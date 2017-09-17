175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сергей Базаревич
Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

Базаревич: боролись с собственными демонами

Наставник баскетбольной сборной подвёл итоги чемпионата Европы для нашей команды
17 сентября 2017, воскресенье. 20:45 Баскетбол

По традиции, послематчевую пресс-конференцию начали с игрока. В этот раз Сергей Базаревич пришёл в сопровождении Семёна Антонова.

— В первую очередь, хочу сказать спасибо своим партнёрам. Это было славное приключение, но, к сожалению, в последний день нас чуть-чуть не хватило. Наверное, в первой половине мы слишком уважали испанцев. Они обеспечили себе слишком большой отрыв. Мы вернулись в игру, всё было в наших руках… Отдельное спасибо болельщикам, которые на протяжении трёх недель были здесь, поддерживали нас. Им низкий поклон от команды! — сказал Антонов.

Затем говорить начал Базаревич.

— Поздравляю Испанию. Они знают, как играть в подобных матчах. Возможно, они не ожидали подобного сопротивления в матче за бронзовые медали, но «большие» игры они уже не раз проводили, и они показали, что они умеют это делать, особенно в первой половине. Возможно, мы играли медленно. Моя мотивационная речь была слишком длинной для игроков. Но я хочу поблагодарить каждого игрока, для меня этот турнир был отличным опытом. Спасибо федерации, что дала мне такой шанс — я научился многому не только в баскетбольном плане, но и личном. Наш путь был тяжёлым с самого начала, мы боролись с собственными демонами. Я надеюсь, что мы станем лучше после Евробаскета — как игроки и как люди.

Но самые интересные комментарии Сергей Валерьянович дал, по традиции, после пресс-конференции в беседе с российскими журналистами.

— Между Воронцевичем и Шведом сегодня возникло недопонимание. Насколько это оказало влияние на ход матча?
— В семье всё случается. Это дало нам толчок.

— А что там произошло?
— Я не буду это комментировать. Вы комментируете свои отношения?

— Хорошо. Швед на этом чемпионате проявил себя не мальчиком, а мужем. В последнем матче сказалось напряжение?
— Без Алексея мы бы не дошли так далеко. Всякое случается, надо проанализировать. Как я уже сказал, мы на протяжении всей подготовки боролись с собственными демонами. Это было очень сложно. После этого турнира я хотел закончить, как тренер. Я как бы и закончу сейчас… На какое-то время! После этого турнира я и о себе многое понял, Евробаскет — это отличная экстремальная школа. Считаю, что мы стали лучше. Если бы не стали лучше, то не дошли бы так далеко. Чтобы всех демонов победить, может и всей жизни не хватить. Это процесс.

— Почему вдруг у вас появились мысли о завершении карьеры или перерыве?
— Бывают моменты, когда ты устаёшь иметь дело с некоторыми вещами. У меня же контракт закончился — вот сегодня, наверное…

— Устали от Стамбула?
— Это было правда тяжело, это экстремальная история. Я вспомнил, как я, будучи игроком, в решающих фазах чемпионатов мира и Европы не спал, чувствовал давление. Некоторые не чувствуют, но я себе его сам, видимо, создавал, или играл так, что на мне оно было. Тем более, будучи капитаном. Сейчас же такая история, что баскетбол стал более тренерским, ты понимаешь, что ты можешь дать. И пытаешься это сделать, но тут самое главное — не переборщить. Это непросто. Это даже не про Стамбул, хотя, учитывая, что я сезон провёл в Турции, это было слишком много.

— Почему сборная России сначала создавала себе трудности, а затем их преодолевала?
— Три последних игры так и было. Может, я переборщил с мотивационной речью, увлёкся, сбил игроков с толку. Хотел дать им возможность сыграть раскрепощённо. Всё надо анализировать. Все говорили, что мы в третьей четвери играем плохо, теперь говорят, что первую плохо сыграли. Сложно играть все четверти одинаково. Я просто благодарен игрокам, федерации, Олегу Ушакову, Андрею Кириленко и собственному штабу. Это выдающиеся люди. Мы бы никуда без них не дошло, вы вышли бы из группы. Они работали преданно и честно.

— Когда Фридзон не попал «трёху» на последних минутах, что вы в этот момент чувствовали?
— Игра складывается из попаданий и промахов. И игра продолжается, она же не закончилась после этого. Что я чувствовал? Что надо продолжать. Надежда умирает последней.

— В этом турнире вы дошли до полуфинала. Оглядываясь назад, скажите, вы бы всё оставили так же — в плане подготовки, формирования команды и т.д.?
— Это сложно так сказать. В кадрах у нас не такой большой выбор, а в подготовке, как я уже сказал, всё было очень непросто. Я думал, что мы что-то построили в прошлом году и теперь пойдём дальше от этого. Оказалось, что это не так, вообще не так. Это всё была новая, другая история, пришлось вернуться и делать то, что — как я думал — уже построено. В баскетбольном плане и в отношении психологии тоже. Это мне урок на будущее. Мы все были в лёгкой эйфории от прошлогодней кампании, где всё складывалось легко и весело. Было послевкусие. Но получилось всё совсем не так, может быть, нам где-то времени не хватило. Я поздно начал заниматься моралью.

