Валидол! Реакция соцсетей на победу сборной России

Всё началось с вот такого взгляда в сторону полуфинала. Это форвард главной команды страны и пресс-атташе сборной уже перед матчем запугивали соперников.

Как оказалось, не напрасно. В самой игре греков дополнительно напугал ещё и Тимофей Мозгов — после такого блокшота любой испугался бы.

Баскетболисты ЦСКА в этот вечер проводили товарищеский матч, но вовремя сбежали в раздевалку, чтобы посмотреть, как национальная команда завоёвывает себе путёвку в полуфинал чемпионата Европы.

А могло ли быть иначе? Даже Дэвид Блатт, который 10 лет назад побеждал на таком же турнире, всё ещё болеет за нашу команду.

Поздравила сборную и Лига ВТБ. Она вообще-то международная, но сразу 10 её представителей оказались в полуфинале Евробаскета.

На матче присутствовал известный российский репер L'One, который прибыл в Стамбул и лично поддерживал главную команду страны.

Тележурнал «Вид сверху» одним из первых поздравил команду с выходом в полуфинал чемпионата Европы.

Неофициально главный твиттер-аккаунт российского баскетбола, который ведёт баскетболист БК «Самара» Дмитрий Головин, не мог не отреагировать.

«Локомотив-Кубань» тоже поздравил сборную с выходом в полуфинал, а отдельных поздравлений удостоился разыгрывающий краснодарцев и национальной команды Дмитрий Хвостов. В матче с греками Дима забил 7 очков и сделал это в самые нужные моменты.

Жена Димы Виктория просто опубликовала фотографию своего героя. Действительно, зачем слова, если всё и так понятно?

А вот экс-химчанин Тайрис Райс вдруг признался в любви к Воронцевичу. Говорит, Андрей — один из его любимых игроков в Европе.

Любовь Курбанова вспомнила известную фразу из фильма «Легенда №17». И ведь защищали же!

Знаете, что сказал после четвертьфинальной встречи Сергей Базаревич в раздевалке?

У президента РФБ Андрея Кириленко нашлось только одно слово для такого матча — валидол. И несколько хэш-тегов.

Болельщики говорят, что сборная уже вернула «золотой» 2007 год. Возвращайте его полностью!

Аккаунт РФБ недоумевал раньше и до сих недоумевает, как можно было сомневаться в сборной России.

Команда оставила всех вот в таком настроении.

Побудем в нём как минимум до 15 сентября, а там попробуем обыграть сборную Сербии. Уже делали это две недели назад, почему бы не сделать снова?