5 интриг Лиги ВТБ. Главные вопросы сезона

5 октября начнётся новый сезон Единой лиги ВТБ, и уже сейчас у российских любителей баскетбола есть множество вопросов. Главные из них — в обзоре «Чемпионата»

Будет ли Алексей Швед играть так же, как на Евробаскете?

Сказать, что Алексей Швед ударно провёл чемпионат Европы, это не сказать ничего. Лидер сборной России, защитник «Химок» вошёл в лучшую пятёрку игроков Евробаскета и подходит к сезону, будучи уже в сумасшедшей форме. Начало октября ответит на вопрос, какую роль возьмёт на себя Алексей в клубе — просто лидера атак или мессии команды? Главный тренер химчан Георгиос Барцокас должен подружиться со Шведом, тем более что опыт управления подобными талантами у грека имеется: в «Олимпиакосе» в его обойме был Вассилис Спанулис, в «Локомотиве» — Малькольм Дилэйни, в «Барселоне» — Тайрис Райс. Хотя каталонский пример всё же не столь показателен.

Как бы там ни было, выступление лучшего игрока прошлогоднего сезона Единой лиги прямо сейчас приковывает к себе наибольшее внимание баскетбольной общественности.

«Финал четырёх» наконец сместит ЦСКА с первого места?

ЦСКА — возможно, единственный клуб, которому смена формата решающих матчей Единой лиги может выйти боком. Проигрыши в «Финалах четырёх» Евролиги приучили армейских болельщиков к тому, что в одном матче возможно вообще всё, и воспитали настоящих апологетов выявления победителя противостояния по итогам серии матчей. Тем более, что горький опыт имеется уже и в Единой лиге — в 2011 году финальная встреча осталась за «Химками». Это был единственный раз за последние 15 лет, когда от ЦСКА ушла победа во внутреннем чемпионате. Теперь, когда победитель турнира снова будет определяться по итогам одного главного матча, шансы других клубов на завоевание трофея Лиги ВТБ возрастают. И пусть ЦСКА всё ещё главный и безоговорочный фаворит, для остальных клубов сейчас всё уже не так безнадёжно.

Продолжит ли «Зенит» прогрессировать теми же темпами?

«Зенит» в прошлом сезоне показал такой прогресс, что в какой-то момент не заметил даже сопротивления ЦСКА, нанеся «красно-синим» уверенное поражение. 20-матчевая победная серия и 2:0 в полуфинальной серии с «Химками» чуть было не вывели питерцев в Евролигу уже в этом сезоне, но опыт «жёлто-синих» и фактор наличия Алексея Шведа вовремя сказались на итогах серии.

В этом межсезонье «Зенит» знатно перетряхнуло, команда отделилась от футбольных одноклубников и пошла в свободное плавание. Состав подобрался очень боеспособный, и ожидания болельщиков снова где-то на уровне выхода в заветный турнир. Сезон 2017/18 будет для «Зенита» определяющим, и если клуб продолжит прогрессировать, то может преподнести несколько очень неприятных сюрпризов традиционным флагманам российского баскетбола.

Защитит ли «Локомотив» Готэм?

Геройства «Локомотива» в Евролиге 2016/17 уже постепенно забываются, и от той команды сейчас в составе остался только лишь Райан Брокхофф. Но зато теперь в клубе полно других супергероев.

Концепция нового сезона подразумевает, что краснодарцы теперь будут защищать родной «Баскет-Холл» от иногородних захватчиков, и будет очень интересно посмотреть, как у них это получится. Всё-таки прошлый сезон, как это часто бывает, был переходным после триумфального выхода в Евролигу, но нынешний покажет, на что способна столь креативная команда. По крайней мере, приз сезона за оригинальность уже совершенно точно имеет кубанскую прописку.

Полноценно ли заменит Милоша Теодосича Серхио Родригес?

Московский ЦСКА этим летом сменил оного бородатого разыгрывающего на другого, и это тот случай, когда уход многолетнего лидера всё же может пройти незаметным. Милош «олицетворение красивой передачи» Теодосич теперь попробует влюбить в себя американских болельщиков, а в обратном направлении из-за океана в Москву приехал испанец Серхио Родригес. Как и Теодосич, Родригес выигрывал Евролигу и становился самым полезным игроком турнира; как Теодосич, Родригес феноменально видит площадку и умеет виртуозно отдавать передачу; как и Теодосич, Родригес умеет создать момент из ничего и решить исход любого матча в одиночку. В общем, Родригес почти во всем «как и Теодосич». Только в решающие моменты у испанца чуть крепче нервы, что может понадобиться ЦСКА, например, в мае.

Теодосич был в ЦСКА так долго и значил в команде так много, что пока не очень понятно, как играть без него. Но Родригес был, возможно, вообще лучшей опцией в сложившейся ситуации и в скором времени заставит болельщиков команды забить о сербском гении. Но, в любом случае, точный ответ на этот вопрос сможет дать только будущий сезон.