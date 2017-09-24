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Стивен Карри
Текст: Артём Комаров
Фото: Reuters

«Ты ежедневно позоришь страну». Американцы вступились за Карри

Американские пользователи «Твиттера» раскритиковали Дональда Трампа за то, что тот отменил приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом.
24 сентября 2017, воскресенье. 07:38 Баскетбол

Так повелось, что команда, выигравшая американский национальный чемпионат, встречается с президентом страны в Белом доме. «Голден Стэйт», победивший в сезоне-2016/17, тоже был приглашён в гости к президенту, однако игроки не испытали по этому поводу эйфории. В итоге Дональд Трамп расстроился и вообще отменил приглашение команды.

— Приглашение в Белый дом всегда было предметом для гордости для команды-чемпиона. Стивен Карри сомневается, поэтому приглашение отменено!

Этот пост президента США вызвал шквал критики со стороны профессиональных игроков и обычных пользователей социальных сетей. В основном пользователи говорили о трёх вещах: президент ведёт себя как ребёнок; президент должен думать о чём-то другом, например о том, как не начать третью мировую войну; президент не может отменить приглашение, если приглашённый сказал, что не придёт. Вот самые интересные комментарии к посту Дональда Трампа.

— Это то, что человек с кодами от запуска ядерных боеголовок думает и о чём он пишет в «Твиттер». Боб Мюллер (юрист, занимающийся связями Трампа с Россией. — Прим. «Чемпионата»), пожалуйста, поторопись!

— О-о-оу, чувства малыша, который маскируется под президента Соединённых Штатов, были задеты Стивеном Карри, и он забрал обратно своё приглашение.

— Тебе не стыдно говорить подобные вещи вслух? Ты же президент США. Не действуй так, будто ты обиженный ребёнок.

Тут же к ответу подключились другие пользователи.

— Он перестал вас понимать ещё на слове «стыдно».
— Не думаю, что он понимает слова, состоящие из более чем 5 букв.
— За исключением его любимых слов: «катастрофа», «рейтинги» и «поверьте мне».

— Ну, хорошо…
— Ты не можешь отменить приглашение моему папочке, если он всё равно не хотел приходить!

— Он уже был в гостях у того, кто лучше тебя и как президент, и как человек.

Про это, впрочем, вспоминали многие.

Марк Дайс, медиа-аналитик с аудиторией в YouTube более 1 млн человек, попросился вместо игроков «Голден Стэйта».

— Можно я приду вместо них?

— Ещё один пример того, что наш президент-нарцисс фокусируется на мелких личных обидах больше, чем на важных вопросах. Что за стыд.

— Вау. Это то, на что ты тратишь время, вместо того чтобы делать Америку снова великой? Стыдно признаваться, что я голосовал за тебя.

— Вообще-то он не говорил, что сомневается. Он сказал, что просто не пойдёт! Не думаю, что твоё приглашение приняли бы. Просто чтобы ты знал.

— Я вам гарантирую, что, если бы белый игрок отклонил приглашение Барака Обамы, начались бы мятежи, все бы сейчас отмечали расовую принадлежность.

— Это звучало бы мелко из уст 12-летнего пацана. Когда это говорит президент Соединённых Штатов, это нелепо. Ты ежедневно позоришь эту страну.

— Чувак, пока ты в Белом доме, ни один нормальный человек в него не пойдёт.

— «Президент» продолжает показывать нашим детям, как не надо поступать. Стивен Карри, спасибо за то, что согласился побыть ролевой моделью.

— Приглашение в Белый дом — больше не предмет гордости. А вот отмена приглашения Трампом — это то, о чём спортсмены потом с гордостью будут рассказывать своим детям.

— Мама всегда говорила: «Сын, если ты видишь дом со злым, полным ненависти фанатиком внутри, держись подальше от этого дома». Всё просто!

— Оу, озаботься уже вещами, которыми должен быть озабочен президент… Может быть, что-то наподобие «не начать третью мировую»?

— Карри ничего тебе не должен. Он настолько хорош, что ты так хорош не будешь никогда. Это говорит тебе фанат «Кливленда» и Леброна Джеймса.

— О, бедный ребёнок. Говоришь, крутые парни с большими деньгами, милыми личиками и в хорошей форме не хотят сидеть рядом с тобой? Напоминает о школьных годах?

— Визит в Белый дом БЫЛ большой честью. Потом появился я.

— Та-а-ак мелко. Это то, что сказал бы ребёнок на свой 8-й день рождения.

— Это большая часть — быть президентом, и за 9 месяцев ты так и не смог это понять. Мы можем отменить свои голоса?

— Как, чёрт побери, за тебя вообще кто-то проголосовал?

— Больше не приходи ко мне на день рождения.

Остальные реакции понятны без слов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Стивен Карри
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