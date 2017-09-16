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Евробаскет-2017
Текст: Артём Комаров
Фото: FIBA

Встреча на юбилей. Россия снова поспорит с Испанией за медали ЧЕ

Сборная России в «бронзовом» матче Евробаскета попробует испортить Пау Газолю проводы на пенсию.
16 сентября 2017, суббота. 15:45 Баскетбол

Ровно в этот день, 16 сентября, 10 лет назад сборная России сенсационно победила в финале сборную Испании и завоевала золотые медали чемпионата Европы. Спустя 3654 дня россияне вновь встречаются со своими старыми знакомыми братьями Газолями, Хуаном Карлосом Наварро и Серхио Родригесом в борьбе за медали Евробаскета. И для России этот финал — никакой не утешительный, а самый настоящий.

Главный тренер испанской команды Серджо Скариоло решил пойти известным путём и привёз на турнир проверенных игроков. Некоторые, как, например, Наварро, были настолько проверенными, что из категории «опытные ветераны» уже даже на клубном уровне перешли в категорию «ветераны доигрывающие». Для Пау Газоля этот чемпионат точно последний, для Фернандо Сан-Эметерио — тоже. Скорее всего, ещё ряд игроков испанской сборной мы тоже больше никогда не увидим на Евробаскетах.

Средний возраст команды — 28 лет, но это не отражает реальной ситуации. Относительно молодые Гильем Вивес и Хоан Састре редко пользовались доверием Скариоло, а 24-летний Алекс Абринес и вовсе не понимал, зачем променял предсезонную подготовку с «Оклахомой» на место в заявке сборной.

Впрочем, все вокруг были уверены, что на этот турнир старых коней хватит, и хватит с запасом. Испания без единого намёка на поражение прошла всю групповую стадию и два матча на вылет, но в полуфинале вдруг столкнулась с неожиданными проблемами. Оказалось, что для победы над командой, которая выиграла два последних континентальных первенства, достаточно одного опытного НБАшника, одного натурализованного американца, невероятного талантливого 18-летнего парня и крепких европейских ролевиков. И вот уже Словения в финале, а Испания попробует проводить себя на пенсию хотя бы бронзовыми медалями.

Неделю назад Пау Газоля спросили, хочет ли он снова встретиться с Россией в этом плей-офф. Звезда НБА ответил, что до этого матча нужно было ещё дойти, но вообще-то, конечно, этой встречей и не пахло. Перед Испанией расстилались перспективы дойти до финала с минимальными затратами, а Россия уже в 1/8 попала на невероятную Хорватию — единственную команду, сопротивление которой испанцы хотя бы заметили. Сборные из настолько разных весовых категорий, какими являются Испания и Россия, должны встречаться между собой только на ничего не значащих стадиях, поэтому Газоль быстро забыл тот вопрос и отправился утверждаться в роли лучшего снайпера в истории Евробаскетов.

Но вот незадача — Газоль и его Испания всё же сыграют с Россией в медальном матче. В такое же, как и тогда, сентябрьское воскресенье. И кто после форменного разноса от словенцев и невероятной рубки россиян с сербами осмелится поставить на Испанию? Времена меняются: Испания без главного матча — это в любом случае провал, а Россия в борьбе за пьедестал — как ни крути, а успех. Теперь даже психология на нашей стороне.

В том интервью Газоль сказал, что именно поражение от сборной России сделало Испанию сильнее и превратило в сильнейшую команду Европы следующих лет. Если наша команда собственноручно вырастила такого гегемона, то было бы очень символично самим и отправить его на пенсию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Испании — Баскетбол Пау Газоль
Новости. Баскетбол
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