Базаревич: боролись с собственными демонами

По традиции, послематчевую пресс-конференцию начали с игрока. В этот раз Сергей Базаревич пришёл в сопровождении Семёна Антонова.

— В первую очередь, хочу сказать спасибо своим партнёрам. Это было славное приключение, но, к сожалению, в последний день нас чуть-чуть не хватило. Наверное, в первой половине мы слишком уважали испанцев. Они обеспечили себе слишком большой отрыв. Мы вернулись в игру, всё было в наших руках… Отдельное спасибо болельщикам, которые на протяжении трёх недель были здесь, поддерживали нас. Им низкий поклон от команды! — сказал Антонов.

Затем говорить начал Базаревич.

— Поздравляю Испанию. Они знают, как играть в подобных матчах. Возможно, они не ожидали подобного сопротивления в матче за бронзовые медали, но «большие» игры они уже не раз проводили, и они показали, что они умеют это делать, особенно в первой половине. Возможно, мы играли медленно. Моя мотивационная речь была слишком длинной для игроков. Но я хочу поблагодарить каждого игрока, для меня этот турнир был отличным опытом. Спасибо федерации, что дала мне такой шанс — я научился многому не только в баскетбольном плане, но и личном. Наш путь был тяжёлым с самого начала, мы боролись с собственными демонами. Я надеюсь, что мы станем лучше после Евробаскета — как игроки и как люди.

Но самые интересные комментарии Сергей Валерьянович дал, по традиции, после пресс-конференции в беседе с российскими журналистами.

— Между Воронцевичем и Шведом сегодня возникло недопонимание. Насколько это оказало влияние на ход матча?

— В семье всё случается. Это дало нам толчок.

— А что там произошло?

— Я не буду это комментировать. Вы комментируете свои отношения?

— Хорошо. Швед на этом чемпионате проявил себя не мальчиком, а мужем. В последнем матче сказалось напряжение?

— Без Алексея мы бы не дошли так далеко. Всякое случается, надо проанализировать. Как я уже сказал, мы на протяжении всей подготовки боролись с собственными демонами. Это было очень сложно. После этого турнира я хотел закончить, как тренер. Я как бы и закончу сейчас… На какое-то время! После этого турнира я и о себе многое понял, Евробаскет — это отличная экстремальная школа. Считаю, что мы стали лучше. Если бы не стали лучше, то не дошли бы так далеко. Чтобы всех демонов победить, может и всей жизни не хватить. Это процесс.

— Почему вдруг у вас появились мысли о завершении карьеры или перерыве?

— Бывают моменты, когда ты устаёшь иметь дело с некоторыми вещами. У меня же контракт закончился — вот сегодня, наверное…

— Устали от Стамбула?

— Это было правда тяжело, это экстремальная история. Я вспомнил, как я, будучи игроком, в решающих фазах чемпионатов мира и Европы не спал, чувствовал давление. Некоторые не чувствуют, но я себе его сам, видимо, создавал, или играл так, что на мне оно было. Тем более, будучи капитаном. Сейчас же такая история, что баскетбол стал более тренерским, ты понимаешь, что ты можешь дать. И пытаешься это сделать, но тут самое главное — не переборщить. Это непросто. Это даже не про Стамбул, хотя, учитывая, что я сезон провёл в Турции, это было слишком много.

— Почему сборная России сначала создавала себе трудности, а затем их преодолевала?

— Три последних игры так и было. Может, я переборщил с мотивационной речью, увлёкся, сбил игроков с толку. Хотел дать им возможность сыграть раскрепощённо. Всё надо анализировать. Все говорили, что мы в третьей четвери играем плохо, теперь говорят, что первую плохо сыграли. Сложно играть все четверти одинаково. Я просто благодарен игрокам, федерации, Олегу Ушакову, Андрею Кириленко и собственному штабу. Это выдающиеся люди. Мы бы никуда без них не дошло, вы вышли бы из группы. Они работали преданно и честно.

— Когда Фридзон не попал «трёху» на последних минутах, что вы в этот момент чувствовали?

— Игра складывается из попаданий и промахов. И игра продолжается, она же не закончилась после этого. Что я чувствовал? Что надо продолжать. Надежда умирает последней.

— В этом турнире вы дошли до полуфинала. Оглядываясь назад, скажите, вы бы всё оставили так же — в плане подготовки, формирования команды и т.д.?

— Это сложно так сказать. В кадрах у нас не такой большой выбор, а в подготовке, как я уже сказал, всё было очень непросто. Я думал, что мы что-то построили в прошлом году и теперь пойдём дальше от этого. Оказалось, что это не так, вообще не так. Это всё была новая, другая история, пришлось вернуться и делать то, что — как я думал — уже построено. В баскетбольном плане и в отношении психологии тоже. Это мне урок на будущее. Мы все были в лёгкой эйфории от прошлогодней кампании, где всё складывалось легко и весело. Было послевкусие. Но получилось всё совсем не так, может быть, нам где-то времени не хватило. Я поздно начал заниматься моралью.

— Спасибо вам большое за турнир.

— Спасибо! На самом деле, надеюсь, что мы дали какой-то толчок развитию баскетбола в стране. Я уже сто раз говорил, что баскетбол — непопулярная игра в стране. У нас есть 9 клубов в высшем дивизионе, а выбираем в сборную мы из 50 игроков. Это довольно стыдная история. И от игры сборной, от того, что она делает, очень многое зависит в плане популярности вида спорта. Знаю, что количество людей, которые следили за турниром, росло. Это, наверное, главное достижение. Может, какие-то дети пойдут в баскетбольные школы, а тренеры перестанут пытаться выиграть медали, а начнут воспитывать игроков и людей.