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Текст: Марат Арасланов
Фото: Reuters

Уэйд свободен. Четыре варианта для продолжения карьеры

«Чикаго» и Дуэйн Уэйд договорились о выкупе контракта. Защитник уже стал главной целью сразу для нескольких команд.
25 сентября 2017, понедельник. 23:33 Баскетбол

Затишье на трансферном рынке НБА в сентябре было временным. Казалось бы, времени на обдумывание и принятие решений было так много, что про обмены перед стартом регулярного чемпионата никто из генеральных менеджеров думать не может. Не тут-то было!

Буквально через несколько часов после того, как переход Кармело Энтони из «Нью-Йорка» в «Оклахому» официально подтвердился, появилась информация о выкупе «Чикаго» контракта Дуэйна Уэйда. Подобные слухи ходили половину лета, но именно в конце сентябре они подтвердились. Уэйд даже отказался от 8 миллионов долларов из положенных ему 23 и активно ищет новое место работы. Кажется, список претендентов на 3-кратного чемпиона НБА почти такой же, что фигурировал в новостях с обменом Энтони. Рассмотрим эти варианты.

Список претендентов на 3-кратного чемпиона НБА почти такой же, что фигурировал в новостях с обменом Кармело Энтони.

Но сначала несколько слов о том, как защитник вообще оказался в «Чикаго». История его перехода из «Майами» прошлым летом до сих пор окружена множеством слухов. Кто-то говорит, что президент «Хит» Пэт Райли не предложил ветерану и живой легенде клуба достойного контракта, и тот затаил на него обиду. Кто-то, напротив, говорит о жадности игрока, выбравшего жирный контракт, а после прикрывавшегося желанием сыграть в родном городе — Уэйд родился и вырос в Чикаго и не скрывает, что является поклонником этой команды.

«Кливленд»

Вероятность: очень высокая

«За»: Когда речь заходит о возможности перехода в команду Леброна его друга, то всем становится понятно: чтобы переманить игрока, остальным командам придётся очень постараться. В случае с Флэшем шансов у других клубов будет очень мало. Джеймс и Уэйд — близкие друзья, и в памяти ещё свежи их два совместных чемпионства в составе «Майами Хит». Четыре сезона вместе — четыре финала — два чемпионских титула. Определённо, это сотрудничество пойдёт на пользу клубу, который, если верить американским инсайдерам, делает всё, чтобы подписать контракт в самые ближайшие сроки.

«Против»: «Кавальерс» могут предложить Уэйду всего 2,5 миллиона долларов. А после этого ещё будут вынуждены заплатить чуть более 10 миллионов в качестве налога на роскошь. На протяжении карьеры защитник уже жертвовал деньгами ради командных достижений. Станет ли он делать это снова?

«Майами»

Вероятность: высокая

«За»: Майами — это дом Уэйда. Там он провел 13 сезонов и стал легендой Национальной баскетбольной ассоциации. Нет сомнений в том, что его майка будет висеть под сводами арены, а болельщики будут рады видеть вернувшегося любимца. Вдобавок к этому, «Хит» могут предложить ему самый большой контракт среди остальных претендентов — 4,2 миллиона долларов.

«Против»: Непонятным остаётся статус отношений президента клуба Пэта Райли и игрока. Открытого конфликта не было, но и любезностями по ходу сезона они не обменивались, желая избегать подобных тем.

«Оклахома»

Вероятность: стремительно повышающаяся

«За»: После подписания Кармело Энтони «Оклахома Тандер» автоматически попадает в категорию «в тренде». Вокруг команды много новостей и слухов, а понять, какие из них верны, пока просто невозможно. Сразу после новости о выкупе контракта Кармело Энтони и Пол Джордж принялись вербовать «вспышку» в свои ряды. И если подписание состоится, то пятерка Уэстбрук-Уэйд-Джордж-Энтони-Адамс будет выглядеть очень солидно. По крайней мере, на бумаге уж точно.

Если подписание состоится, то пятерка Уэстбрук-Уэйд-Джордж-Энтони-Адамс будет выглядеть очень солидно.

«Против»: Подписание контракта с «Оклахомой» может обернуться для Дуэйна Уэйда изменением роли лидера на узкопрофильного чернорабочего, специализирующегося на защите. Нет сомнений, что прямо сейчас Билли Донован ломает голову над распределением бросков для Уэстбрука, Энтони и Джорджа. Решить задачку, если в ней появится ещё одно самостоятельное звено, будет просто нереально.

«Сан-Антонио»

Вероятность: невысокая

«За»: Плюсы «Шпор» очевидны: выстроенная Греггом Поповичем система работает, механизм понятен и даёт результат. Все роли в команде прописаны, каждый знает своё место. Плюс, «Спёрс» могут предложить на миллион больше, чем «Кливленд». Да и рядом с 40-летним Джинобили 35-летний Уэйд не будет чувствовать себя ветераном.

«Спёрс» могут предложить на миллион больше, чем «Кливленд».

«Против»: Доподлинно неизвестно, насколько игрок желает менять конференцию и переезжать туда, где матчей с очень сильными соперниками объективно больше. Отдельным вопросом также будет желание звёздного баскетболиста усмирить эго и полностью подчиниться воле тренера Поповича.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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