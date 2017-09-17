Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ

Сборная Испании — команда, которая подарила российскому баскетболу один из ярчайших моментов в современной истории. Вернее, наша команда сама себе подарила этот момент, но испанцы тогда были неотъемлемыми действующими лицами. 10 лет назад в Мадриде всё уже было готово к коронации — футбольная сборная, разношёрстные VIP-гости, испанский король и бог его знает, кто ещё пришёл посмотреть на триумф хозяев паркета. Триумф, правда, так и не состоялся. Фанфары так и не затрубили.

Через десяток лет — всё те же действующие лица. Вот только ситуация изменилась: после 2007-го Испания захватила европейский баскетбол в заложники и отпустила только позавчера, разгромно проиграв Словении; в 2017-м Испания планомерно уходит на пенсию. Но уйти по-английски — не про эту команду, и так уж вышло, что прощаться с континентальной короной испанцам выпало в борьбе с теми, кто нанёс им самое чувствительное — не в плане счёта, конечно, — поражение в этом тысячелетии. Весьма символично.

Встреча на юбилей. Россия снова поспорит с Испанией за медали ЧЕ Сборная России в «бронзовом» матче Евробаскета попробует испортить Пау Газолю проводы на пенсию.

Символизмом запахло и в первых же атаках испанцев — отличился Пау Газоль. В последний раз, когда суперзвезда НБА встречался со сборной России на континентальных первенствах, он промазал средний бросок, тем самым принеся нашей сборной золотые медали. В этот раз Пау был точен из-под кольца.

А дальше символизм закончился и начался уже самый настоящий прагматизм: испанцы начали грузить мяч в трёхсекундную зону — ахиллесову пяту нашей команды, и тут же Газоль и Сан-Эметерио создали задел. Россияне иногда пытались ответить, но сначала Ивлев, а затем и Мозгов убедились, что пытаться забить из «краски» — занятие почти бесполезное. И Россия стала делать то, что уже не раз на этом турнире приносило результат, — бросать издали. В итоге за первую четверть Испания не попала ни одной трёхи, а Россия 9 из своих 13 очков набрала именно бросками из-за дуги.

Но даже так у нашей сборной ничего не получалось. Во-первых, испанцы были уж слишком хороши в игре под кольцом — почти всё набирали из трёхсекундной зоны, а в защите за первые 20 минут выписали россиянам сразу 4 блокшота, напрочь отбив у российской команды желание туда соваться. Во-вторых, за первую половину подопечные Сергея Базаревича сделали 13 потерь — показатель стыдный не то что для медального матча, а даже для групповой стадии. Ну и 9 подборов испанцев в нападении сделали своё дело. По такой игре «-17» к экватору встречи не выглядели таким уж разочаровывающим результатом.

До какого-то момента и третья четверть не сулила изменений: Марк Газоль разменял третий десяток очков, Испания мысленно уже шагала на пьедестал. А потом вдруг взорвался Мозгов, вколотив сверху. За ним повторил Курбанов. Швед и Хвостов попали по трёхе — и вот уже соперник не знает, что делать, и теряет мяч в безобидных ситуациях, пропуская быстрые отрывы. За десятиминутку наша команда набрала 27 очков (на очко меньше, чем за предыдущие полматча), выиграла четверть и вернула себе главное — веру в собственные силы.

Ну а с верой, как известно, приходит и надежда. Ещё полчетверти россияне успокаивали бдительность соперника, чередуя локальные успехи с пропусками быстрых отрывов. А затем снова ударили картечью: сначала Фридзон «удалил» Рубио за второй неспортивный фол, а затем Кулагин броском с дальней дистанции заставил Скариоло требовать минутный перерыв при 5-очковой разнице в счёте. За вишенку на торте, как охарактеризовал этот матч перед его началом Сергей Базаревич, разгорелась настоящая бойня!

Испанцы всё же оставили нашу команду с косточкой — Фридзон неожиданно запустил эйрбол, Родригес передачей через полплощадки нашёл партнёра под нашим кольцом, Швед поторопился с трёхочковым… Да и ладно! Забирайте! Незачем нам вишенка, когда весь Евробаскет стал для российской команды вишнёвым садом. Нашу сборную никто не ждал в медальных матчах, но она там была и устроила рубку не кому-нибудь, а дважды последним чемпионам Европы. Пока ещё действующим!

Сборная России на этом Евробаскете доставила своим болельщикам удовольствие. Иногда это важнее медалей.