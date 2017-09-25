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Кармело Энтони
Текст: Марат Арасланов
Фото: Reuters

Гром среди ясного неба. Энтони перейдёт в «Оклахому»

Эпопея с обменом Кармело Энтони завершена. Теперь в «Тандер» снова появится большое трио.
25 сентября 2017, понедельник. 15:51 Баскетбол

Казалось бы, межсезонье в НБА вот-вот закончится, начнутся предсезонные матчи, после которых всех любителей баскетбола ждёт старт чемпионата. Именно волна летних переходов сделала грядущий сезон настолько ожидаемым: обновлённый «Хьюстон» с Крисом Полом, перспективный «Бостон» с Кайри Ирвингом и Гордоном Хэйвордом, симпатичная «Миннесота» с Джимми Батлером и загадочная «Оклахома» с Полом Джорджем и … Кармело Энтони.

Новости о переходе Энтони появлялись регулярно. Они уже настолько вошли в повседневную жизнь, что многие в шутку утверждали: команда пиар-менеджеров баскетболиста сама придумывала их, чтобы привлечь внимание к своему клиенту. «Нью-Йорк» никак не мог найти варианта, подходящего именно для клуба. Понятное дело, клуб хотел выручить за главную звезду как можно больше.

Наличие в контракте Энтони пункта о возможности наложить вето на переход лишь добавляло головной боли «Никс». Вроде бы баскетболиста сначала интересовал только вариант с «Хьюстоном», где он бы объединился с Джеймсом Харденом и своим старым приятелем Крисом Полом. Затем появился «Портленд», лидеры которого Си Джей Макколлум и Дэмьен Лиллард открыто обращались к Кармело и были уверены: это именно тот игрок, который сможет вывести команду на новый уровень. И даже поможет в борьбе с «Голден Стэйт»!

Новости о переходе Энтони появлялись регулярно. «Нью-Йорк» хотел выручить за главную звезду как можно больше.

После завершения мыльной оперы под названием «Переход обиженного на Леброна Кайри Ирвинга» тема с переходом «карамельного» получила второе (третье? четвертое? пятое?) дыхание. Игрок уведомил руководство «Никс» о том, что не против перехода в «Кливленд» или «Оклахому». Первый вариант, как казалось, был предпочтительнее и вероятнее. Во-первых, Леброн и Кармело дружат с детства и давно открыто заявляли о желании объединить таланты в одном клубе. Во-вторых, 33-летний Энтони определённо хочет наконец завоевать перстень чемпиона НБА, которого у него до сих пор нет.

Но, как это часто бывает в жизни, всё получилось иначе. «Нью-Йорк» согласовал переход Кармело Энтони в «Оклахому» и взамен получит Энеса Кантера, Дуга Макдермотта и драфт-пик второго раунда. Таким образом, вокруг MVP прошлого сезона Рассела Уэстбрука снова вырастет «большое трио» (Уэстбрук – Джордж – Энтони), о котором мечтали болельщики клуба после ухода Хардена и Дюранта.

Вокруг Рассела Уэстбрука снова вырастет «большое трио», о котором мечтали болельщики клуба после ухода Хардена и Дюранта.

Несколько слов стоит сказать и о тех, кого отдали в «Никс». Дуга Макдермотта зимой обменяли в «Тандер» из «Чикаго», а в интервью несколько дней назад 25-летний баскетболист признался, что только-только начал осваиваться в новом для себя месте и смотрит в сезон с оптимизмом. Быть обменянным дважды за полгода — удовольствие сомнительное. По крайней мере, сейчас у форварда есть время сыграться с партнёрами и войти в сезон полностью подготовленным.

Другая ситуация у турецкого центрового Энеса Кантера. Несколько дней назад он резко отреагировал на новость о том, что Кевин Дюрант использует подставные аккаунты для критики своей бывшей команды. Кантер не только упрекнул Дюранта, но и назвал «Оклахому» лучшим клубом в НБА, выразив преданность организации и любовь к болельщикам.

После того как появилась новость о его обмене, Кантер записал трогательное видео, в котором поблагодарил всех болельщиков и клуб, которые «заменили ему семью». Стоит напомнить, что из-за одобрения политического переворота в Турции Кантера лишили гражданства, а родной отец в официальном письме отказался от сына. Так что «замена семьи» у игрока случилась не только в переносном смысле.

Видео можно посмотреть в твиттере Энеса Кантера

Пока не совсем ясно, кто же выиграл от обмена больше. «Никс» сделали главное — избавились от достаточно дорогой (26 млн долларов — 12-я зарплата в лиге) звезды, наличие которой никак не влияло на шансы попадания в плей-офф. Теперь в «Мэдисон Сквер Гарден» новый вожак, и это 22-летний латвийский центровой Кристапс Порзингис.

Для «Оклахомы» летние трейды Пола Джоржда и Кармело Энтони выглядят как попытки руководства сохранить Рассела Уэстбрука, у которого следующим летом будет опция выхода на рынок свободных агентов. Но главный вопрос в том, останутся ли Пол и Кармело? Контракты обоих баскетболистов также заканчиваются летом. При этом первый не скрывал своих симпатий к «Лейкерс» и даже открыто говорил о том, что хочет выступать именно в Лос-Анджелесе.

Весь прошлый сезон состоял из противоречий, вызываемых дикой активностью Уэстбрука и вместе с тем аморфностью его партнёров

Про игровую модель «Тандер» стоит сказать отдельно. Весь прошлый сезон состоял из противоречий, вызываемых дикой активностью Уэстбрука и вместе с тем аморфностью его партнёров. В итоге защитник в среднем за игру делал трипл-дабл, поражал своим атлетизмом и универсальностью, а команда чудом попала в плей-офф и вылетела после первого раунда.

Главному тренеру Билли Доновану прямо сейчас предстоит решить непростую задачу и поделить один баскетбольный мяч на троих голодных до этого самого мяча игроков. «Оклахома» не перестаёт быть интересной командой для нейтрального болельщика, но решения генерального менеджера Сэма Прести вызывают вопросы, на многие из которых мы узнаем ответ совсем скоро. Сезон близко!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Оклахома-Сити Тандер Кармело Энтони
Новости. Баскетбол
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