал в юниорской сборной.

— Совсем без баскетбола не получается. Это же ведь твоя профессия, ты в ней много знаешь, всегда хочется поделиться опытом. Я сначала не хотела идти, честное слово. При Кире Александровне я была даже скорее не тренером, а таким администратором-консультантом. Мы с ней в очень хороших отношениях, и я хотела ей помочь, чем могла. Но она, знаете, настолько индивидуальный тренер, что ей никакая помощь даже не нужна. Я очень тяжело пережила наше достаточно посредственное выступление, хотя и не столь плохое по сравнению с прошлыми годами.



— Тогда давайте о хорошем выступлении. Сборная России U19 — новые чемпионки мира, в финале обыграны американки. Какие перспективы у этих девчонок?

— Мне бы очень хотелось, чтобы они не останавливались. Девочки все очень талантливые, особенно Мусина и Вадеева — те вообще уникальные. Конечно, в баскетбол играют пять человек, это командный вид спорта, но эти двое играют огромную роль. Хочется для всех большого будущего, пусть все они станут олимпийскими чемпионками. Очень хочется! Но всё дело в том, что у нас сейчас баскетбольная политика настолько завязана на иностранках, что, боюсь, этого может не случиться. Хотя я на 100% уверена, что конкретно Мусина и Вадеева не пропадут.



— Нынешнее поколение в баскетбольном плане сможет дать фору вашему? Говорят, баскетбол стал атлетичнее, но глупее.

— Я согласна, раньше баскетбол был намного умнее. Сейчас всё построено на атлетизме, особенно если взять сборную США, разница в физической подготовке видна невооружённым глазом. Но мы бы обыграли нынешних баскетболисток.

— Как считаете, есть ли среди нынешних спортсменок кто-то, кто имеет шансы хотя бы приблизиться к вам в лучшие годы?

— Если вы про звание «четвёртый номер» столетия, то я считаю, что все эти списки — вообще ерунда. В моём поколении было много игроков, которые были ничуть не хуже, чем я. В современном баскетболе на моей позиции сложно назвать кого-то, потому что у меня был достаточно силовой баскетбол, более американский даже. Сейчас игроки стали более субтильные, не любят толкаться, не любят лезть под кольцо. Но та же Мусина — очень разносторонний игрок, и в качестве четвёртого номера могла бы претендовать на многое. А если про другие позиции, то Мария Степанова и Светлана Абросимова, конечно, были очень сильными игроками.



— Про ваш стиль говорили: «Злой и агрессивный». Это просто роль?

— Конечно, на площадке все отыгрывают свои роли. Я хотела, чтобы меня боялись, — меня боялись (смеётся). Когда я была в игре, я и на своих могла так накричать, что страшно было.

Раньше баскетбол был намного умнее. Сейчас всё построено на атлетизме.

— Главная победа в жизни — Олимпийские игры?

— Сын мой! А потом, конечно, Олимпийские игры.



— Победа в полуфинале над американками или общая победа?

— Общая, конечно. Это сейчас, когда говорят про Олимпиаду в Барселоне, в первую очередь вспоминают нашу полуфинальную игру с США. Но для нас тогда самым главным было не только победить американок, но и завоевать золотые медали Игр.

— У Китая после такого матча в исполнении сборной СНГ вообще был какой-то шанс в финале?

— Ой, по мне — так нет! Я тогда еще перед игрой в их узких глазах прочитала страх поражения. Еще перед стартовым свистком. По крайней мере, мне так казалось. Почему-то была такая уверенность после полуфинала, что победа уже от нас никуда не уйдет. Хотя, если честно, мы об этом не думали. Просто играли, у нас все шло хорошо, настрой был отличный, команда радовала. В каждом коллективе есть свои группы, но мы выходили на площадку и никогда это не чувствовали.



— В 1999 году вы были выбраны достаточно высоко на драфте женской НБА. Почему не уехали за океан?

— У меня тогда мама сильно заболела. Меня серьёзно звали в Америку, но по личным проблемам я не смогла поехать. Не могла бросить маму.

— По ходу карьеры вы провели 7 лет в Испании и уехали туда после окончания. Почему не остались? Некоторые из ваших партнёрш по сборной-92 сейчас живут в Европе.

— У меня муж был испанцем, сын наполовину испанец, Испания — это моя третья родина (Наталья Борисовна родилась в Литве, а сейчас живёт в России — прим. авт.). У меня в Испании по-прежнему всё есть, но в России я вижу больше возможностей для своего сына.

Был ли у китаянок шанс? По мне – так нет! Я тогда ещё перед игрой в их узких глазах прочитала страх поражения.

— По-прежнему болеете с сыном за разные команды?

— Он у меня большой барсафан. Я сама раньше болела за мадридский «Реал», но пришлось начать болеть за «Барселону». Сын бы меня не понял!



В субботу, 9 сентября, в УСК ЦСКА пройдёт встреча олимпийских чемпионок по баскетболу 1992 года — до сих пор последних, кто обыгрывал сборную США на Олимпиаде. В программе мероприятия — благотворительный матч двух смешанных команд, состоящих из звезд шоу-бизнеса, политиков, бизнесменов, ветераном баскетбола и, конечно же, самих олимпийских чемпионок.



Начало мероприятия в 12:00, вход для зрителей свободный.