Невероятные Швед, финн и немец. Сюрпризы Евробаскета

Чемпионат Европы по баскетболу ещё далёк от своего завершения, но уже успел преподнести ряд неожиданных результатов и ярких выступлений. «Чемпионат» рассказывает про пять пока что самых больших сюрпризов турнира.

Художник существует потому, что мир несовершенен. Именно по такому принципу выступает на этом Евробаскете Алексей Швед. Потому что, по сравнению с его игрой, не совершенно вообще ничто.



Перед началом турнира Сергей Базаревич объяснил, что Швед человек особенный и условия ему тоже нужны особые. В главную звезду российской команды тут же полетели стрелы — смотрите, мол, примадонна нарисовалась. Но очень скоро Швед заставил всех замолчать и сделал это самым проверенным способом — своей игрой.

Конечно, все давно знали, что защитник «Химок» — игрок экстра-класса, и в хороший день одиночку может обыграть любого. Но кто же мог подумать, что для Шведа на Евробаскете любой день будет хорошим? Кириленко прав: если раньше Алексей поддавался течению игры, и иногда это приводило его не туда, то теперь он сам направляет игру.



Прямо сейчас Алексей Швед— палочка-выручалочка сборной России, её мотор и заводила, её лидер и главная надежда. А вместе с этим — главный претендент на звание MVP чемпионата Европы. Серьёзно, если бы чемпионат заканчивался уже сегодня, то над кандидатами долго бы не думали.

Фото: fiba.basketball/

А самое интересное для российского болельщика — это его противостояние с Серхио Родригесом. Никто не знает, увидим ли мы его на Евробаскете, но после — обязательно. Две суперзвезды с опытом игры в НБА, два победителя Евролиги, два человека, от которых напрямую зависят результаты двух лучших российских клубов, два антагониста в игровом плане — это стоит того, чтобы уже сейчас заинтересоваться российским баскетболом.



А пока что будем ждать столкновения Шведа и Родригеса на стамбульской земле. Очень хочется поскорее это увидеть!

Лаури Маркканен

Маркканен — новый национальный герой Финляндии. Он отыграл год в NCAA, отправился в 20 лет на драфт НБА и был выбран под общим 7-м номером. Ему прочат большое будущее в лучшей баскетбольной лиге мира, а следующий сезон парень начнет не где-нибудь, а в «Чикаго Буллс». Но это — октябрь, а в сентябре Маркканен приехал на чемпионат Европы и покорил всех. Пусть финская сборная уже вылетела из дальнейшей борьбы, но Лаури запомнят, и не только из-за того, что он высокий мускулистый кудрявый блондин.



Групповой этап для сборной Финляндии был домашним, и там Лаури показал родной стране товар лицом: 22, 24, 27, 17, 23 — это количество очков юного финна в пяти групповых встречах. И какие это были очки!

Европейским любителям баскетбола повезло увидеть Маркканена в деле ещё до того, как он покорит болельщиков из Чикаго. А он это сделает, будьте уверены.



Есть мнение, что скоро откроется клан тех, кто ненавидит сборную Италии за то, что отняла у европейских любителей баскетбола шанс ещё раз полюбоваться игрой Лаури Маркканена. А пока что не остаётся ничего другого, кроме как наблюдать за Кристапсом Порзингисом — он такой же, как Маркканен, только старше и латвиец.

Сборная Франции

Игра французской сборной на этом Евробаскете стала настоящим откровением. Подопечные Венсана Коле проиграли первый же матч финнам, и дальше пошло по накатанной. А вернее — не пошло.



Закончилось всё очень плачевно: Франция показала худший за последние 20 лет результат. В отсутствие Руди Гобера команда не только неуверенно выступила на групповом этапе, но и проиграла в 1/8 Германии, которая в последний раз из группы выходила шесть лет назад и вообще выступала вдесятером.

Фото: fiba.basketball/

Прозвенел тревожный звоночек и для ЦСКА: Нандо де Коло на пару с Фурнье должен был стать главной движущей силой этой команды, но провел турнир очень средне. Лео Вестерманна на Евробаскете и вовсе не было видно. Остаётся только надеяться, что два француза приедут в клуб злые на самих себя и голодные до побед.



А пока что сборная Франции — главное разочарование этого чемпионата Европы.

Сборная Словении

Словенцы на этом чемпионате Европы поражают воображение. В сборную не приехал Зоран Драгич, но команда будто бы вообще никогда не знала о его существовании и играет так, что за неё волей-неволей хочется переживать. На групповом этапе Горан Драгич, Лука Дончич и Энтони Рэндольф не испытали проблем ни в матче с Грецией, ни в игре с Францией. И отнеслись к этому так, будто бы всегда так и было!

Фото: fiba.basketball/

Если раньше словенцев просто опасались, то теперь с командой Игора Кокошкова пришло время серьёзно считаться.



В четвертьфинале Словения сыграет со сборной Латвии, и это противостояние прямо сейчас можно смело назвать одним из самых интересных на этом чемпионате. Идущая без поражений и явно играющая с запасом Словения встретит очень яркую и очень талантливую сборную Латвии с прекрасным мотиватором Айнарсом Багатскисом во главе. Самый перспективный баскетболист Европы Лука Дончич или самый эффектный игрок Евробаскета Кристапс Порзингис? Вот и узнаем. Если всё-таки Словения, то приготовьтесь в очередной раз снимать импровизированную шляпу.

Насколько сборная Германии с Деннисом Шрёдером отличается от сборной Германии без Денниса Шрёдера, можно было убедиться хотя бы по подготовительным матчам сборной России. И хотя это, в общем-то, ни для кого не сюрприз, что игрок НБА, приехавший в европейскую сборную, априори становится звездой, но Деннис Шрёдер — это именно то, что делает немецкую команду самой безбашенной сборной этого чемпионата. А от сумасшедших никогда не знаешь, чего ожидать — спросите сборную Франции, она вам расскажет. Ей даже несколько игроков НБА не помогли.



Во всех пяти встречах группового этапа Шрёдер был самым результативным игроком своей команды и вторым по результативности баскетболистом всего турнира. Он невероятно быстро перемещается по паркету, но ещё быстрее он соображает.

В четвертьфинале Германия сыграет с Испанией, и Деннис Шрёдер — это единственный шанс немецкой команды не начать собирать вещи домой уже к большому перерыву.