Схватка андердогов. Греция — следующий соперник сборной России

Несколько дней назад автор этих строк, представляя соперника сборной России по 1/8 финала Евробаскета, с сожалением вспоминал поражение от Латвии, опустившее россиян аж на третью строчку в группе D. Тогда казалось, что выход на Хорватию может закончить выступление нашей команды. Опасения подтверждала очень хорошая статистика балканской сборной. Но цельная игра наших парней, которые впервые на турнире отыграли все 40 минут без спадов, позволила им не просто победить в важном матче — соперник был разбит и растоптан. Думается, та вдохновенная игра Шведа, Кулагина, Зубкова и остальных заставила многих пересмотреть своё отношение к оценке общего потенциала команды.

Уже к середине четвёртой десятиминутки первого матча плей-офф российский болельщик начал размышлять: «А кто там следующий?» К тому моменту уже можно было ответить достаточно быстро на этот вопрос: Греция. Одна из самых загадочных сборных этого Евробаскета.



Греки ещё до старта чемпионата Европы потеряли главную звезду — Янниса Адетокумбо. Вокруг его травмы разгорелся настоящий скандал: звезда НБА получил повреждение, а национальная федерация баскетбола Греции поспешила обвинить клуб «Милуоки Бакс”» в нежелании отпускать своего игрока на турнир. Ситуация вышла неловкой, и климат в команде это точно не улучшало.



Выступление наших будущих соперников на групповом этапе иначе как провальным не назовёшь. Судите сами: эллины одержали две победы над скромными Исландией и Польшей и в плей-офф выходили с четвёртого места. Команда, которая проиграла все серьёзные встречи и вышла на победителя соседней группы, имеет не так много шансов на то, чтобы продолжить выступление на турнире.



Но Греция стала этаким европейским аналогом сборной Аргентины. Сходства уловили? И те, и другие останавливали, казалось бы, непобедимые команды США в 2004 (аргентинцы победили на Олимпиаде в Сиднее) и 2006 (греки обыграли США с молодым ЛеБроном в полуфинале чемпионата мира).

Греки наказали литовцев за самоуспокоенность и отправили их домой вместе с воспоминаниями о первом месте в группе. Бурусис оказался круче Валанчюнаса, а пять «трёх» Слукаса просто убили оппонента.



Греция и Россия — давние соперники на клубном уровне. Принтезис забивал победный бросок в кольцо ЦСКА как раз в турецком финале Евролиги, когда его «Олимпиакос» отыграл 19-очковое отставание. Слукас два года назад был близок к подвигу Принтезиса, но Хряпа перевёл игру в овертайм, где армейцы оказались сильнее «Фенербахче».



Сравнительная статистика Греции и России ответить на вопрос о чьём-либо превосходстве не может: показатели двух команд практически идентичны. Естественно, в таких играх на первый план выйдет психология и помощь всех 12 баскетболистов, а не только лидеров. Понятно, что соперник ляжет костьми в попытках вывести из душевного равновесия главную звезду нашей национальной команды Алексея Шведа — хорваты уже знают, что бывает, когда Швед полностью уверен в каждом своём действии.



Думается, ключевым противостоянием четвертьфинала может стать дуэль центровых: Мозгов против Бурусиса, 215 см заокеанской мощи против 215 см европейского опыта. Мозгов проводит турнир неровно, не во всех матчах ему удаётся проявить свои возможности на все 100 процентов. Но в следующей игре от него, в первую очередь, будет требоваться защита элитного уровня. Есть все основания полагать, что опека Бурусиса вполне по силам чемпиону НБА 2016 года.

Обе сборные провели очень эмоциональные поединки в 1/8 финала. Причем ни Греция, ни Россия фаворитами в этих играх не считались. Надо ли говорить, насколько сложно тренерскому штабу настраивать своих подопечных на новую битву? Хочется верить, что фактическое отсутствие борьбы со стороны хорватов во второй половине позволило россиянам сохранить эмоции и не растерять кондиции. А вот грекам пришлось бороться с литовцами до последнего. Как следствие, сразу четыре баскетболиста сборной Греции провели 30 и более минут на паркете — Слукас, Калатес, Принтезис и Папаниколау.



Сборная России продолжает свой путь на Евробаскете. После матча с Хорватией вокруг главной команды страны, кажется, снова возник ореол успеха и оптимизма, похожий на тот, что был с ней с 2007 по 2012 годы. Эта команда пока так и не ответила на вопрос о своих способностях, но уже заставляет с нетерпением ждать своих игр. Не зря главный тренер хорватов Александр Петрович ещё перед матчем с Россией сказал: «Россия больше не является мальчиками для битья».