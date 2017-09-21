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Текст: «Чемпионат»
Фото: basket.fc-zenit.ru

Альтернатива. 12 игроков, которые могут усилить сборную

Главный резерв главной команды страны.
21 сентября 2017, четверг. 18:45 Баскетбол

Недавно Сергей Базаревич пожаловался, что это стыдно — собирать национальную команду, выбирая из 50 баскетболистов. С ним сложно поспорить: игроков, которые могли бы усилить главную команду страны прямо сейчас, не так много. Но «Чемпионат» всё же собрал ещё один состав сборной — любой из этих игроков готов усилить основу.

Защитники

Сергей Карасёв

Клуб: «Зенит»
Возраст: 23

По сути, Сергей Карасёв — и сейчас игрок сборной России. Травма помешала одному из лучших российских игроков поехать на Евробаскет, но всем и так понятно, что, будь он в строю, его место было бы незыблемым. Многие даже связывают отсутствие медалей именно с отсутствием Карасёва — мол, тогда у сборной был бы ещё один игрок уровня НБА, да и злободневный термин «Шведозависимость» звучал бы не так часто.

Как бы там ни было, а прямо сейчас Сергей Карасёв — самый явный вариант усиления сборной России.

Антон Понкрашов

Клуб: УНИКС
Возраст: 31

В грядущем сезоне Антону Понкрашову исполнится 32 года — солидный возраст для защитника. Пару лет назад он серьёзно травмировал колено, а после полного восстановления «сломался» снова. Но, несмотря ни на что, Понкрашов живёт сборной. Разбудите его ночью и попросите сыграть за национальную команду — будьте уверены, что он встанет и пойдёт. А, скорее всего, побежит.

Опыт, габариты, баскетбольное чутьё и умение принимать нестандартные решения в кратчайшие сроки — вот главные плюсы левши из казанского УНИКСа. Он готов к любой роли, пусть даже эпизодической. А хорошее чувство юмора способно объединить вокруг него целый коллектив.

Максим Колюшкин

Клуб: «Нижний Новгород»
Возраст: 26

Колюшкин уже привлекался в сборную России, но остался без вызова летом. На это были причины, и главная из них — неубедительное выступление Максима в составе «Автодора» в прошлом сезоне. В Саратове у него вообще не заладилось, взаимопонимание с Владимиром Родионовым находят далеко не все. Хотя даже в таких условиях баскетболист выдал несколько впечатляющих игр, в том числе домашнюю встречу с ЦСКА.

В августе Колюшкин подписал контракт с «Нижним Новгородом» и попробует там перезапустить свою карьеру. Трудолюбие и талант — верные спутники игрока, и можно не сомневаться, что уже в грядущем сезоне наблюдать за Колюшкиным будет крайне интересно.

Вячеслав Зайцев

Клуб: «Химки»
Возраст: 28

Зайцев созрел для сборной. В августе даже казалось, что Евробаскет в Турции должен стать его официальным дебютом в национальной команде. Но его отцепили, хотя плей-офф прошлого сезона ярко раскрыл главные таланты защитника-скромняги: он атлетичен и быстр, в скорости готов конкурировать с самыми-самыми. Про прыжок Зайцева не знает только тот, кто вовсе не следит за российским баскетболом. Трудолюбив, и это заметно по количеству черновой работы, которую он выполняет. Ну а наличие стабильного трёхочкового броска позволило ему в прошлом году в среднем за игру зарабатывать чуть меньше 18 минут игрового времени от Душко Ивановича.

Иван Стребков

Клуб: «Нижний Новгород»
Возраст: 26

Воспитанник баскетбольной школы ЦСКА, Стребков, поняв, что места в составе сильнейшего клуба страны ждать ему придётся долго, не постеснялся сначала уехать в аренду, а затем и вовсе покинуть «армейский» клуб. Сезон-2015/16 в составе «Нижнего» был очень ярким для Стребкова, и уже тогда многие задавались вопросов: «А почему, собственно, его нет в сборной?» В той сборной как раз был Колюшкин, получавший минимум времени в «Локо».

Ивану не повезло — на его позиции в сборной играют Дмитрий Хвостов и Алексей Швед. Но когда-нибудь очередь дойдёт и до самого Стребкова, который к новой роли уже давно готов.

