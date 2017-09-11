Антология ожиданий. Чего ждали от сборной России

Сборная России по баскетболу — команда переменчивая. Год назад подопечные Сергея Базаревича разносили всех в отборочных играх к Евробаскету и в товарищеских встречах, а этим летом провалились настолько, что многие начали задаваться вопросом: «Выйдет ли из этих парней что-нибудь, а главное — выйдут ли эти парни из группы?». Опасения были не напрасные, ведь в соперниках, помимо бельгийцев и англичан, значились европейские топ-сборные Сербии, Турции и Латвии. И это ещё хорошо, что вот уже второй год на турнире есть стадия 1/8 финала, т.е. из группы выходили не три команды, как раньше, а четыре.



Что же до ожиданий от этой сборной, то тут всё так же переменчиво, как и игра нашей команды.

Фото: Официальный сайт ФИБА

Перед стартом турнира: «Нам бы из группы выйти»

Ровно десять лет прошло с момента, когда Дэвид Блатт принёс нашей сборной золотые медали Евробаскета. За это время российская национальная команда успела упасть на дно, а позже это дно уверенно пробить. В последние четыре года сборная России вообще не могла преодолеть барьер группового этапа, одерживая каждый раз по одной победе, да и то — в последних матчах над теми, кто так же, как и россияне, уже паковал чемоданы.

Не удивительно, что перед стартом нынешнего чемпионата российский болельщик, хоть глубоко в душе и надеялся на удачное выступление, всё же держал в уме неприглядную реальность: для нас теперь в баскетболе и кобыла невеста, а фавориты мы разве что во встречах с бельгиями и великобританиями.



Четвёртое место в группе для этой сборной не казалось чем-то зазорным.

После успеха в первом матче: «За это можно болеть!»

Матч с турками ждали, но вместе с тем его и опасались. Хозяева группового этапа и всего Евробаскета, сборная Турции недосчиталась четырёх игроков, от которых мог бы напрямую зависеть результат, но даже с такими потерями всё равно считалась крепкой европейской сборной, об которую даже сербская команда могла поломать несколько зубов, — что уж говорить про Россию.

Фото: Официальный сайт ФИБА

Но именно команда Сергея Базаревича диктовала условия в первом матче, дав набрать Джеди Осману столько, сколько он захочет, зато сдержав всех остальных лидеров соперника. После этого ожидания от сборной неуверенно, но всё же поползли вверх.

После победы над Сербией: «Вот бы с первого места выйти»

Победа над сербами, которые ещё прошлым летом сражались с американцами в финале Олимпиады, окрылила российских болельщиков. Стали говорить о грамотном разборе соперника и о наличии у команды железного характера.



Действительно, второй матч подряд сборная выигрывала у команды, которая изначально считалась фаворитом (в случае с Сербией — одним из фаворитов всего турнира), и при этом было видно, что не показывала весь свой потенциал. Такое кого хочешь заставить повысить ожидания.



Тут же послышались разговоры о выходе из группы с первого места.

После сложной игры с Бельгией: «Со всеми бывает»

Две стартовых игры турнира, естественно, вселили уверенность как в сборную, так и в болельщиков. Встречу со сборной Бельгии уже ждали в надежде, что наконец случится первый разгром. Когда же стало понятно, что даже не хватающие звёзд с неба бельгийцы могут дать настоящий бой, многие российские болельщики вернулись с небес на землю. Хотя и оправдывали сборную тем, что у любого бывают плохие дни.



Та игра была очень полезна, потому что стала ещё одним напоминанием: не на том мы ещё уровне, чтобы ждать погромов, пусть и в матчах с аутсайдерами.

После поражения от Латвии: «Это две разных сборных»

Две половины игры с латышами стали настолько разными, что еще раз подтвердили переменчивость сборной России: команда Базаревича может устроить мастер-класс для кого угодно, а потом выйти и похоронить саму себя. В начале третьей четверти наши баскетболисты торопились, выясняли отношения и больше напоминали сборную-2015, которую хочется поскорее забыть. Две четверти вернули ожидания от этой команды в август, ведь любая осечка теперь ставила Россию на четвёртую строчку и сводила в 1/8 финала с Испанией — это гарантия вылета ещё до четвертьфинала.

После сложностей с Великобританией: «М-да, впереди Хорватия…»

Игру со сборной Великобритании необходимо было выигрывать, но наша команда попала в ситуацию, когда не всё зависело от неё. Для того, чтобы не попасть в 1/8 финала на мощную Хорватию, нужно было ждать победы Турции над Латвией.



Этого не случилось, и лагерь болельщиков сборной разделился надвое: одни приводили в пример встречи с турками и сербами, говоря, что если сербского Богдановича обыграли, то и с хорватским справимся; другие не видели причин до прохода в четвертьфинал, потому что Хорватия на этом Евробаскете играла объективно на голову сильнее, проиграв только испанцам. Россияне же испытали проблемы даже с англичанами.

Фото: Официальный сайт ФИБА

После феерии с Хорватией: «Море по колено, Стамбул по пояс!»

Как оказалось, оптимисты были правы, и сборную Хорватии наши баскетболисты избили так, что новый синяк ставить было уже некуда: Швед выдал лучший матч на турнире, остальные партнёры поддержали, главная звезда соперника Дарио Шарич провалился. Деклассированные хорваты отправились домой, а сборная России в четвертьфинале попала на Грецию — это один из лучших раскладов, который только мог приключиться с Сергеем Базаревичем.

Но здесь нужно быть осторожным с ожиданиями. И дело даже не столько в Костасе Слукасе, который вознамерился в одиночку поработить Европу.



Просто всякий раз, когда соперник равен нам или проигрывает в классе, россияне сталкиваются с неожиданностями. Это не отменяет того, что из всех четвертьфиналистов на групповом этапе греки играли слабее всех и даже слабее уже вылетевших литовцев и хорватов. Но и эллины горазды на сенсации.



Так что просто осторожно скажем: мы ещё не на том уровне, чтобы самим себя считать фаворитами. Но если продолжим в том же духе, то баскетбольная Россия может поквитаться с «Синан Эрденом» за майский «Финал четырёх» Евролиги.



Как принято говорить сейчас в нашей сборной: «Всё или ничего». Это уже не девиз, это — установка.