Вяльцев: Барцокас — культурный тренер

Защитник «Химок» Егор Вяльцев готовится начать свой 7-й сезон за подмосковный клуб. Сейчас команда находится на предсезонном турнире в хорватском городе Задаре, но игрок нашёл время поговорить с корреспондентом «Чемпионата» о прошедшем чемпионате Европы, разности в предсезонных подготовках прошлого и нынешнего наставников, а также рассказал о Георгиосе Барцокасе.

— Егор, следили за Евробаскетом?

— Конечно, очень рад за нашу сборную, ребята отлично выступили. Немного обидно, конечно, что не смогли завоевать медали. Но случилось то, что случилось, сборная была очень к этому близка. Всё равно это отличный результат для команды, для тренера.

— Словения удивила?

— Они показали просто невероятную игру! Я сначала не ожидал от словенцев такой прыти, но уже на групповом этапе было понятно, что команда должна быть как минимум в тройке. Они не потерпели ни одного поражения, подошли к Евробаскету в отличной форме. Молодцы.

Швед в порядке, но удачное выступление на Евробаскете — это командное достижение.

— Швед — космос. Какие ожидания от его игры в клубе?

— Ещё не космос, медали же не выиграли (смеётся)! Нет, если серьёзно, то Лёха в порядке, вопросов никаких, без него команда вряд ли бы дошла до полуфинала. Не умаляю его достоинств, но играла прежде всего команда, и это именно командное достижение, кирпичики складывались и в итоге сложились воедино только благодаря командной игре. Если говорить про Шведа в клубе, то он, естественно, лидер, мы все надеемся, что он будет играть не хуже, чем на чемпионате Европы.

— Алексею придётся вливаться в команду по ходу сезона. Это игрок высокого класса, но — новый тренер со своей системой, много новых легионеров, пропущенный этап подготовки. Насколько ему будет сложно?

— Швед профи, надеюсь, что проблем с адаптацией не возникнет. Да и ведь он уже не первый год здесь будет играть, всех давно знает. Конечно, к каким-то вещам придётся привыкать заново, но я уверен, что это не проблема. Да и, если потребуется, мы всегда ему поможем.

— В прошлом году вы прошли «предсезонку» с Ивановичем. Говорят, после этого игрокам уже ничего не страшно. Насколько подготовка к этому сезону отличается от той, что была прошлым летом?

— У каждого тренера своё видение того, какой должна быть предсезонная подготовка. Не скажу, что «предсезонка» в этом году хуже, чем в прошлом. У Ивановича она отличалась в корне, но я работал со многими наставниками и могу сказать, что она отличается не только от Барцокаса, а вообще от любого тренера. Иванович делает акцент на физическую готовность, занятия были тяжёлыми, интенсивными, выматывающими. Это не только я так говорю, а все подтвердят: тяжело было не только летом, но и по ходу сезона. Но это не новость, он не первый год так тренирует, и его система позволяет ему быть хорошим тренером. С Барцокасом же мы больше проводим времени в зале, набираем больше кондиций в игровой форме, делаем больше именно баскетбольных упражнений, больше играем. И я бы не сказал, что физически хуже себя чувствую.

Предсезонные подготовки у Ивановича и Барцокаса отличаются в корне.

— Вам уже приходилось играть домашние матчи Евролиги не на своём паркете. В прошлый раз это было Крылатское, сейчас — Мытищи. Это серьёзный минус?

— Конечно, это минус. Всегда приятно играть на своём паркете при своих болельщиках. К сожалению, у «Химок» нет зала, который требуется по регламенту Евролиги, и нам приходится играть домашние матчи как будто на выезде. Но никуда от этого не деться, нужно привыкать. Приглашаю всех болельщиков в Мытищи, нам очень нужна их поддержка! В первую очередь мы играем именно для болельщиков.

— С тех пор как вы в последний раз участвовали в Евролиге, у турнира поменялся формат. Как вам?

— Я общался с ребятами, которые в прошлом году играли в Евролиге, — с игроками ЦСКА и УНИКСа. Они говорят, что стало гораздо интереснее играть в регулярном чемпионате, у болельщиков есть возможность увидеть по ходу сезона все лучшие команды Европы. Но, в то же время, это тяжело, потому что становится больше игр в напряжённом графике. Но лучше играть, чем тренироваться. Мы же и тренируемся для того, чтобы потом лучше играть.

— Евролигу начинаете дома с «Валенсией» — клубом, который, как и вы, в прошлом сезоне играл в Еврокубке. Это плюс?

— Хорошо, что первые игры Евролиги и Единой лиги мы проводим дома при своих болельщиках. Это придаст нам уверенности.

— Да, но при этом «Валенсия» — победитель чемпионата Испании и чемпион Еврокубка. Насколько сложно будет вам в первом же матче?

— С «Валенсией» у нас всегда тяжело складывались игры. Они провели отличный сезон, а летом ещё и усилились. Будет тяжело. Да и вообще, с испанскими командами никогда не бывает легко, там очень хороший уровень чемпионата и игроков. Но мы сделаем всё для победы!

Несменяемость чемпиона – это не проблема ЦСКА. Это проблема клубов, которые не могут ЦСКА обыграть.

— Барцокас выигрывал Евролигу с «Олимпиакосом», выводил в «Финал четырёх» «Локомотив». Есть ощущение, что этот сезон и для «Химок» может стать особенным?

— Надеюсь и верю в то, что этот сезон будет лучше, чем все предыдущие. Хочется везде завоевать медали, попасть в «Финал четырёх». Мы для этого тут все и собрались! У нас есть именитый тренер с опытом побед в Евролиге. Сейчас все мысли только о том, чтобы как можно успешнее выступить в этом сезоне.

— Расскажите немного о Барцокасе. Что это за тренер?

— В первую очередь это очень культурный тренер. Он очень много и терпеливо объясняет свою философию, рассказывает, на что обращать внимание. Нужно, чтобы все игроки поняли видение тренера и приняли его. Мне это очень импонирует. Для каждого игрока очень важно, чтобы у них было взаимопонимание с наставником, чтобы в любой момент его можно было о чём-то спросить, что-то у него узнать — на тренировке или в неформальной обстановке, вообще в любое время.

Сейчас мы выстраиваем доверительные отношения со всеми в команде, чтобы все понимали, что мы находимся в одной лодке. Если всё это получится, то результат тоже придёт. Барцокас именно на это и делает упор, чтобы каждый этим проникся.

— В Единой лиге ВТБ в этом сезоне будет «Финал четырёх».

— Наверное, поинтереснее будет теперь. Но вообще-то плей-офф был очень зрелищной стадией, посмотреть хотя бы на нашу серию с «Зенитом», которая стала одной из лучших в истории. Теперь же сезон будет короче… Но зато у других клубов сейчас больше шансов на победу.

— Думаете, это решит проблему несменяемости чемпиона?

— А это и не проблема. По крайней мере для ЦСКА уж точно. Это проблема только для других клубов, которые не могут победить ЦСКА, а в самой несменяемости никакой проблемы нет. Всё в наших руках, и мы уже доказывали это в 2011 году, когда одолели «армейцев» в финале Лиги ВТБ. Да и некоторые другие клубы тоже были близки к тому, чтобы победить. Тот же «Локомотив», когда вёл 2-0 в серии. Повторюсь: всё в наших руках. ЦСКА — это тот уровень, на который нам необходимо выходить.