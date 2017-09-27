Уэйд и Леброн снова в одной команде. «Кливленд» хочет побеждать

Дуэйн Уэйд всё-таки выбрал «Кливленд». Защитник, чей контракт на $ 23 млн несколько дней назад был выкуплен «Чикаго», в среду стал неограниченно свободным агентом и подписал соглашение на $ 2,3 млн с командой, где выступает его близкий друг Леброн Джеймс.

После подтверждения информации о договорённостях «Буллз» и Уэйда вариант с продолжением карьеры в «Кавальерс» сразу оказался очевидным.

Уэйд свободен. Четыре варианта для продолжения карьеры «Чикаго» и Дуэйн Уэйд договорились о выкупе контракта. Защитник уже стал главной целью сразу для нескольких команд.

Но параллельно в борьбу за трёхкратного чемпиона НБА включились и другие клубы. И если «Сан-Антонио» вряд ли можно было отнести к реальным претендентам, то «Майами» и «Оклахома» рассматривались как равнозначные. «Тандер» в межсезонье приобрёл Пола Джорджа и Кармело Энтони, которые и выступали в качестве агитаторов. Хоть Уэйд и родился в Чикаго, но Флорида для него тоже дом — здесь он провёл 13 сезонов и трижды становился чемпионом НБА. Интерес к Флешу проявлял и «Голден Стэйт». По крайней мере, клуб общался с представителями баскетболиста на предмет желания стать частью команды-чемпиона.

Но Уэйд выбрал «Кливленд». И это говорит о том, что 35-летний защитник всё ещё голоден до побед. Он хочет быть частью команды, претендующей на титул. Он готов мириться с ролью подносчика снарядов и быть одной из многих опций в нападении. В конце концов, он наплевал на деньги, отказавшись от 8 миллионов в «Чикаго» (вместо 23 получит «лишь» 15) и подписал новый контракт на 2,3 млн. Притом что «Майами» мог предложить больше 4 млн.

Интерес к Флешу проявлял и «Голден Стэйт». По крайней мере, клуб общался с представителями баскетболиста на предмет желания стать частью команды-чемпиона.

Безусловно, подписание Дуэйна Уэйда — большой успех для «Кавс». Чемпионы позапрошлого сезона не скрывают своих амбиций и, скорее всего, станут главными конкурентами «Уорриорз» в борьбе за Кубок Ларри О’Брайана. Даже полускандальный переход основного разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Бостон» в Огайо смогли обернуть себе в плюс, получив трёх игроков и два драфт-пика.

Состав «Кливленда» после подписания Уэйда теперь точно покинет Кендрик Перкинс. Для него просто нет места. Но разве это волнует хоть кого-то из поклонников клуба? Глубина состава поражает воображение на бумаге, хотя не стоит забывать, что основной разыгрывающий Айзея Томас, по прогнозам врачей, вернётся только к январю, а самый молодой MVP в истории НБА Деррик Роуз никогда не отличался отменным здоровьем.

Состав «Кливленда» после подписания Уэйда теперь точно покинет Кендрик Перкинс. Для него просто нет места. Но разве это волнует хоть кого-то из поклонников клуба?

Что касается времени на адаптацию в схемах новой команды, то для Дуэйна оно будет минимальным. Уэйд и Джеймс понимают друг друга с полуслова, что многократно подтверждали в матчах за «Майами» и сборную США. Более того, авторитет и дружелюбие защитника без сомнений помогут команде и в раздевалке. К слову, Джей Ар Смит уже заявил, что готов изменить свою роль в нападении ради полноценного задействования Дуэйна Уэйда.

Одним из самых обсуждаемых вопросов теперь является игровой номер Уэйда. Всю карьеру в НБА он провёл под номером 3, который в «Кливленде» занял Айзея Томас. Будет интересно понаблюдать за тем, как разрешится эта история. Но, вероятнее всего, Дуэйну придётся пойти по пути Леброна, когда тот переходил в «Хит». Дело в том, что Джеймс всегда играл под номером 23, который был выведен в «Майами» в честь Майкла Джордана. Поэтому все четыре сезона, проведённых во Флориде, Король отбегал с цифрой 6 на спине.



Это межсезонье подарило всем поклонникам НБА гигантское количество эмоций. Кто знает, может быть, такого насыщенного на события перерыва между сезонами не будет ещё много лет. А пока всем стоит внимательно изучить составы команд — там много изменений. Очередная чемпионская гонка стартует совсем скоро!