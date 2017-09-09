Хранители истории. В Москве вспомнили Барселону-92

Четверть века — много или мало? Это больше не вопрос. Если речь идёт об олимпийских чемпионках по баскетболу, то это даже не заметно. Спустя 25 лет после победы на Олимпиаде в Барселоне все участницы той легендарной команды собрались в Москве и, усиленные звёздами прошлого, представителями шоу-бизнеса и руководителями крупных организаций, провели благотворительный матч, показав, что пороховницы всё ещё ломятся от пороха.

Большой баскетбольный праздник планировался заранее и собрал целый зал «УСЗ ЦСКА Игровой», который никогда прежде не видел такого количества олимпийских чемпионов на один квадратный метр. Кроме них, в мероприятии участвовали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор «Химок» Павел Астахов, генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко, президент федерации баскетбола Москвы Александр Новожилов, многократная чемпионка Европы Мария Степанова и другие.

Особенно выделился Сергей Кущенко, который во время торжественной речи вспомнил историю, уже давно обросшую слухами: когда наша команда потерпела единственное поражение на той Олимпиаде, главный тренер Евгений Яковлевич Гомельский то ли до, то ли после, то ли во время матча — никто точно уже не скажет — купил вино и угостил игроков. Вспоминая это, Сергей Валентинович достал из пакета пакетированное вино — такое же, какое купил Гомельский в 1992-м — и разлил всем участникам команды. А ведь некоторым из них через 15 минут нужно было выходить на паркет!

Фото: Евгений Солодов

Впрочем, как обычно и бывает в подобных встречах, спортивный результат отошел на второй план. Матч проходил по правилам, которые были введены в мировом баскетболе в 1992 году — две четверти по 20 минут. Названия команд тоже были символичными: если с «Барселоной» всё понятно, то «Содружество» возникло от названия нашей сборной на тех Играх — дело в том, что в Барселону Евгений Гомельский повёз Объединённую команду, т.е. сборную СНГ. С первых же минут на паркете появились все восемь заявленных на матч олимпийских чемпионок (остальные четыре вошли в тренерские штабы команд), а кроме них — два чемпиона Европы 2007 года Алексей Саврасенко и Никита Моргунов.

«Барселона» с первых же минут начала комбинировать, будто бы всегда играла в таком составе, а «Содружеству» понадобилось время на то, чтобы сыграться. Когда разрыв стал приближаться к 10 очкам, Наталья Засульская выпустила на площадку двух центровых одновременно — Саврасенко и Степанова начали погоню.

К слову, наблюдать за самой Засульской было не менее интересно, чем за игрой. Наталья Борисовна накануне призналась, что тренерская работа не для неё, а болеет она за испанскую «Барселону». Теперь она не только оказалась на тренерском мостике, но и в соперниках имела команду, которая называется так же, как её любимый футбольный клуб. К середине игры «Содружество» проигрывало со счетом 34:27.

Фото: Евгений Солодов

В перерыве, пока команды отдыхали, главными героями стали другие олимпийские чемпионы — в этот день 45 лет назад Иван Едешко сделал самый легендарный пас в истории советского баскетбола, а попадание Сергея Белова нанесло американцам первое поражение в истории Олимпийских игр, позволив сборной СССР впервые в своей истории завоевать золотые медали. Из творцов великой победы Мюнхена-72 остались только Иван Едешко и Алжан Жармухамедов — оба удостоились отдельных аплодисментов.

А после перерыва на площадку вышло совсем другое «Содружество» — Ирина Сумникова не заметила разницу между 1992-м и 2017-м и едва ли не в одиночку догнала «Барселону». Генеральный директор фонда GEMCORP Russia Альберт Сагирян вновь позволил своей команде почувствовать лидерство, но нервной концовки эта встреча не избежала: Павел Астахов дальним попаданием подарил «Барселоне» минимальное лидерство, а Алексей Саврасенко броском от своего кольца на последних секундах угодил в щит — 60:59 в пользу «Барселоны». Судьи, конечно, «пририсовали» еще одно очко «Содружеству», чтобы сравнять счёт. Все заметили, но кто же будет против?

— Мы с мая планировали собрать всех вместе, — сказал после матча Евгений Гомельский. — Это было непросто, ведь все сейчас живут не только в разных городах, но и в разных странах. Я благодарен девчонкам, что они помнят эту победу и что все сегодня приехали. Получилось именно то, чего мы хотели.

Игрок той сборной, а ныне председатель правления школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Светлана Антипова призналась, что со многими партнёршами уже несколько лет не виделась, и выразила желание, чтобы такие встречи проходили каждый год.

— Мы всё помним, как будто бы это было вчера, — сказала Антипова. — Я очень рада, что все смогли приехать. Очень много спрашивали, приедут ли украинские девчонки, потому что у них могли быть проблемы из-за всей этой политики. Но они не побоялись и сегодня все были с нами. Всем девочкам спасибо!

Они играли вместе 25 лет назад, а сейчас живут в разных странах — не только на Украине, но и в Испании, во Франции. Для каждого та победа до сих пор имеет сакральный смысл. Они проделали путь в тысячи километров, приехали и устроили настоящий баскетбольный праздник. Как заметил Сергей Кущенко, вместе с такими мероприятиями российский баскетбол выходит на совершенно новый уровень — может, не в игровом смысле, но в плане отношения к истории уж точно. И пока у отечественного баскетбола такие хранители истории, за него можно быть спокойным.