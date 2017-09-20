175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Олаф Ланге
Текст: Марат Арасланов
Фото: РИА Новости

Гений или неудачник? Олаф Ланге — новый тренер женской сборной

Исполком РФБ утвердил кандидатуру нового главного тренера женской сборной. И это иностранец.
20 сентября 2017, среда. 22:15 Баскетбол

Июнь 2013 года. Женская сборная России проигрывает итальянкам в третьем матче группового раунда Евробаскета и вылетает из турнира. Баскетбольная общественность в шоке. Как команда, завоевавшая «золото» в 2011 году, побеждает лишь в одной игре из трёх в 2013-м? Для того, чтобы сыграть на следующем континентальном первенстве, наша сборная была вынуждена проходить унизительный отбор «второсортных» команд.

Главным тренером команды в том злосчастном 2013-м был Альфредас Вайнаускас. Если вам ничего не говорит это имя, то не переживайте: те три матча у руля женской национальной команды так и остались для него единственными. Первый в истории иностранец во главе женской команды с треском провалил свою миссию.

Исполком РФБ, словно на автомате и по привычке, осенью назначает главной команде нового спасителя. Имя ему — Олаф Ланге. Он будет совмещать посты в УГМК и сборной России.

После Вайнаускаса были Анатолий Мышкин и Александр Васин. Провалов уровня литовца у российских специалистов не случалось, но и поставленных задач оба не выполнили. Прежде всего это касается Мышкина, которому одного шага не хватило до попадания на Олимпиаду в Рио.

После первого провала в маленьком французском городке Ванн прошло четыре года. Сменилось три тренера, подросло и встало на ноги талантливое поколение Вадеевой и Мусиной. Исполком РФБ, словно на автомате и по привычке, осенью назначает главной команде нового спасителя. Имя ему — Олаф Ланге. Он будет совмещать посты в УГМК и сборной России.

Немецкий специалист уже длительное время трудится в Екатеринбурге. Интеллигентный и скромный, он, кажется, выигрывал во всех клубных турнирах, которые только существуют в Европе. Точнее, во всех турнирах, где принимает участие УГМК. Список его побед внушает уважение, и тут резонно задаться вопросом: «А куда же федерация смотрела раньше? Почему тренера лучшей команды Старого Света раньше не пригласили?».

Всё не так просто, как кажется. Люди, которые хоть чуть-чуть знакомы с мироустройством женского баскетбола, понимают, что такое УГМК. Для тех, кто не в теме: это аналог футбольного мадридского «Реала», помноженного на «Барселону». С финансовыми мощностями уральского клуба не могут тягаться ни европейские, ни тем более клубы женской НБА. Состав «лисиц» укомплектован по последнему слову баскетбольной моды, а главной звездой является Дайана Таурази, которую за сходство техники и чемпионского характера обоснованно называют Коби Брайантом женского баскетбола.

Побеждать с суперзвёздами в составе тоже не просто. Об этом уже много раз рассказывали тренеры сборных США, у которых права на ошибку вообще нет. Статус УГМК примерно сопоставим с «дримтимовским». Однако осечек клуб допускает настолько много и делает это так регулярно, что иногда кажется, будто обойма сплошь состоит их холостых патронов. Естественно, вопросы автоматически появляются и к главному тренеру.

Интересно теперь будет понаблюдать за немцем и его отношением к россиянкам. УГМК, в умах болельщиков, всегда был местом, где отечественным баскетболисткам выделяется минимум игрового времени, а сами игроки никогда не скрывали, что финансовое благополучие важнее многих других задач. Теперь же Ланге не сможет не задуматься над тем, в каком состоянии к матчам национальной сборной подойдет её капитан Евгения Белякова и, хочется верить, не будет ограничивать игровое время талантливой Раисы Мусиной, набравшей 33 очка в летнем финале чемпионата мира U19 против американок.

Игровая концепция нового тренера останется предметом споров и дискуссий вплоть до первого официального матча. Несмотря на обилие классных исполнителей, в клубе абсолютно всё вращается вокруг Таурази. Иногда кажется, что немец вообще не имеет запасного плана на матч, и отсюда возникают нелепые поражения сродни весеннему от «Фенербахче» в полуфинале Евролиги.

Сборная получила своего тренера, от которого будет зависеть попадание команды на Олимпиаду-2020.

