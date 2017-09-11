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Алексей Швед
Текст: Надежда Перепечко
Фото: instagram.com/shved.1/

Горжусь и радуюсь. Детство и воспитание главного героя сборной

Отец и старшая сестра Алексея Шведа рассказали, как он превращался в главного баскетболиста страны.
11 сентября 2017, понедельник. 19:08 Баскетбол

Алексей Швед — лучший снайпер чемпионата Европы прямо сейчас, и если бы Евробаскет заканчивался завтра, то Швед был бы главным претендентом на звание самого полезного игрока.

Семья главного героя сборной России, вероятно, самая баскетбольная в стране: родители Виктор и Надежда — заслуженные тренеры России, старшая сестра — вице-чемпионка мира и Европы, участница двух Олимпиад и тренер клуба «Спарта энд К», другая сестра выступала за молодежную сборную России.

Статистика Алексея Шведа на этом чемпионате Европы поражает: в среднем он забивает 23,7 очка за матч, проводя на площадке почти 31 минуту. По количеству набранных на Евробаскете очков (142) Швед первый, третий в списке лучших «ассистентов» — 6,7 результативных передачи за матч. 12 «ассистов» в матче со сборной Хорватии — второй результат турнира (обошёл Шведа только латыш Янис Стрельниекс в матче с командой Бельгии, раздав 13). Швед поражает воображение своей искромётной игрой и делает лучше своих партнёров. На огнь, воду и игру Алексея Шведа на этом чемпионате Европы можно и нужно смотреть вечно.

Отец главного героя сборной России Виктор Швед никогда сам не играл в баскетбол на высоком уровне, но воспитал трёх баскетболистов для сборной. Ради Алексея Виктор Николаевич оставил свою профессиональную карьеру тренера в Польше и набрал группу мальчишек в родном Белгороде. Сейчас в Единой лиге ВТБ играют четыре его воспитанника: помимо самого Шведа, это Станислав Ильницкий и Денис Левшин (оба — «Локомотив-Кубань», а также Денис Захаров из красноярского «Енисея».

Евгения Никонова-Швед: «Тогда я играла в Польше, папа работал в клубе. Лёшка подрастал и входил в тот возраст, когда уже надо серьёзно заниматься баскетболом. У папы встал вопрос: заниматься карьерой тренера женской команды или воспитанием молодых игроков возраста Алексея. У него даже не было раздумий. Он оставил работу, которая в те кризисные времена неплохо оплачивалась, и занялся детским баскетболом».

Виктор Швед: «Они все родились с мячом. Мама до пятого месяца беременности и с Лёшей, и с Женей играла в баскетбол. Потом родила и через недели три опять выходила на площадку. Это уже всё в крови, гены».

Команда 1988 года рождения стала чемпионом по минибаскетболу, Лёшка там получил MVP и ему подарили майку Андрея Кириленко. Он тогда уехал в США играть. Кто знал, что через каких-то 5-6 лет они будут вместе играть в одной команде в НБА — это судьба.

Детский тренер — такая работа, её непочатый край. Ты каждый день учишь детей, каждый день сам учишься. У каждого ребёнка своя специфика, свой характер, к каждому свой подход. Для того, чтобы всех сплотить, собрать всех в кулачок, чтобы детишки в тебя поверили, нужно сначала, чтобы родители поверили. И родителей сплотить надо. Это целый комплекс. Для того, чтобы проводить тренировку спокойно, свободно, подсказать, не кричать, и чтобы они с душой работали — это огромный труд.

Какой бы талантливый игрок не был, всё равно без труда, без хорошей психологической подготовки толку не будет. Лёша прошел через все ступеньки. Я очень много с него требовал, но всегда знал, когда дать конфетку. Я редко его хвалил».

Евгения Никонова-Швед: «Отец очень строгий, очень скупой на похвалу. Чтобы он похвалил, это нужно было действительно прыгнуть выше головы, совершить что-то неимоверное. В лучшем случае это было «молодец, дочка». Чтобы похвалил, нужно было поехать на Олимпийские игры, нужно было попасть в основную команду сборной России. Лёшке нужно было выиграть бронзу Олимпиады, чтобы его похвалили. Папа очень строгий всегда, но справедливый. В семье всегда знали, что если нас на тренировке за что-то ругают, то это за дело. Никогда этого не было просто так. Конечно, где-то мы обижались, расстраивались, плакали. Но зато он научил нас превозмогать себя, работать через «не могу», работать в полную силу».

Виктор Швед: «Во время Олимпиады в Лондоне я как раз был на сборах в селе. Мы там сборы проводили с мальчиками, и негде было посмотреть матчи. В селе нашел один телевизор, где показывали баскетбол. Попросился — включили. Когда матч закончился, я не мог разговаривать. Просто не мог разговаривать и всё: пересохло всё, горло схватило. И тут начались звонки. Из Германии звонили ученицы мои, из Белгорода, руководство — кого только не было. Как они эти телефоны нашли, не знаю, но столько звонков было. Я почувствовал, насколько здорово Лёшка прославил нашу Белгородскую область.

Я горжусь детьми. Женя — прекрасный тренер, Вита — директор английской школы английской, Лёша — игрок сборной России. Редко, когда встретишь ребёнка, который каждый день утром и вечером звонит маме, мне и спрашивает, как мы себя чувствуем. Два раза минимум на день он звонит. Конечно, горжусь и радуюсь, что у меня такие дети».

Алексей Швед — железный игрок сборной и ещё минимум три года будет в «Химках», а это гарантия того, что подмосковный клуб будет главным после ЦСКА претендентом на место в Евролиге от России. А уж в самой Евролиге «Химки» в этом сезоне должны пошуметь. А пока Алексей Швед лично шумит на Евробаскете, а вместе с ним — и вся сборная России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед
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