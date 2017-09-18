Надо запомнить. 5 моментов, определивших выступление сборной России на ЧЕ

Евробаскет-2017 завершился — самое время подвести итоги и обозначить то, что непременно останется в памяти. Сейчас немного грустно от осознания того, что сборная России остановилась в шаге от бронзы, которую пригрели испанцы. Но за сожалением не стоит забывать, что на предыдущих континентальных первенствах наша команда вообще не выходила из группы.

Сборная России Сергея Базаревича наконец смогла объединить лучших из лучших, но даже в таком составе опасения перед поездкой в Турцию были: в товарищеских матчах наша команда действовала неровно, а иногда и нервно. К примеру, у Германии без Денниса Шрёдера мы легко выиграли 20 очков, но через несколько дней молодой разыгрывающий привёл к победе уже немцев.



Было заметно, что сборная России прогрессирует, но не было понятно, где именно потолок этой команды. Насколько хорош Швед? Сможет ли Мозгов проявить себя в полной мере? Сможет ли национальная сборная стать аналогом той «команды друзей», которую когда-то создал волшебник Дэвид Блатт?



Сборная приятно удивила. Интересно, много ли людей до старта чемпионата Европы безоговорочно верили в её борьбу за медали? Но с каждым матчем число её поклонников росло. Выделяем пять самых ярких моментов выступления сборной России на пути к четвёртому месту. Медаль — не всегда показатель положительного итога, но в этот раз Россия выступила действительно классно.

Момент №1. Мощный старт турнира

Календарь турнира изначально сулил немало трудностей: стартовый матч россиянам предстояло сыграть с хозяевами, а на отдых перед игрой с мощной Сербией было меньше 20 часов. Оба матча российская команда выиграла. Точнее, вырвала победу. С Турцией всё решил дальний бросок Алексея Шведа через руки соперника на последних секундах, а с сербами мы увидели ту самую сборную России, о которой мечтали с бронзового матча лондонской Олимпиады.

Момент №2. Эмоции

Внутри каждой команды свои отношения, многие из которых не принято выносить из раздевалки. Скорее всего, Сергей Базаревич также столкнулся с такими проблемами при подготовке. Со стороны казалось, что внутри лидеров всё кипит и они сдерживаются из последних сил. Но демократический стиль Базаревича подразумевает общение игроков между собой и с коучем во время тайм-аутов. Последние сомнения и домыслы развеялись после победы над Хорватией, когда наши игроки показали искреннюю радость и единение в раздевалке.

Момент №3. Характер

На Евробаскете у сборной России не было ни одного простого матча. Да, она разгромила хорватов в 1/8 финала, но разве можно первый матч в плей-офф (куда, из-за единственного поражения Латвии, мы попали с третьего места, а не с первого) назвать простым? Бодалась с Бельгией, позволила Великобритании затянуть игру в концовку, успешно догоняла греков в четвертьфинале и сербов с испанцами в матчах за выход в финал и бронзу соответственно. И пусть два последних поединка не завершились победами, но эти возвращения говорят о наших баскетболистах как о настоящих мужиках, не опускающих рук даже в самые тяжёлые минуты.

Отдельных слов здесь заслуживает Дмитрий Кулагин. В игре против Греции он получил болезненную травму голеностопа и только с помощью врачей команды дошёл до скамейки. Он укрылся полотенцем и даже не смотрел в сторону площадки. Каково же было удивление, когда на нервную концовку Базаревич выпустил именно Дмитрия. Кулагин играл через боль и сделал решающий подбор, он даже не думал, что можно пропустить матч против Сербии, он прессинговал Родригеса и Рубио в матче за бронзу и делал это успешно. Кстати, не имея на руках профессионального контракта с клубом.

Момент №4. Дмитрий Хвостов в роли Майкла Джордана

Над названием четвёртого момента улыбнутся только те, кто не смотрел матч против Греции. Это, на секундочку, был четвертьфинал чемпионата Европы. Благодаря удали Алексея Шведа мы отыграли 13-очковое отставание, а после началась череда ошибок. И вот ключевое владение, ключевая атака. То, что сделал Хвостов, лучше увидеть, чем прочесть о том, как он чуть не упал, потом вышел из-под заслона и «убил» Грецию.

Момент №5. Алексей Швед — супергерой

Алексея Шведа модно критиковать, любой шаг игрока подмосковных «Химок» рассматривается под микроскопом. Переезд в Европу считался слабостью и неготовностью к уровню сильнейшей лиги в мире. Награды MVP регулярного сезона Кубка Европы и Единой лиги ВТБ — не реальный уровень его таланта. Остался в России — плывёт по течению. И так далее. Естественно, критиков игрового стиля Шведа наберётся очень много, но нельзя не признать: снайпера такого уровня в России не было очень давно.

Швед — это наш Стивен Карри. Пусть это сравнение звучит громко, но аналогии прослеживаются. Он также верит в свой бросок. Он в одиночку способен разобраться даже в очень сложной игровой ситуации и решить её в свою сторону. Его агрессия в атаке развязывает руки партнёрам, чем Швед пользуется регулярно (5,9 передачи в среднем за игру на Евробаскете и лучший показатель в команде). И именно он вошёл в символическую пятёрку чемпионата Европы, чего с нашими защитниками не случалось очень давно.