По данным «Чемпионата», члены тренерского совета также имели вопросы по этой кандидатуре и всерьёз рассматривали на эту должность Александра Ковалёва и Дмитрия Донскова. Первый уже имеет богатый опыт работы в серьёзных клубах и в национальной команде в качестве ассистента Бориса Соколовского, а второй прошёл все ступени юниорских команд и громко заявил о себе этим летом, доведя женскую сборную не старше 19 лет до «золота» мирового первенства.

Но решение Исполкома уже принято. Сборная получила своего тренера, от которого будет зависеть попадание команды на Олимпиаду-2020. Один олимпийский цикл мы уже пропустили, а потому непопадание в Токио будет нести куда большие проблемы, чем репутация и честь.

Олаф Ланге

Олаф Ланге

Фото: basket.ugmk.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Женская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
20 сентября 2017, среда
23:58 «Денвер» объявил о подписании контракта с Мэйсоном Пламли
23:23 Кантер: Дюрант повёл себя неуважительно
22:32 Лиллард: я не пойду по стопам Олдриджа или Дюранта
21:34 Браун: в предстоящем сезоне Шарич может играть на разных позициях
20:31 Обмен Энтони в «Хьюстон» может состояться до понедельника
19:38 Ланге: мои цели — вернуть сборную России в лидеры и выйти на Олимпиаду
18:57 Ховард задумывался о завершении карьеры в 2015 году
17:59 Маццон: матч с «Керавносом» прошёл в очень непростой обстановке
17:02 Новак: жалоб на судейство стало гораздо меньше по сравнению с Евробаскетом-2015
17:01 Демирель: в ФИБА довольны организацией Евробаскета-2017
15:52 Отец Шведа назначен помощником тренера сборной России U16
15:23 РФБ утвердила Базаревича на посту наставника мужской сборной России
15:17 Новым тренером женской сборной России назначен Олаф Ланге
15:00 Бизли: Кармело Энтони был моим ментором
14:52 Кевин Дюрант извинился за критику в адрес Билли Донована и «Оклахома-Сити»
13:30 Б. Лопес может пропустить часть предсезонной подготовки из-за проблем со спиной
13:24 Кайри Ирвинг: Брайант – мой любимый игрок после отца
13:04 Касспи: играть за «Голден Стэйт» – это исполнение мечты
12:13 Кантер: «Оклахома-Сити» – лучший и самый профессиональный клуб в НБА
11:57 Монк: я играю за величайшего игрока всех времён
11:21 «Лейкерс» объявили о подписании Богута
11:01 Г. Драгич не смог сдержать слёз после получения подарка от мамы Др. Петровича
10:27 Дуайт Ховард: я не просил руководство «Орландо» увольнять Стэна ван Ганди
09:31 Итудис: последние три матча ЦСКА принесли удовлетворение
09:20 ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Лаврио»
00:35 Лю: Тристан Томпсон — стартовый центровой «Кливленда», роль Лава будет расти
19 сентября 2017, вторник
23:32 Базаревич останется на посту наставника мужской сборной России по баскетболу
23:16 Даунс: в Саратове «Автодор» ждёт битва до последней секунды
22:39 «Нью-Орлеан» согласовал контракт с Каннингемом
21:53 Бизли: «Нью-Йорк» может выйти в плей-офф с пятого места
20:48 ФИБА представила видео лучших моментов с участием Шведа на Евробаскете
19:58 Хантер: у ЦСКА хорошие шансы выиграть Евролигу
19:51 «Автодор» одержал победу в первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ
18:47 Кириленко: не будем специально натурализовать игроков для сборной России
18:35 Драгич подтвердил уход из сборной
17:50 Первый матч квалификации к ЧМ-2019 сборная России проведёт в Нижнем Новгороде
17:23 Быков: раньше проигрывали из-за нежелания и обвинений друг друга по-тихому
17:11 Воронцевич: у сборной России силы столько, что мы сами пока её просто не видим
16:59 Быков: сборная России вызвала большой резонанс, но есть лёгкая горечь
16:40 Кириленко: не вижу предпосылок для того, чтобы Базаревич закончил, но решать ему
16:29 Хуан Карлос Наварро подписал новый 10-летний контракт с «Барселоной»
16:23 Алексей Швед снялся в проморолике «Химок» к сезону-2017/18
15:42 Галлинари будет готов в началу тренировочного лагеря «Клипперс»
14:24 Джоэл Эмбиид потроллил Кевина Дюранта за использование фейковых аккаунтов
13:46 НБА планирует использовать больше новых технологий в контроле над работой судей
Все новости RSS
Партнерский контент