100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

Типичная предсезонная игра. Стартовал 10-й Кубок Гомельского

«Химки» обыграли «Панатинаикос», ЦСКА победил «Дарушшафаку». В финале Кубка Гомельского будет дерби Ленинградки.
27 сентября 2017, среда. 22:45 Баскетбол

Матчи Кубка Гомельского стали первой возможностью для московских болельщиков наконец увидеть в полном составе два гранда российского баскетбола — ЦСКА и «Химки». В составе «армейцев» сразу 8 игроков постепенно покидали чемпионат Европы и присоединялись к команде на сборах, у химчан — трое. В среду, 27 сентября, клубы наконец предстали перед своими болельщиками и в полном составе.

Правда, в полном составе ещё не означает в полной боеготовности, потому что и те, и другие практически не тренировались вместе со своими лидерами. А потому делать какие-либо выводы о качестве игры преждевременно.

Но несколько вещей всё же бросились в глаза.

Матчи Кубка Гомельского стали первой возможностью для московских болельщиков наконец увидеть в полном составе два гранда российского баскетбола — ЦСКА и «Химки».

Выпадая из всех комбинаций, Алексей Швед умудрялся играть полезнее всех. Отдохнув после чемпионата Европы, Алексей провёл с командой ровно одну тренировку и на протяжении 37 минут матча старался играть на партнёров.

Обострял нехотя, в основном искал открытого игрока в синей форме на дуге под 90 градусов. Но за три минуты до конца матча счёт был равным, и тут настало время Шведа. Включившись в перестрелку с Маркусом Денмоном, россиянин визуально легко выиграл дуэль и принёс своей команде победу и выход в финал Кубка Александра Гомельского.

Но если игра Шведа — дело привычное, то вот спокойствие Георгиоса Барцокаса стало сюрпризом. Конечно, стоит оговориться, что в случае с этим тренером о спокойствии можно говорить только об относительном, но даже в зале с парой сотен болельщиков грека не было слышно. Возможно, всё дело в предсезонном формате турнира, но само по себе это уже тянет на новость.

После игры греческий наставник «Химок» отметил, что оба клуба были не готовы к матчу, да вообще сейчас не найдётся полностью готовой команды.

Малькольм Томас отсутствовал, Томас Робинсон приедет в расположение химчан только на следующей неделе. Даже без 5-го номера драфта НБА 2012 года «жёлто-синие» выиграли подбор со счётом 45:26, но нельзя не признать, что «Химки» были лишь своей бета-версией. Впрочем, уже симпатичной.

Что же до ЦСКА, то делать далеко идущие выводы по полуфиналу с «Дарушшафакой» тоже нельзя.

Но сложно не отметить форму Серхио Родригеса. Новый разыгрывающий «красно-синих» выполнял роль антикризисного менеджера, без которого нападение команды сразу же становилось менее структурированным. И это при том, что вместе с командой испанец тренировался лишь однажды.

Да и вообще все новички ЦСКА выступили неплохо. Отелло Хантер — подвижный центровой, который часто выходит играть «в поле», Лео Вестерманн — не звезда, но стабильный игрок ротации, Клайберн — неэгоистичная версия Сонни Уимса. Которая, к тому же, отменно прыгает — аллей-уп Родригес — Клайберн точно войдёт в список лучших моментов всего турнира.

Серхио Родригес выполнял роль антикризисного менеджера, без которого нападение команды сразу же становилось менее структурированным

Какую ещё пищу дал первый матч ЦСКА в полном составе? Наверное, никакую. Димитрис Итудис после игры сказал, что многие сочетания игроков были экспериментальными, и не факт, что команда будет играть в такой же баскетбол, когда начнётся сезон.

