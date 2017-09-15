Сербский должок. Россия не смогла выйти в финал Евробаскета

Говорят, что нужно всегда целиться в Луну — тогда, даже в случае промаха, всё равно окажешься среди звёзд. Сборная России на этом Евробаскете играет по примерно похожему плану, и так как в звёздной компании наша команда уже оказалась, то прицел был более-менее правильным. Оставалось лишь сместить несколько акцентов, ещё пару раз отмерить, выдохнуть и отрезать уже так, чтобы потом говорили: есть у русских традиция такая, они раз в десять лет в главный финал Европы выходят. Для этого нужно было обыгрывать в полуфинале сборную Сербии.

Как это ни странно, но Россия — единственная на турнире, кто смог огорчить Сашу Джорджевича. Тогда, на групповом этапе, казалось, что дело то ли в расконцентрации соперника, то ли в случайном стечении обстоятельств. Причин нашли множество, но в превосходство россиян конкретно сейчас, конкретно в таком составе и конкретно над сербами не особо верилось. И тут наша команда получила ещё один подарок судьбы — снова сборная Сербии, только теперь уже в матче, который нельзя проигрывать. Нашей сборной будто бы сказали: вот полуфинал, вот Сербия, держите, обыгрывайте и доказывайте, что первая победа была чем угодно, но только не случайностью.

Осложняла ситуацию психология: мало того, что по ходу одного турнира сложно победить одного и того же соперника дважды (привет, Мадрид-2007!), так ещё для сборной России игра за медали — любые! — это уже победа. Над собой, ожиданиями, обстоятельствами, чем угодно. И сколько бы парни перед матчем ни говорили о том, что аппетит приходит во время еды, нельзя спорить с простым фактом: мы остаёмся на Евробаскете до последнего дня, и это успех.

Россия может поймать кураж и обыграть кого угодно — сербов, хорватов, турков и всех их вместе взятых. Но наша сборная выступает на этом турнире очень неровно. Сербы же прибавляли от матча к матчу и к полуфиналу подошли в такой боеготовности, что сомнений не оставалось: Джорджевич и его команда метят в короли Европы. Наверное, именно они и были фаворитами в игре с россиянами. Хотя разгромившие накануне сборную Испании словенцы доказали, что предматчевые расклады — ничто по сравнению с запредельным настроем, куражом и безграничной верой в свои силы.

Как бы там ни было, но сербы с первых мгновений встречи обозначили всю серьёзность ситуации: оккупировали российский щит, вынудили нашу команду терять мяч при попытке доставить его в собственную «краску», сразу же дали почувствовать игру своему основному скореру Богдану Богдановичу, а лидера нашей команды Алексея Шведа ограничивали только подходами на линию штрафных. В составе сборной России почти безупречно играл Андрей Воронцевич, но в защите наши баскетболисты упускали соперников с завидным постоянством, и те этим пользовались. Преимущество сербов в пять-шесть очков держалось всю первую четверть.

А во второй десятиминутке лучшую четверть для себя на этом Евробаскете вдруг выдал Бобан Марьянович: на своей половине площадки россияне совершенно ничего не могли противопоставить «полукрюкам» 221-сантиметрового центрового, а на чужой — натыкались на его длинные руки при попытке броска. При этом дальние попытки в большинстве случаев оставались лишь попытками — команда Сергея Базаревича к перерыву «пальнула» из-за дуги с показателями 4/12 и к перерыву закономерно проигрывала 14 очков.

Ход матча отчаянно напоминал четвертьфинальную встречу россиян со сборной Греции, но в этот раз всё было намного сложнее. Во-первых, сербы на этом турнире ещё ни разу не «плыли» при солидном преимуществе, а во-вторых, бесполезно было надеяться на то, что они, как и греки, устанут к середине третьей четверти — уж в больно командный баскетбол играла команда Саши Джорджевича.

А ещё Сербия прекрасно держала удар: на все попадания нашей команды соперники отвечали, и отвечали более, чем уверенно. В какой-то момент показалось, что вот же, вот оно! — Швед, Фридзон и Воронцевич забили три «трёхи», Мозгов вколотил сверху, сербы начали совершать глупые потери. Тайм-аут от Джорджевича снова вернул Сербию в игру, во многом потому, что Алексей Швед стал откровенно торопиться спасти родину. А как ещё найтись герою, который втащит сборную в главный матч последних пяти лет? Третья четверть осталась за нашей командой, и на последние 10 минут сборная России выходила «всего» с 9-очковым отставанием. Всё было ещё возможно!

На старте последней четверти гандикап и вовсе съёжился до двух атак — Гудурич в безобидной ситуации отдал мяч прямо в руки Хвостову и, чтобы не дать тому убежать в быстрый отрыв, совершил неспортивный фол. Разыгрывающий сборной России дважды был точен с линии, а Андрей Зубков в следующей атаке сократил отрыв до 4 очков. Серебряные призёры последней Олимпиады и здесь нашли ответ, вернув нашу команду к 10-очковому отставанию, но Швед попал два трёхочковых и заставил Сашу Джорджевича требовать тайм-аут при 2 очках разницы.

Всё шло к тому, что сейчас, ну вот сейчас Россия догонит и перегонит соперника, пока сербы снова не пошли с козырей: Богдан Богданович набрал 5 очков в концовке и остановил рывок нашей команды. Швед пытался вытащить игру и даже один раз попал с 10 метров, но запас чудес у защитника «Химок» не был безграничным.

В финале Сербия померится силами со сборной Словении, а Россию ожидает повторение финала 10-летней давности против испанцев. Вот только на этот раз — в матче за третье место.