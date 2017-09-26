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Дэвид Блатт
Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

Блатт: в следующем сезоне хочу вернуться в НБА

Дэвид Блатт — о том, почему не ушёл из «Дарушшафаки» после того, как команда потеряла шансы выступить в Евролиге.
26 сентября 2017, вторник. 18:45 Баскетбол

Американо-израильский тренер Дэвид Блатт вот уже пять лет как не тренирует сборную России. Но до сих пор каждый его приезд в нашу страну — большое событие. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» экс-наставник сборной России рассказал, как оценивает выступление нашей команды на чемпионате Европы, считает ли «Фенербахче» непобедимым и почему не ушёл из «Дарушшафаки», когда была возможность.

— Дэвид, как вам игра сборной России на Евробаскете?
— Ваша команда сыграла просто великолепно. Я увидел у ребят по-настоящему слаженную игру, все были друг за друга. Команда просто поняла, какие у неё сильные и слабые стороны, и это помогло ей. Сборная представила российский баскетбол с очень, очень хорошей стороны.

— Как думаете, Алексей Швед по ходу сезона будет так же полезен?
— Я думаю, никто не ставит под сомнение тот факт, что Алексей — выдающийся игрок. Думаю, он игрок уровня НБА. И он играл там! Просто он нашёл для себя хорошее предложение здесь, в России. Я за него счастлив. Его игра на чемпионате Европы не удивила меня, ведь он отлично играл за сборную России ещё тогда, когда я её тренировал, —в 2011 году на Евробаскете, в 2012 году на Олимпийских играх. Он не только талантливый игрок, но ещё и игрок с опытом. Уверен, что в сезоне ничего не изменится, потому что Швед — прекрасный игрок.

На Евробаскете ваша сборная представила российский баскетбол с очень, очень хорошей стороны.

— В прошлом году Евролига изменила формат. Вам понравилось?
— Отличный формат. Это хорошо для болельщиков, ведь они могут видеть все лучшие команды Европы. В следующем сезоне «Дарушшафака» будет играть в Еврокубке, но и это тоже очень серьёзный турнир. Его будет так же интересно смотреть.

— «Догуш» стал спонсором «Фенербахче». Команда Обрадовича вообще проиграет в этом сезоне?
— Да, конечно. «Фенербахче» очень классная команда, но не думаю, что им удастся пройти весь сезон без поражений. Вообще никому не удастся такое.

— Вам грустно, что «Дарушшафака» в этом сезоне не сыграет в Евролиге?
— Мне грустно, что «Дарушшафаку» не отобрали в число участников Евролиги. Мы показали отличную игру, делали всё максимально профессионально, и я думаю, что мы бы стали очень хорошим дополнением к тем клубам, которые сыграют в турнире. Поэтому, конечно, мне грустно. К тому же, когда я переезжал в Турцию, я не планировал оказываться в такой ситуации. Но это жизнь, и иногда нужно просто принять вещи такими, какие они есть. Я мог бы перейти в другую команду, но счастлив в Стамбуле и проведу здесь следующий сезон. Как и всегда, попытаюсь выжать максимум из того, что имею.

Не ушёл из «Дарушшафаки» только потому, что хочу вернуться в НБА.

— Насколько я знаю, «Химки» были очень заинтересованы в вас в начале межсезонья. У вас есть желание когда-нибудь вернуться тренировать обратно в Россию?
— Сложно сказать. Я никуда не ушёл из «Дарушшафаки» летом только потому, что хочу вернуться в НБА. Если такая возможность представится. И я не хотел соглашаться ни на один контракт, который рассчитан более чем на год. Поэтому я остался в Стамбуле. А дальше посмотрим, что будет. В любом случае я планирую двигаться вперёд.

Завтра «Дарушшафака» под руководством Дэвида Блатта сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Кубка Гомельского.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дэвид Блатт
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