Лучше всего ситуацию на Кубке Гомельского охарактеризовал главный тренер «Панатинаикоса» Хави Паскуаль. Испанец начал свою пресс-конференцию такими словами: «Это была типичная предсезонная игра». Точнее не скажешь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Панатинаикос БК Химки ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
28 сентября 2017, четверг
00:14 Две курские команды вышли в полуфинал женского Кубка России по баскетболу
27 сентября 2017, среда
23:03 Итудис: ЦСКА нужно больше времени, чтобы сыграться
22:41 «Парма» вышла во второй раунд Кубка Европы ФИБА
22:32 ЦСКА вышел в финал Кубка Гомельского
21:42 Владелец «Далласа»: Новицки захочет побить рекорд Коби
20:59 «Кливленд» отчислит Джакори Уильямса, чтобы освободить место для Уэйда
20:09 Базаревич: после ЧЕ размышлял над тактикой, потом думаю — а к кому я готовлюсь?
19:33 Барцокас: «Химки» должны играть лучше
19:31 БК «Химки» переиграл «Панатинаикос» и вышел в финал Кубка Гомельского
18:49 Тайрон Лю: я называю Леброна Джеймса Бенджамином Баттоном
17:53 Дэвин Смит завершил профессиональную карьеру
16:35 ФБР произвело обыски в агентстве ASM Sports, ведущем дела игроков НБА
15:37 Обвинение попросило для экс-президента РФБ Аникеевой шесть лет колонии
15:10 Радманович: если бы Кириленко лучше бросал 3-очковые, он был бы суперзвездой НБА
14:52 Пелинка: Ингрэм обладает менталитетом Брайанта и Джонсона
13:56 Радманович: сборной России не хватило удачи в матчах с Сербией и Испанией
13:53 Бретт Браун: цель «Филадельфии» в следующем сезоне – выход в плей-офф
13:37 Несколько игроков «Атланты» радовались после обмена Дуайта Ховарда в «Шарлотт»
13:22 «Автодор» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ сыграет с «Капо Д’Орландо»
12:39 Ирвин Моррис: «Автодор» ежедневно прогрессирует и улучшает командную химию
12:37 Стивенс: с Ирвингом «Бостон» будет показывать другой баскетбол
12:12 Маццон: надеюсь, «Автодор» продолжит играть так же, как в матче с «Морнаром»
11:25 Тибодо: два матча в Китае помогут игрокам «Миннесоты» лучше узнать друг друга
10:44 Донован: Кармело Энтони будет начинать матчи на позиции мощного форварда
10:03 «Кливленд» может отчислить Перкинса
09:50 Нэнс-младший: участие в конкурсе данков входит в мои планы
09:38 Кармело Энтони: без проблем буду играть на позиции мощного форварда
01:09 Уэйд согласовал условия перехода в «Кливленд»
00:34 Курбанов анонсировал старт турнира на Кубок А.Я. Гомельского
00:16 Джеймс: надеюсь, «Кливленд» сможет заполучить Уэйда
26 сентября 2017, вторник
23:31 «Сакраменто» подписал контракт с Маркусом Уильямсом
22:57 «Автодор» победил «Морнар» и во втором матче квалификации ЛЧ
22:29 Лукич: результат матча Лиги чемпионов с «Антверпом» не стал неожиданным
21:17 Блатт: сборная представила российский баскетбол с очень хорошей стороны
20:53 «Нижний Новгород» уступил «Антверпу» в ответном матче и покинул Лигу чемпионов
20:18 Блатт: хочу вернуться в НБА
19:40 Уэйд склоняется к переходу в «Кливленд»
19:02 Джеймс: если вы проголосовали за Трампа, то это не страшно, люди ошибаются
17:41 Карлайл: не уверен, что Ноэль будет игроком стартовой пятёрки
15:34 Фарид: я игрок стартовой пятёрки, а не «скамейки»
14:41 Д. Риверс: буду использовать Б. Гриффина и как центрового, и как разыгрывающего
14:40 Лонзо Болл: буду относиться к Мэджику Джонсону как к дяде. Для брата он староват
13:38 Адетокунбо: дело не в том, что я не хотел играть за сборную Греции. Я не мог
13:13 Маркканен: хочу выходить в стартовом составе «Чикаго», но это не принципиально
13:10 Теодосич: давно хотел попробовать себя в НБА, но мешал контракт с ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент