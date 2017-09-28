Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон

Сезон-2016/17 вышел откровенно скучным, без интриги, всё как по сценарию: чемпионство «Голден Стэйт» и чуть менее, но тоже весьма закономерное звание MVP Кевина Дюранта. Наверное, именно поэтому лиге требовалось по-настоящему сумасшедшее межсезонье. И вот теперь стало действительно интересно, ведь спонсором первых игр является её величество госпожа Ирония: «Кливленд» — «Бостон», «Голден Стэйт» — «Хьюстон», «Нью-Йорк» — «Оклахома». Так что ставить напоминания и заводить будильники можно уже сейчас.

Рассказываем о самых интересных командах сезона.

«Оклахома Сити Тандер»

Болельщики «Тандер» томятся в ожидании. В нетерпении, кажется, и Рассел Уэстбрук. Он стал более расслаблен и улыбчив, ведь теперь точно не стоит думать о том, как вытаскивать сезон в одиночку. Отвлекаясь от баскетбольных дел, Расс, к примеру, посетил показы модных домов и выпустил книгу о своём неповторимом стиле.

А ещё запомнился розовой футболкой, огромным джемпером, штанами с принтом не то зебры, не то далматина. Вот так он готовится к сезону, ведь умение сочетать несочетаемое поможет ему и на баскетбольной площадке — три игрока-любителя подержать мяч должны будут поделить баскетбольный снаряд без вреда для результатов команды.

Пол Джордж, говорят, будет альтернативой Кевину Дюранту, но пока это звучит больше как аванс. Уж больно болельщики клуба хотят в это верить. Да и Кармело Энтони уже не тот, хотя его тренировочный процесс летом мало кого оставил равнодушным. В символической гонке за звание Summer MVP Chinaон всего 1% проиграл Клэю Томпсону.

Пол Джордж, говорят, будет альтернативой Кевину Дюранту, но пока это звучит больше как аванс.

В любом случае «Оклахома» пока загадка. Чтобы понять, что за команда получится у Рассела Уэстбрука, Пола Джорджа и Кармело Энтони, придётся посмотреть хотя бы несколько матчей этих парней. Первая встреча состоится уже 19 октября, и встреча будет жаркой, ведь в соперниках — бывший клуб Энтони.

«Кливленд Кавальерс»

Руди Гобер обиделся на Гордона Хэйворда, что тот променял джазовую музыку на выращивание трилистников, и спел в своём «инстаграме» песню под названием «Эти [девушки лёгкого поведения] не преданы». Тогда казалось, что наконец-то у этого межсезонья появилась своя драма, но драма была в другом. Хотя тоже касалась «Бостона».

Кайри Ирвинг потребовал обмен, больше не желая делить площадку, раздевалку и атмосферу командной химии с Леброном Джеймсом, от которого вообще отписался в «инстаграме», после чего смеялся над пародиями от Стивена Карри. Вот оно — драматический мини-сериал в зелёно-белых или бело-зелёных цветах, как вам больше нравится. Настоящий монстр-трейд.

Уэйдом, по слухам, интересовался «Голден Стэйт», но выполнять роль резервиста игрок не захотел. Получится ли у Дуэйна быть основным в компании Томаса и Роуза, скоро увидим.

Пока Ирвинг, светясь от радости, отвечает на вопросы журналистов в Бостоне, в Кливленде настроения не столь позитивны. И хотя в Огайо есть своё собственное «большое трио» (а кто-то даже говорит о «большом квартете»), не всё столь однозначно. И в первую очередь это касается травм.

Айзея Томас будет готов вернуться на паркет к рождественской игре против «Уорриорз», но это в лучшем случае. Хотя когда он будет в строю, то будет очень интересно посмотреть на «Кавс».

С приобретением Деррика Роуза уже все свыклись, и даже Джей Ар Смит. С травматичностью Деррика Роуза тоже все свыклись. И даже Джей Ар Смит.

А вот Дуэйн Уэйд, учитывая его дружеские отношения с Королём, — неплохое решение. Уэйдом, по слухам, интересовался «Голден Стэйт», но выполнять роль резервиста игрок не захотел. Получится ли у Дуэйна быть основным в компании Томаса и Роуза, скоро увидим.

Главный вопрос сейчас в том, сколько игр «Кливленд» проведёт в полном составе.

Главный вопрос сейчас в том, сколько игр «Кливленд» проведёт в полном составе. И пусть даже мы говорим о Восточной конференции, где по слухам ни одна команда не знает о том, что такое 100-процентная готовность, всё же за заднюю линию «Кавальерс» можно и нужно переживать — она частично «хрустальная», частично ни в какую не соглашается играть без мяча (при живом-то Леброне!). Чтобы вы понимали всю серьёзность ситуации: на подхвате у этой троицы 36-летний Хосе Кальдерон.

Что же до самого Леброна, то здесь проблемы если и могут возникнуть, то разве что в его голове. Речь идёт о его долгосрочных планах, в которых, как поговаривают, могут быть замешаны другие команды и другие яркие звёзды. Но это неточно.

Как бы там ни было, а уже первый матч «Кавс» сыграют с «Селтикс». Ирония судьбы? Ещё какая! Жаль только, что не сыграет Айзея. Но противостояние и без того обещает такое начало сезона, что смотреть его надо в солнцезащитных очках, чтобы не обжечься. Леброн Джеймс говорит, что не злится на Кайри Ирвинга за его переход в стан «Бостона», но мы что, не знаем Леброна? 17 октября — большая премьера.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

Если где-то убывает, то где-то обязательно прибывает. «Чикаго Буллз» в межсезонье обанкротился, «Нью-Орлеан» обогатился. Точнее, добрал недостающий компонент к уже готовому «большому дуэту», преобразовав его в трио. Кажется, весь офис «Кингз» праздновал, когда спихнул Демаркуса Казинса в Новый Орлеан, а вот праздновал ли Энтони Дэвис? Возможно! В любом случае Дэвис и Казинс — два топовых бигмена с дальним броском, амбициями и характером, и когда они собираются в одной команде, это очень интересно.

С таким составом от орлеанцев вполне можно ожидать виртуозных передач, монстр-данков, трэштока и диких эмоций.

Таким игрокам, конечно же, требовался качественный разыгрывающий, которого «Пеликанс» получили в лице Рэджона Рондо. С таким составом от орлеанцев вполне можно ожидать виртуозных передач, монстр-данков, трэштока и диких эмоций. Что именно будет в меню, зависит от настроения этой троицы.

И Джру Холидея.

Но в любом случае на выступление «Пеликанс» будет влиять то, что они играют на Западе — по-настоящему диком! Увидим, на что способен клуб в борьбе с двумя другими суперкомандами.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Команда, избалованная вниманием, критикой и похвалой так же, как Окленд избалован солнцем. С переходом Дюранта актуальным был вопрос, как суперзвёзды будут делить мяч. Но вся организация «Голден Стэйт» уникальна, и, кажется, для неё это был вовсе не вопрос.

Дюрант влился в коллектив, казалось, сразу же, и даже эмоциональные перепалки с Дрэймондом Грином идиллию и понимание, царящие между лидерами-старичками и лидером-новичком, не нарушали. Теперь у Кей Ди в рюкзаке лежат титул самого полезного игрока финальной серии и награда за лучший момент плей-офф (о да, то самое трёхочковое попадание в конце третьей игры в Огайо), а в кармане на замочке лежит чемпионский перстень — то, ради чего, собственно, всё и было затеяно.

Кажется, «воины» снова будут главным фаворитом сезона, как бы другие команды ни старались до них дотянуться.

Несмотря на главную роль Кевина, относительно второстепенные персонажа Стивена Карри (ничего себе второстепенный, да?), Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина тоже нельзя недооценивать.

В новом сезоне «Уорриорз» снова могут рассчитывать на Андре Игудалу и Джавэйла МакГи, Шона Ливингстона и Дэвида Уэста. К этой компании в межсезонье добавился Ник Янг. Кажется, «воины» снова будут главным фаворитом сезона, как бы другие команды ни старались до них дотянуться.

Но интересно будет с первого же матча, в котором команда Стива Керра сыграет с «Хьюстон Рокетс», а значит — с Джеймсом Харденом и Крисом Полом. Вот это начало сезона!