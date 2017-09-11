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Россия — Хорватия — 101:78
Текст: Марат Арасланов
Фото: instagram.com/russiabasket

Выработали инстинкт убийцы. Россия — в четвертьфинале!

Алексей Швед набрал 27 очков и сделал 12 результативных передач, что позволило сборной России разгромить Хорватию в 1/8 финала Евробаскета
11 сентября 2017, понедельник. 00:15 Баскетбол

Чемпионат Европы подошёл к своей самой интересной части. В играх на вылет любая победа — это пропуск дальше, а поражение — билет домой. К началу игры сборной России вещи домой уже собирали такие сильные команды, как Франция и Литва, уступившие Германии и Греции соответственно.

Итоговое третье место россиян в группе хочется списать на невезение, ведь, не проиграй мы латышам, сражались бы сейчас со скромной Венгрией и думали о том, как победить итальянцев. Но мы проиграли, и это разом отодвинуло подопечных Сергея Базаревича на третью строчку и свело в 1/8 финала с сильной Хорватией.

Второе место в группе С, которое заняли хорваты, не говорит о её потенциале. Да, наш соперник уступил Испании, но был невероятно близок к сенсации. А когда у тебя в составе есть Боян Богданович и Дарио Шарич, твои возможности автоматически возрастают. Хорватия во всех играх показывала содержательный баскетбол, а её лидеры выступали в качестве движущей силы.

ЧЕ-2017 (м). 1/8 финала
10 сентября 2017, воскресенье. 21:30 МСК
Хорватия
78 : 101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29)
Россия
Хорватия: Богданович - 28, Шарич - 13, Зорич - 11, Томас - 6, Рамляк - 6, Планинич - 6, Попович - 4, Бендер - 2, Укич - 2, Крушлин, Симон, Бува
Россия: Швед - 27, Зубков - 14, Фридзон - 13, Мозгов - 10, Курбанов - 9, Воронцевич - 8, Хвостов - 6, Ивлев, Кулагин, Антонов, Бабурин

Опасаться балканскую сборную стоило ещё и из-за их огневой мощи с периметра. В среднем за игру наши соперники набирали 30 очков из 80 общекомандных точными бросками из-за дуги.

Но это всё было на групповой стадии, и сборная России с первых же минут матча дала понять, что никого бояться не собирается. Два подряд точных трёхочковых Алексея Шведа задали тон матчу. Шарич и Богданович ответили своими проходами, а последний в непривычном для себя стиле завершил вылазку под кольцо броском сверху левой рукой.

Но удержать Шведа в первой четверти не мог никто. Складывалось ощущение, что игроки и тренерский штаб хорватской сборной вообще не смотрели ни одного матча России: защитник «Химок» с подчеркнутой лёгкостью набрал 11 очков в первой десятиминутке, реализовав все 4 броска с игры (2/2 трёхочковые). На первый перерыв мы ушли при счете 25:23 в свою пользу — это Дмитрий Кулагин поставил точку тяжёлым броском издали.

Во второй четверти соперник взялся за Алексея Шведа, уделив тому максимальное внимание. Это развязало руки остальным: Зубков набрал 9 очков, Курбанов традиционно был хорош в игре спиной к кольцу. Мозгов набрал 8 очков, из которых самыми яркими были последние, когда за 1,9 секунды до свистка на перерыв Швед набросил из-за лицевой прямо на кольцо, а центровой «Бруклина» его выловил и в одном прыжке переложил в корзину.

Перед началом второй половины Россия вела «+4» и болельщикам пришлось изрядно поволноваться перед стартом третьей четверти. Дело в том, что последние матчи группового раунда наши ребята проводили по одинаковым сценариям: мощная первая половина, а затем спад во второй и нервная концовка, которая не всегда заканчивалась успехом наших баскетболистов. Инстинкт убийцы никак не хотел вырабатываться.

Но со стартом третьей четверти обеспокоенность сменилась эйфорией: Швед снова активировал режим Бога, набрав 11 очков за четверть, а вместе с этим дал правильный импульс всем партнёрам. Нападение россиян выглядело идеальным, мяч быстро двигался, а проблемные места в защите соперника находились быстро. Вот же он — инстинкт!

Игра сборной России радовала, задел рос, а наши не хотели успокаиваться. Двадцатиочкового преимущества им было мало: Зубков ассистировал Кулагину и Воронцевичу, позволив тем порадовать зрителей классными данками. Швед с 27 очками и 12 результативными передачами в очередной раз подтвердил свой по-настоящему суперзвёздный статус.

В матче против сильного и неудобного соперника Россия действовала с позиции силы, навязав свою игру, свой ритм и свои правила. Приятно, что лучшая по содержанию игра была показана в пока что самом важном матче. 13 сентября состоится другой самый важный матч, на этот раз — четвертьфинал со сборной Греции. Верим!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Хорватии — Баскетбол Алексей Швед
Новости. Баскетбол
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