Форварды

Владислав Трушкин

Клуб: УНИКС
Возраст: 24

Сезон-2016/17 Трушкин провёл в «Енисее», и тот стал для него дебютным в Единой лиге ВТБ. Но сразу стало понятно, что роль полировщика скамейки — не для него. Автор победного броска в кольцо сборной США на юниорском чемпионате мира U19 в 2012-м с ходу показал, что готов к конкуренции. У него превосходная физика, приличные средний и дальний броски, он обучен игрой спиной к кольцу и не чурается силовой борьбы под кольцом. Да что там, именно он в первом же матче Единой лиги ВТБ принёс красноярцам первую победу, накрыв дальнюю попытку Райана Брокхоффа и подарив своей команде успех во встрече с «Локомотивом».

Если в родной Казани Владислав будет прогрессировать теми же темпами, что и ранее, то вызов в сборную — вопрос ближайшего времени.

Александр Захаров

Клуб: «Нижний Новгород»
Возраст: 24

Захаров давно и удачно выступает за сборные России различных возрастов, невероятно успешен в баскетболе 3х3 и готов начать свой первый серьёзный сезон в Единой лиге ВТБ в составе «Нижнего Новгорода». Если один из лучших игроков Суперлиги прошлого года не остановится в развитии, то его приглашение в главную команду станет лишь вопросом времени. Он уже привлекался в расширенный состав сборной и теперь ждёт своего шанса попасть в окончательный ростер.

Станислав Ильницкий

Клуб: «Локомотив-Кубань»
Возраст: 23

Ильницкий всю свою сознательную баскетбольную жизнь провёл в «Химках». Именно в Подмосковье он начал получать игровое время в Единой лиге, показав свои способности — в большей степени в защите. Игра Ильницкого в нападении — пока что терра инкогнита, и именно от того, как 23-летний баскетболист проявит себя в Краснодаре, будет зависеть его вызов или невызов в национальную команду.

В расширенном списке Сергея Базаревича Станислав был уже летом и прошёл с главной командой большой путь подготовки. Теперь всё в руках самого игрока.

Павел Антипов

Клуб: «Локомотив-Кубань»
Возраст: 26

Антипов дебютировал в национальной сборной при Евгении Пашутине во время отбора на Евробаскет-2015. И именно под руководством старшего Пашутина форвард выступал в прошлом сезоне в Евролиге за казанский УНИКС. Обилие матчей в разных турнирах позволило Павлу получать солидное игровое время, однако характер использования вряд ли мог раскрыть все грани талантов Антипова. Чаще всего он получал мяч на дуге после обостряющих скидок Лэнгфорда и Колома, а после этого от него требовалось выполнить бросок. С броском у Павла всё в порядке, но он явно может выполнять на паркете куда больший объём работы.

Центровые

Антон Пушков

Клуб: «Зенит»
Возраст: 28

Подвижный центровой не помешает ни одной команде. У Антона есть проблемы с травмами, но когда он здоров, то добавляет своей команде качества в игре в «краске». Прошлым летом Пушков уже получал приглашения в «Открытый лагерь РФБ», но в основную команду пройти не смог. Вряд ли он прямо сейчас готов выполнять роль основного бигмена, но быть бэкапом Тимофея Мозгова на 10 минут за матч — вполне.

Игорь Каныгин

Клуб: «Енисей»
Возраст: 23

До перехода в «Енисей» Каныгина никто всерьёз не воспринимал, он был лишь запасным центровым одного из лидеров Лиги ВТБ. Но даже не дебютный сезон, а дебютный матч красноярской команды показал, что Игорь готов бодаться под кольцом с любым оппонентом. И он прогрессирует! Каныгину всего 23 года, и это одна из надежд нашего баскетбола — Сергею Базаревичу в Стамбуле отчаянно не хватало мощи под кольцом. Не сейчас, так позже штаб национальной команды начнёт присматриваться и к Каныгину.

Александр Винник

Клуб: «Парма»
Возраст: 27

213-сантиметровый центровой появился из ниоткуда. В детстве он занимался хоккеем, а после школы играл в студенческой лиге за один из пермских вузов. Но благодаря старанию и доле везения, Винник попал в состав «Пармы» и в дебютном сезоне на высочайшем уровне смог собрать статистику из 5 очков и 4 подборов в среднем за игру. А самое главное — своей игрой он привлёк внимание тренеров национальной сборной и был включен в расширенный список национальной команды. Неплохой результат для человека, который ещё несколько лет назад колесил по соседним с Пермью городам и боролся там под кольцом со студентами разных специальностей. Никто не знает, где потолок его развития, а значит существует вариант, при котором несостоявшийся хоккеист наденет форму национальной сборной по баскетболу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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