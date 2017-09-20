Гений или неудачник? Олаф Ланге — новый тренер женской сборной

Июнь 2013 года. Женская сборная России проигрывает итальянкам в третьем матче группового раунда Евробаскета и вылетает из турнира. Баскетбольная общественность в шоке. Как команда, завоевавшая «золото» в 2011 году, побеждает лишь в одной игре из трёх в 2013-м? Для того, чтобы сыграть на следующем континентальном первенстве, наша сборная была вынуждена проходить унизительный отбор «второсортных» команд.

Главным тренером команды в том злосчастном 2013-м был Альфредас Вайнаускас. Если вам ничего не говорит это имя, то не переживайте: те три матча у руля женской национальной команды так и остались для него единственными. Первый в истории иностранец во главе женской команды с треском провалил свою миссию.

Исполком РФБ, словно на автомате и по привычке, осенью назначает главной команде нового спасителя. Имя ему — Олаф Ланге. Он будет совмещать посты в УГМК и сборной России.

После Вайнаускаса были Анатолий Мышкин и Александр Васин. Провалов уровня литовца у российских специалистов не случалось, но и поставленных задач оба не выполнили. Прежде всего это касается Мышкина, которому одного шага не хватило до попадания на Олимпиаду в Рио.

После первого провала в маленьком французском городке Ванн прошло четыре года. Сменилось три тренера, подросло и встало на ноги талантливое поколение Вадеевой и Мусиной. Исполком РФБ, словно на автомате и по привычке, осенью назначает главной команде нового спасителя. Имя ему — Олаф Ланге. Он будет совмещать посты в УГМК и сборной России.

Немецкий специалист уже длительное время трудится в Екатеринбурге. Интеллигентный и скромный, он, кажется, выигрывал во всех клубных турнирах, которые только существуют в Европе. Точнее, во всех турнирах, где принимает участие УГМК. Список его побед внушает уважение, и тут резонно задаться вопросом: «А куда же федерация смотрела раньше? Почему тренера лучшей команды Старого Света раньше не пригласили?».

Всё не так просто, как кажется. Люди, которые хоть чуть-чуть знакомы с мироустройством женского баскетбола, понимают, что такое УГМК. Для тех, кто не в теме: это аналог футбольного мадридского «Реала», помноженного на «Барселону». С финансовыми мощностями уральского клуба не могут тягаться ни европейские, ни тем более клубы женской НБА. Состав «лисиц» укомплектован по последнему слову баскетбольной моды, а главной звездой является Дайана Таурази, которую за сходство техники и чемпионского характера обоснованно называют Коби Брайантом женского баскетбола.

Побеждать с суперзвёздами в составе тоже не просто. Об этом уже много раз рассказывали тренеры сборных США, у которых права на ошибку вообще нет. Статус УГМК примерно сопоставим с «дримтимовским». Однако осечек клуб допускает настолько много и делает это так регулярно, что иногда кажется, будто обойма сплошь состоит их холостых патронов. Естественно, вопросы автоматически появляются и к главному тренеру.

Интересно теперь будет понаблюдать за немцем и его отношением к россиянкам. УГМК, в умах болельщиков, всегда был местом, где отечественным баскетболисткам выделяется минимум игрового времени, а сами игроки никогда не скрывали, что финансовое благополучие важнее многих других задач. Теперь же Ланге не сможет не задуматься над тем, в каком состоянии к матчам национальной сборной подойдет её капитан Евгения Белякова и, хочется верить, не будет ограничивать игровое время талантливой Раисы Мусиной, набравшей 33 очка в летнем финале чемпионата мира U19 против американок.

Игровая концепция нового тренера останется предметом споров и дискуссий вплоть до первого официального матча. Несмотря на обилие классных исполнителей, в клубе абсолютно всё вращается вокруг Таурази. Иногда кажется, что немец вообще не имеет запасного плана на матч, и отсюда возникают нелепые поражения сродни весеннему от «Фенербахче» в полуфинале Евролиги.

Сборная получила своего тренера, от которого будет зависеть попадание команды на Олимпиаду-2020.

По данным «Чемпионата», члены тренерского совета также имели вопросы по этой кандидатуре и всерьёз рассматривали на эту должность Александра Ковалёва и Дмитрия Донскова. Первый уже имеет богатый опыт работы в серьёзных клубах и в национальной команде в качестве ассистента Бориса Соколовского, а второй прошёл все ступени юниорских команд и громко заявил о себе этим летом, доведя женскую сборную не старше 19 лет до «золота» мирового первенства.

Но решение Исполкома уже принято. Сборная получила своего тренера, от которого будет зависеть попадание команды на Олимпиаду-2020. Один олимпийский цикл мы уже пропустили, а потому непопадание в Токио будет нести куда большие проблемы, чем репутация и честь.