— Спасибо вам большое за турнир.
— Спасибо! На самом деле, надеюсь, что мы дали какой-то толчок развитию баскетбола в стране. Я уже сто раз говорил, что баскетбол — непопулярная игра в стране. У нас есть 9 клубов в высшем дивизионе, а выбираем в сборную мы из 50 игроков. Это довольно стыдная история. И от игры сборной, от того, что она делает, очень многое зависит в плане популярности вида спорта. Знаю, что количество людей, которые следили за турниром, росло. Это, наверное, главное достижение. Может, какие-то дети пойдут в баскетбольные школы, а тренеры перестанут пытаться выиграть медали, а начнут воспитывать игроков и людей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сергей Базаревич
Новости. Баскетбол
17 сентября 2017, воскресенье
21:10 Астахов: горжусь, что такой игрок, как Швед, есть в команде «Химок»
21:07 Базаревич — о конфликте Шведа и Воронцевича: в семье всё случается
21:07 Ватутин: за сборную России не стыдно
20:43 Базаревич: баскетбол — непопулярная игра в России, это довольно стыдная история
20:35 Базаревич: после ЧЕ хотел закончить как тренер, я и закончу сейчас, на время!
19:44 Антонов — о конфликте Шведа и Воронцевича: что было, то было, это эмоции
19:38 Антонов: показали на чемпионате Европы, что российский баскетбол возрождается
19:22 Воронцевич: Швед сказал, что ему пас не даю. Ответил, чтоб он мне так не говорил
18:53 Дабл-дабл Мозгова не помог России победить Испанию в матче за бронзу Евробаскета
18:09 Мевля: у Словении хорошие шансы выиграть Евробаскет, если сыграет как с Испанией
16:31 Новицки: если буду здоров, то отыграю положенные по контракту два года
15:29 Папаянис: хочу получить от «Сакраменто» разрешение играть в квалификации КМ-2019
13:42 Овечкин и родственники игроков пожелали сборной России победы над Испанией
13:22 Шамперт: игроки «Кливленда» знали о трениях между Джеймсом и Ирвингом
12:56 Джефферсон: борьба в финале прошлого сезона была намного упорнее, чем казалось
12:28 Джеймс: драфт, на котором выбрали меня, не лучше драфта-96 и драфта-84
12:10 Уэйд ждёт, что «Чикаго» первым начнёт переговоры о расторжении контракта
11:14 Г.Драгич: чтобы стать чемпионом, Словении надо снова показать себя во всей красе
10:32 Кевин Дюрант: все хотят поссорить нас со Стивеном Карри
10:15 Марьянович: мало кто ожидал увидеть Сербию в финале
10:13 Базаревич: у испанцев есть слабые места, они не всегда выкладываются в защите
09:41 Скариоло: игроков уровня Шведа и Мозгова в Европе совсем немного
00:47 Скелин назначен главным тренером сборной Хорватии
16 сентября 2017, суббота
23:33 Джордж: я иду за титулом MVP
22:51 Тунис победил Нигерию и стал чемпионом Афробаскета
21:59 Хаслем построил бункер, чтобы спрятаться от урагана «Ирма»
20:57 Ватутин: попадание России в четвёрку лучших на Евробаскете — однозначный успех
19:55 Кокошков: Словения не может думать только о Марьяновиче и Богдановиче
18:52 Наварро завершит карьеру в сборной Испании после матча с Россией
17:44 Сборная России отменила вечернюю тренировку
16:31 Джорджевич: Словения — абсолютный фаворит финала Евробаскета
15:39 Кисурин: греки сломались против сборной России, а сербы не сломались
14:59 Майкл Бизли работает под руководством личного тренера Кармело Энтони
14:24 НБА представила альтернативные комплекты всех команд лиги
14:03 Уэстбрук и Джордж в 2018 году могут объединиться в «Лейкерс» или «Клипперс»
13:09 ФИБА опубликовала видео из раздевалки сборной Сербии после победы над Россией
12:54 Лонзо Болл: благодарен за то, что у «Лейкерс» есть Мэджик Джонсон
12:30 Ингрэм: в прошлом году я не чувствовал себя комфортно
12:26 Штимац: сборная России ещё раз доказала, что является настоящей командой
11:41 Богдан Богданович: прошлые неудачи Сербии в финалах сделали нас только сильнее
11:17 Эндрю Богут получил разрешение врачей на проведение тренировок
10:59 Брайант продолжает проводить ранние тренировки после завершения карьеры
10:55 Данк Мозгова и невероятный трёхочковый Драгича – в топ-5 1/2 финала Евробаскета
10:25 Др. Грин: Кармело Энтони не должен занимать 64-е место в рейтинге лучших игроков
09:20 Терри согласовал однолетний контракт с «Милуоки»
Все новости RSS
Партнерский контент