Кириленко: уезжаем с Евробаскета с высоко поднятой головой

— Андрей Геннадьевич, сборная России уезжает с Евробаскета без медали, но с надеждой?

— С высоко поднятой головой. Игра с Испанией очень похожа на четвертьфинал и полуфинал — долго запрягали и ярко сгорели. Мне кажется, и в прошлой, и в этой игре Сербия и Испания нас переиграли прежде всего «большими». Мы проиграли подбор и там, и здесь. Кто выигрывает щит, тот выигрывает матч. Надо отдать должное нашей команде, что даже при такой игре мы всё равно, сжав зубы, работали до конца и возвращались в игру. Это очень дорогого стоит, причём мы это делали в матчах против таких титулованных команд. Это очень круто!

Я считаю, что у нас есть команда, и у этой команды есть будущее. Хочется даже подчеркнуть: иногда мы думаем, что будущее — это персоналии, но это не так. Это абсолютно не зависит от Алексея Шведа, не зависит от Мозгова, от Воронцевича. Это зависит просто от ситуации, от понимания каждого человека, что он делает в команде. Мы уже сто раз проходили историю, когда порядок бьёт класс, когда команда бьёт индивидуально сильных игроков. У нас есть микроклимат в команде, и его не хочется терять. Каждый такой турнир — это своего рода крестовый поход. И каждый понимает свою роль: Миша Кулагин мало играет, но его время придёт; Евгений Бабурин, который мало играет, но выходит с Испанией и забивает важный трёхочковый. Когда каждый человек находится в этом состоянии, прежде всего морально, у нас огромное будущее.

Мне кажется, у наших болельщиков есть повод гордиться. Действительно достойная игра, отличный турнир. Мне хочется сказать спасибо нашим партнёрам и спонсорам, которые два года назад поддержали нас. Тогда мало кто верил в нас, они брали на себя риск. У команды нет проблем с перелётом, проживанием, все вопросы решены. Ребятам остаётся только думать, как играть на площадке. Этими двумя годами мы доказали, что находимся на правильном пути.

— В тайм-ауте произошёл открытый конфликт между Шведом и Воронцевичем во время третьей четверти матча. Прямо на игре за бронзовую медаль…

— Я был свидетелем стольких конфликтов, когда идёт игра. Момент напряжённый, серьёзный матч. Ты, как спичка, можешь воспламениться. На это я бы не стал обращать особого внимания. Для меня важно было другое: мы проигрывали 15 очков, у Шведа не совсем шла игра, он ушёл, а ребята его поддержали. Не свалили на него: «Ты лидер, иди сам разбирайся». Нет! Они взяли на себя ответственность. Дима Кулагин взял на себя, Хвостов, Фридзон. Андрей Зубков здорово вышел. Второй матч он выходит и возвращает нас. Все игроки начали цепляться, перехватывать и в итоге вернули нас в игру. Дали возможность Шведу и Воронцевичу выйти и попробовать закончить этот матч. Это очень дорогого стоит. И это как раз ответ на вопрос о шведозависимости, про которую мы говорим с начала турнира. Несомненно, мы зависим от Шведа, но, если его выдернуть из состава, всё не рухнет. Команда будет играть. Всё зависит от настроя в команде.

— Сергей Базаревич после матча сказал, что сегодня у него закончился контракт. Главный тренер получит новое предложение о сотрудничестве?

— Мы будем разговаривать с ним. Все на этом турнире убедились, что выбор был сделан правильный. Наш, российский, специалист сделал команду из тех игроков, которые были. Сделал команду, за которую хочется болеть. Команду, за которую ты переживаешь, с которой ты вместе падаешь, поднимаешься и испытываешь невероятные эмоции. Ради таких чувств болельщики и смотрят баскетбол.

— У ПБК ЦСКА есть спонсор — компания, производящая валидол. Такой спонсор нужен и сборной?

— Мы открыты для предложений и оправдаем доверие наших партнёров.