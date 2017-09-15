Без слов. Молчаливый герой сборной России

Сборная России по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. Невероятный Алексей Швед и мощный Тимофей Мозгов — две главные звезды команды Сергея Базаревича, которые оттягивают на себя внимание журналистов. Пока они раздают интервью в микст-зоне, мимо них прошмыгивает Дмитрий Хвостов. Он уже семь лет не даёт интервью, не ходит на послематчевые пресс-конференции, не попадает в хайлайты и даже не входит в сотню самых результативных игроков чемпионата Европы. В матчах Евробаскета он набирает по 6 очков за игру, но это всегда самые важные очки, а сам он — полчаса безусловной надёжности на паркете для команды Сергея Базаревича.

Четвертьфинал Евробаскета Россия против Греции. Матч на вылет. Последняя минута, на табло — 68:66 в пользу сборной России. И наше владение. Хвостов после заслона, в прыжке, с линии штрафного бросает и попадает в «греческое» кольцо. Он вывел сборную в полуфинал и сделал вид, что это случается с ним каждые выходные. Из раздевалки нашей команды через 20 минут донеслось: «Хвост молодец, бл#!». И как тут поспоришь?

«Дима очень командный игрок, замечательный товарищ. Он всегда старается выполнять установку тренера, вести игру. Хвостов — один из наших ключевых игроков. Без его расстановок и руководства команде было бы тяжело», — так отозвался о Диме форвард сборной Андрей Воронцевич.

Поболеть за сборную России в четвертьфинале чемпионата Европы приехал Дэвид Блатт, который пять лет назад, в 2012 году, был главным тренером «бронзовой» олимпийской сборной.

— У меня 11 игроков и один хороший парень, — говорил Блатт 5 лет назад. Хорошим парнем он называл Хвостова. Что скажешь сейчас, Дэвид?

«Хвостов очень важен для сборной, как любой основной разыгрывающий для своей команды. Надо было дать ему время, чтобы вернуть уверенность и понять, что это его команда. Так было и в прошлом году. Конечно, не самый удачный клубный сезон сказался. Дима был одним из немногих, с кем я несколько раз общался в течение всего сезона. Его роль в сборной России очень велика», — так отозвался о Хвостове главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

«Хвост отлично играет. Забил важный бросок с Грецией. На площадке дирижирует командой. Большой молодец», — отметил Алексей Швед. — Конечно, он разговаривает в раздевалке. Но всё, что происходит в раздевалке, остаётся в раздевалке. Он позитивный парень. Они сидят рядом с Семеном, и с их стороны всегда летят шутки».

Самый главный страх Хвостова — плохой пас.

«Мое самое большое сомнение больше похоже на страх. Страх подвести команду, недоработать, сделать потерю, отдать плохой пас. Избавиться от сомнений помогает концентрация — на площадке я выкладываюсь на 100%», — написал Хвостов в своём Instagram.

«Хвост классный парень, мой близкий друг. Дима — крёстный моей дочери, так что мы связаны не только в плане баскетбола. Дима — главный дирижёр нашей команды. Конечно, есть Лёха Швед, который больше атакующего плана. Хвост больше именно создаёт, задаёт темп, он основной разыгрывающий, по 30 минут на паркете проводит. Его вклад в нашу игру, победы и командные построения может быть не понятен для обычных людей, но все игроки знают, насколько Хвост важен. А тем, кто не разбирается в баскетболе, не объяснить», — сказал Семён Антонов.

Супруга Семёна Антонова, бывшая баскетболистка, солидарна с мужем.

«Не умаляю заслуг всей нашей сборной, но именно этот парень выполняет невероятнейший объём работы на площадке!!! Браво, Хвост!».

Браво, Хвост!

«Одну классную историю прямо сейчас не вспомню. Но за годы совместной игры в сборной и раньше в «Нижнем Новгороде» у нас с ним сложилось такое взаимопонимании, что мы постоянно подыгрываем друг другу во всяких подколках. Мы вдвоём можем обмануть любого человека. Те, кто нас знают всегда переспрашивают, мы серьёзно говорим или опять шутим», — рассказал Семен Антонов.

Сегодня в 21:30 по московскому времени Дмитрий Хвостов снова появится на паркете, чтобы дирижировать игрой своей команды. Ему и его сборной остался ровно один шаг до финала и гарантированных медалей чемпионата Европы. Дима вряд ли выдаст статистику, какую в промышленных масштабах выдаёт Алексей Швед, но будьте уверены: если этой команде понадобится человек, который не дрогнет, его всегда можно найти. Отличительный признак — майка с №13. Ищите завтра во всех телевизорах страны и болейте так, чтобы в Стамбуле было слышно.