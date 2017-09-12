Курбанов: чем меньше громких фраз, тем мы сильнее

— Никита, в 1/8 Евробаскета сборная России ярко победила Хорватию. Быстро засыпаете после таких матчей?

— Я получил кучу поздравлений, было очень приятно. В силу эмоций и позднего времени игры не сразу удалось уснуть. Посидели с ребятами, обсудили проделанную работу и то, что еще предстоит проделать.



— По игре было видно, что лишние обвинительные разговоры между игроками нашей сборной ушли в сторону. С чем связана такая смена игровой концентрации? Эффект матча на вылет?

— Мы сплотились. На самом деле, нет атмосферы «ты виноват или ты виноват». Были такие проявления первых эмоций после глупых потерь или ошибок на групповом этапе. По моему мнению, это больше проявилось в игре с Латвией. Но во встрече с хорватами эмоций было меньше, а вернее, все эмоции были правильными. Встреча с хорватами — на данный момент лучшее, что сборная показала на этом турнире. На данный момент, повторюсь. Надеюсь, что впереди нас ждут ещё более хорошие матчи.

— Есть мнение, что этот матч стал лучшим после игры за бронзу Олимпиады 2012 года против Аргентины в Лондоне. Согласитесь с этим?

— Можно сравнивать со многими играми, но пока что нам этот матч, грубо говоря, ничего не дал, чтобы его считать лучшим или хотя бы успешным. Если так получится, что мы не пройдем дальше, об этом матче все забудут. Нам нужно настраиваться на предстоящие игры, чтобы мы запомнились результатом, а не отдельным матчем.

— Много говорят о защите сборной России и отдельной индивидуальной готовности к лидерам соперника. Как проходит скаутинг-подготовка к предстоящей игре?

— За это нужно поблагодарить тренерский штаб и отдельно Дениса Годлевского, который занимается скаутингом и видеонарезками. Все тщательно подходят к этому процессу. У нас бывает по два видео в день, чтобы подготовиться к матчу. Но, опять же, можно смотреть кучу нарезок и при этом ничего не получить. В первую очередь важно отношение самих игроков. Главное — выходить с нужной мотивацией, концентрацией на игру.

— Вопрос по защите конкретно с хорватами: выключили Дарио Шарича, но оставили свободу Бояну Богдановичу, который набрал 28 очков.

— У них явные лидеры — Богданович и Шарич. Есть они и есть остальные, хотя остальные тоже очень высокого класса игроки, которые в любой момент могут поддержать или перехватить инициативу лидера. Я думаю, что мы старались выключить всех, кто выходил у хорватов на паркет. Но с игроком такого уровня, как Богданович, реально тяжело. Уровень НБА. Поиграв лично против него, убеждаешься: талант — он и есть талант. Как настоящий лидер, он проявляет свои лучшие качества в тяжёлых матчах. Как ты его не перекрывай, у него сумасшедший бросок, все чётко, все вовремя, без какой-либо спешки. Со стороны наслаждаешься его игрой, у таких игроков есть, чему учиться.

— Как специалист по защите, назовите топ-3 на этом чемпионате, с кем сложнее всего было играть?

— В первую очередь, со всей Латвией. Назову её неприятной командой, потому что все бегут, все атакуют в любой момент. Порзингис центровой, но и с дриблингом, и броском со всех дистанций. Реально неудобная команда, с ними было тяжелее всего. Сборную Сербии тоже сложно разделить на отдельных игроков. Не скажу, что в сборной у меня есть какая-то прямая задача сдерживать кого-то из лидеров, как в ЦСКА. В сборной России у всех игроков, которые находятся на площадке, главная задача — сдерживать своих игроков. Нет каких-то персоналий. Так же и я здесь: выхожу и стараюсь выложиться и показать всё, на что способен.

— Ходит много разговоров о судействе на турнире, большом количестве ошибок у арбитров. Уровень судейства ниже, чем в Евролиге?

— Не будем уходить в сторону судейства и разбирать это всё. Если это замечают журналисты, наверное, что-то не так. Мы игроки, и нам в первую очередь не надо реагировать на это, даже если свисток неправильный. Вы сами знаете, что решение судьи никогда не меняется. Просто нужно быть умнее, подстраиваться под то, что мы имеем на данный момент. К сожалению, это не всегда выходит. Здесь нужно отдать должное тренеру, который даже в том случае, когда тебе дали два сомнительных фола, не убирает тебя с площадки, а даёт почувствовать игру. Это важно для игрока.



— В четвертьфинале наш соперник — Греция. Удивил результат их матча с Литвой?

— Да. Я читал интервью Андрея Кириленко, который сказал, что на этом турнире каждый может обыграть каждого. Но всё равно был удивлён итогом матча. До игры считал, что литовцы обыграют Грецию. У греков хороший набор игроков на всех позициях. Нам предстоит еще один тяжёлый матч, но сейчас уже такая стадия, что игра не на жизнь, а на смерть. Нужно продолжить то, что мы начали с хорватами, и с тем же настроем идти дальше.

— Ваш крик «Давай, парни!» в раздевалке после игры с хорватами был очень боевой. В четвертьфинале, спустя почти две недели на турнире, команды вряд ли могут удивить друг друга тактически, и важнее, наверное, эмоции и настрой. Какие слова нужны перед такой ответственной игрой?

— Все команды изучили соперников, игроки знают друг друга не первый год. На первый план выходит характер и именно командный дух, командная работа. Сейчас можно кричать лозунги, но, мне кажется, чем меньше громких фраз, тем игроки лучше настраиваются. Тем мы сильнее. Может быть, это особенность русских людей — мы не то что закрытые, но много держим в себе. Лучше это всё выплеснуть на площадке, нежели просто кричать громкие слова. Это лично для меня. Я стараюсь словесно выплёскивать эмоции уже после игры. Нужно было подбодрить ребят, особенно после такой красивой победы.



— Швед в матче с хорватами — 27 очков и 12 передач. Космос?

— Алексей ещё продемонстрировал хорошую игру в защите. Помимо набранных очков, он создавал много ситуаций для партнёров в атаке. Об этом говорит и количество его «ассистов».

— Хорватию обыграли за счет нападения?

— В первой же атаке Шарич сделал неуверенный бросок. Хорошая игра в защите придала нам такую уверенность в нападении с самого начала матча. Из-за этого у нас так «летело», мяч двигался. В обороне мы хорошо чувствовали друг друга, постоянно страховали. Играли, как по книжке.