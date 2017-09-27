Типичная предсезонная игра. Стартовал 10-й Кубок Гомельского

Матчи Кубка Гомельского стали первой возможностью для московских болельщиков наконец увидеть в полном составе два гранда российского баскетбола — ЦСКА и «Химки». В составе «армейцев» сразу 8 игроков постепенно покидали чемпионат Европы и присоединялись к команде на сборах, у химчан — трое. В среду, 27 сентября, клубы наконец предстали перед своими болельщиками и в полном составе.

Правда, в полном составе ещё не означает в полной боеготовности, потому что и те, и другие практически не тренировались вместе со своими лидерами. А потому делать какие-либо выводы о качестве игры преждевременно.

Но несколько вещей всё же бросились в глаза.

Матчи Кубка Гомельского стали первой возможностью для московских болельщиков наконец увидеть в полном составе два гранда российского баскетбола — ЦСКА и «Химки».

Выпадая из всех комбинаций, Алексей Швед умудрялся играть полезнее всех. Отдохнув после чемпионата Европы, Алексей провёл с командой ровно одну тренировку и на протяжении 37 минут матча старался играть на партнёров.

Обострял нехотя, в основном искал открытого игрока в синей форме на дуге под 90 градусов. Но за три минуты до конца матча счёт был равным, и тут настало время Шведа. Включившись в перестрелку с Маркусом Денмоном, россиянин визуально легко выиграл дуэль и принёс своей команде победу и выход в финал Кубка Александра Гомельского.

Но если игра Шведа — дело привычное, то вот спокойствие Георгиоса Барцокаса стало сюрпризом. Конечно, стоит оговориться, что в случае с этим тренером о спокойствии можно говорить только об относительном, но даже в зале с парой сотен болельщиков грека не было слышно. Возможно, всё дело в предсезонном формате турнира, но само по себе это уже тянет на новость.

После игры греческий наставник «Химок» отметил, что оба клуба были не готовы к матчу, да вообще сейчас не найдётся полностью готовой команды.

Малькольм Томас отсутствовал, Томас Робинсон приедет в расположение химчан только на следующей неделе. Даже без 5-го номера драфта НБА 2012 года «жёлто-синие» выиграли подбор со счётом 45:26, но нельзя не признать, что «Химки» были лишь своей бета-версией. Впрочем, уже симпатичной.

Что же до ЦСКА, то делать далеко идущие выводы по полуфиналу с «Дарушшафакой» тоже нельзя.

Но сложно не отметить форму Серхио Родригеса. Новый разыгрывающий «красно-синих» выполнял роль антикризисного менеджера, без которого нападение команды сразу же становилось менее структурированным. И это при том, что вместе с командой испанец тренировался лишь однажды.

Да и вообще все новички ЦСКА выступили неплохо. Отелло Хантер — подвижный центровой, который часто выходит играть «в поле», Лео Вестерманн — не звезда, но стабильный игрок ротации, Клайберн — неэгоистичная версия Сонни Уимса. Которая, к тому же, отменно прыгает — аллей-уп Родригес — Клайберн точно войдёт в список лучших моментов всего турнира.

Серхио Родригес выполнял роль антикризисного менеджера, без которого нападение команды сразу же становилось менее структурированным

Какую ещё пищу дал первый матч ЦСКА в полном составе? Наверное, никакую. Димитрис Итудис после игры сказал, что многие сочетания игроков были экспериментальными, и не факт, что команда будет играть в такой же баскетбол, когда начнётся сезон.



Лучше всего ситуацию на Кубке Гомельского охарактеризовал главный тренер «Панатинаикоса» Хави Паскуаль. Испанец начал свою пресс-конференцию такими словами: «Это была типичная предсезонная игра». Точнее не скажешь.