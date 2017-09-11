Зубков: Базаревич в сборной более открытый, чем в клубе

— Андрей, как провели ночь после матча с Хорватией? Уснуть было сложно?

— Ко мне приезжали друзья из Краснодара. Встретились, поужинали, потом я приехал в отель отдыхать. Ещё ничего не кончилось. Мы вышли в четвертьфинал, порадовались этому и забыли. Сейчас у нас два дня до встречи с Грецией. Нужно отдохнуть больше в физическом плане и ментально правильно подойти. Четвертьфинал — самая важная игра. Прошел его, и уже бьёшься за медали.

— Две игровые тренировки на следующий день после победы над Хорватией отменили. Как провели день?

— Можно сказать, у нас был полный выходной. Занимались в тренажёрном зале, перед этим посмотрели видео. Потом были ужин и отдых. По поводу Греции могу сказать, что там играют много именитых игроков. Они неудачно выступили в группе, но сыграли очень хороший матч с Литвой и сейчас набирают обороты. Нам будет тяжело с ними.

— Вернёмся к матчу с хорватами. Невероятный уровень концентрации и взаимопонимания сборной России объясняется началом стадии турнира, когда или победа, или самолет домой?

— У нас был сверхнастрой на эту игру. Еще читаешь много такого: «Да что там, они ничего не выиграют». Это тоже заводит. Я думаю, этой игрой мы доказали, что можем больше и способны обыграть любую сборную, когда играем командно. До этого было два матча с Латвией и Великобританией, по которым нельзя сказать, что мы были одним целым. Игра с Хорватией показала, что у нас есть все шансы дойти до конца.



— Что должно было произойти, чтобы уровень нашей командной игры и взаимопонимания перешел в такой плюс? По ходу групповой стадии было ощущение, что право на ошибку есть, а сейчас уже нет?

— По сути, так и есть. Может и хорошо, что мы проиграли Латвии. Всё, что ни делается, — к лучшему. А что изменилось? Не знаю. Может, сами задумались, нашли свою игру. Стали совсем другой командой.



— О чём говорили во время командного ужины после проигрыша латышам?

— Мы мало разговариваем о баскетболе, когда собираемся. Что-то можем вспомнить, но в основном обсуждаем свои темы, смеёмся. Нельзя 24 часа думать о баскетболе, от него тоже надо отдыхать.



— Вопрос про вас лично: Андрей Зубков в матчах группового этапа и в матче с хорватами в 1/8 — это как будто два разных баскетболиста по уровню уверенности. 14 очков за матч — пока лучшая ваша статистика на турнире.

— Настраивался на этот матч как обычно. Когда забьёшь, почувствуешь игру, отзащищаешься, то всё идет потом по-другому. Было доверие тренера, большая ротация. Мы все были друг за друга. Это ещё как-то больше меня взбодрило, поддержало. И хочется домой с медалькой на шее приехать.

— В баскетболе есть мнение, что матчи выигрывает защита. С хорватами мы её опровергли своим нападением?

— Мы хорошо защищались, убегали и забивали. Всё строится от защиты.



— Все отмечают готовность нашей сборной играть в защите и подготовку индивидуально к лидерам соперников. Ни Кристапс Порзингис, ни Дарио Шарич не показали свою игру против сборной России.

— Так оно и есть. У Хорватии два лидера — Боян Богданович и Дарио Шарич. Была задача убрать их в тень. Перед матчем тренер сказал, что нужно прилипнуть к Шаричу и не отходить от него, всегда быть рядом с ним. Я думаю, мы справились с этим. У нас еще плюс в том, что мы все можем меняться. Командам тяжело с нами, мы всё время меняемся по периметру, пасуем. Большая ротация — наш козырь. Конечно, у нас все равно есть семь основных игроков и пять человек «запаса». Когда ты мало играешь, тяжело думать о нападении. Но в защите мы все играем. Как Бабурин вышел вчера, Ивлев. Забить у нас есть кому. Тренер даёт время, и ты максимально его используешь. Выходишь на три минуты — отрабатывай в защите. Тем, кто играет больше, тяжело концентрироваться в защите. Как Лёха Швед, который играет по 30 минут. Но, знаете, мы потом посмотрели игру с хорватами, и там он и в защите очень хорошо играл.

— Каково это — играть вместе со Шведом на площадке? Индивидуально он набрал 27 очков, но и сделал 12 передач. Он делает партнёров лучше?

— Когда человек столько отдаёт, конечно, он делает партнёров лучше. Я был в «Локо» ещё, а он в «Химках». Смотрел их матчи и думал, что Лёха играет всегда один. Не видел того, что прямо сейчас вижу и чувствую. Он говорит мне: «Будешь открыт — я всегда отдам». И это мне нравится. Я думаю, что в «Химках» мы продолжим это делать.

— С Сергеем Базаревичем вы работали в клубе и сейчас в сборной. Разные методы?

— Да, это две разные вещи. Не отличается в техническом плане, в плане тренировок, но восприятие его уже другое. Здесь есть ротация, здесь он совсем другой — более открытый, больше разговаривает с нами на собраниях. У клуба и у сборной разные задачи. В клубе он провёл тренировку, собрание, игру и — всё. Здесь атмосфера такая, что мы все свои. Чувствуешь себя как-то по-домашнему, что ли.

— На видео после матча — это выплеск уже ваших эмоций, игроков. А перед игрой что эмоционального говорит главный тренер?

— Перед игрой в основном всё по тактике. Может сказать пару напутствий из разряда: «Давай, друг за друга». А после матча: «Молодцы, но ещё ничего не кончилось». Но покричали мы все вместе вчера.



— Краткосрочность и интенсивность турнира — непривычный для вас график?

— Краткосрочность? Мне кажется, он уже четыре месяца идёт. После группового этапа мы переехали в другую часть Стамбула. Был двухдневный перерыв, а у меня ощущение, что как будто неделя прошла. Игра поздняя, тут поел, поспал, потренировался, и еще куча времени осталась. Можно еще раз поесть, поспать и потренироваться. Не могу назвать чемпионат краткосрочным. Уже хочется выиграть и домой поехать, в клуб работать.

— Это ваш второй чемпионат Европы в сборной. Эмоции по сравнению с Евробаскетом-2015 кардинально противоположные?

— Конечно. Там проигрывали постоянно, ходили с опущенной головой. Первую проиграл, вторую, третью… Здесь выиграл, выиграл, чувствуешь уверенность, находишься на подъёме. Ещё очень нравится, что, когда выигрываешь, это заставляет замолчать некоторых людей. Постараемся также идти дальше. Баскетбол — штука непредсказуемая. По организации этот турнир тоже отличается: в Стамбуле всё как-то живёт баскетболом, а в Монпелье скучновато было. Здесь есть реклама на улицах, включаешь телевизор — там рекламы с баскетболистами их сборной. Такой популяризации не хватает в России. Мы не просим денег за съёмки в рекламе. Было бы просто прикольно поучаствовать. Капли от насморка порекламировать. На флаконе было бы написано: «Андрей Зубков». Люди заинтересуются, кто это, и узнают про баскетбол. Может, кто-то прочтёт и возьмет на заметку.



— В рекламе чего хотели бы поучаствовать?

— У меня насморк постоянно, вот я про капли и вспомнил. Но там занято уже бывшим игроком сборной Николаем Падиусом. А так, даже не знаю, как выбрать. Жду предложений.