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Россия — Греция — 74:69
Текст: Марат Арасланов
Фото: РИА Новости

Четвертьфинальная мясорубка. Россия — в полуфинале

Алексей Швед набрал 26 очков в четвертьфинальной игре против Греции и помог сборной России выйти в полуфинал Евробаскета.
13 сентября 2017, среда. 22:15 Баскетбол
ЧЕ-2017 (м). 1/4 финала
13 сентября 2017, среда. 18:45 МСК
Греция
69 : 74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)
Россия
Греция: Калатес - 25, Принтезис - 19, Бурусис - 10, Слукас - 7, Папаниколау - 6, Папаяннис - 2, Богрис, Адетокунбо, Папапетру, Аграванис, Паппас, Манцарис
Россия: Швед - 26, Мозгов - 15, Фридзон - 11, Воронцевич - 8, Хвостов - 7, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин, Курбанов, Зубков, Бабурин, Ивлев, Антонов

Через несколько часов после того, как Россия победила Хорватию в матче 1/8 финала чемпионата Европы, выйдя тем самым на греков в четвертьфинале, на одном европейском баскетбольном сайте появился большой текст о главном тренере нашей команды. Нет, речь в нём шла не совсем о его тактических задумках, да и вообще касалась того времени, когда Сергей Базаревич был игроком. В заметке подробно рассказывалось о том, как коуч «становился» греком и получал греческий паспорт, чтобы не иметь проблем с выступлением в местном чемпионате.

Видимо, тем самым авторам текста хотелось провести мысль о том, насколько близки греческая и российские сборные. Странно, что в этой статье не было воспоминаний об экс-центровом сборной России Алексее Саврасенко, которой также, как и Сергей Базаревич, имел паспорт Греции.

На самом деле, обе сборные хорошо знают друг друга и имеют богатую историю противостояний. Статистика непреклонна и перед матчем была на нашей стороне: 8 побед в последних 11 играх. О клубных противостояниях и говорить не приходится. ЦСКА и «Олимпиакос» давно уже стали больше чем просто принципиальными соперниками. Лучше других об этом знает президент армейского клуба Андрей Ватутин, которого можно было заметить на трибунах перед началом игры России и Греции рядом с президентом РФБ Андреем Кириленко и экс-главным тренером сборной России Дэвидом Блаттом. К слову, 5 из 12 баскетболистов нашей сборной играют в армейском клубе.

Начало четвертьфинала дало чётко понять всем болельщикам сборной России: так, как против Хорватии, сегодня не будет: Калатес и Слукас поочередно держали Шведа, заставив того смазать первые три броска. Лидер россиян набрал свои первые очки лишь в средине стартовой четверти. Да и то — с линии штрафных.

Зато из 8 первых очков сборной России 6 были на счету самого большого её игрока, Тимофея Мозгова. Центровой уверенно разбирался с оппонентами в краске, был активен и, самое главное, предельно спокоен и сосредоточен на своей игре.

К концу первого игрового отрезка в действиях наших ребят что-то сломалось. Парни в майках сборной России были сродни марафонцу, который из последних сил добегает до финиша: передачи отдавались прямо в руки сопернику, мячи после бросков попадали в ребро щита, а в защите мы даже не успевали сфолить – соперник забивал легкие мячи прямо из-под кольца. На большой перерыв команды уходили при счёте 37:31 в пользу Греции. И это ещё нам повезло, что соперник не забил несколько «своих» бросков и мазал штрафные.

Вторая половина открылась двумя дальними попаданиями Принтезиса. Сказать, что они были логичными, язык не повернётся. Греки отрывались сильнее, а найти противоядие никак не получалось. Удивительно, но тайм-ауты Базаревича даже в такой ситуации были спокойными. Нет, они были эмоциональными, но паники не было. Важно отметить и тот факт, что в трансляции всегда выводили голос тренера во время перерыва. Так вот: ни одного грубого слова наш тренер за весь матч так и не использовал. Момент, говорящий о самообладании.

Время Алексея Шведа должно было прийти, ведь большой игрок не сгибается под натиском обстоятельств. Он, словно волшебник, набрал 13 очков за четверть и сравнял счёт на последней минуте предпоследней десятиминутки.

Ещё одна нервная концовка нам была обеспечена. Думается, это и был тот самый случай, когда все без исключения болельщики рады были её наличию. Тем более, мы таких на турнире провели несколько и почти всегда побеждали.

Нервы, усталость и запредельное желание каждого находящегося на паркете игрока отработать в защите вымотали как греков, так и наших. Оба соперника — словно боксеры в заключительных раундах – махали руками, еле стоя на ногах, иногда попадали, а иногда со свистом били «в молоко». Как, например, в случае с быстрым отрывом и свободным броском из-под кольца Принтезиса. Он не заметил Тимофея Мозгова и получил роскошный блок-шот.

В последних двух минутах игрового времени очень ярко проявил себя Дмитрий Хвостов. Разыгрывающий реализовал очень тяжелый и одновременно важный бросок в прыжке при «+2» для нашей команды, а в следующей атаке оказался самым расторопным на подборе под чужим щитом.

Сборная России побеждает Грецию и теперь точно пробудет до самого последнего дня Евробаскета. В полуфинале нашим достанется победитель пары Сербия – Италия. Путь сборной Базаревича продолжается, а мы всё так и не знаем возможностей этой сборной. Будем наблюдать дальше!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Греции - Футбол
Новости. Баскетбол
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