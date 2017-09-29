В сезоне будет жарко. 5 итогов матча ЦСКА – «Химки»

«Химки» сломили ЦСКА в концовке, а Серхио Родригес показал болельщикам, что он точно такой же, как Теодосич. Даже лучше.

Матчи ЦСКА и «Химок» в наступающем сезоне все мы ждём с особым интересом. Обе команды летом подвергли составы серьёзным изменениям, а жёлто-синие вдобавок ко всему ещё и сменили главного тренера. Впереди длинный сезон, за который клубы с разных концов Ленинградского шоссе гарантированно проведут две игры в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и два раза сыграют в рамках «регулярки» Евролиги (домашние матчи «Химок» будут проходить в Мытищах). Поэтому минимальное количество очных противостояний двух российских участников Евролиги в грядущем сезоне — с учётом встречи в финале Кубка Александра Гомельского — будет равняться пяти. А если в обоих турнирах российские клубы встретятся в плей-офф и сыграют максимальное количество матчей в серии, то выходит, что за сезон-2017/18 ЦСКА и «Химки» — в теории — могут провести 15 (!) встреч.

Интерес к вывеске ЦСКА – «Химки» есть. Это ещё раз доказал финал Кубка Александра Гомельского. Предсезонный турнир имени нашего великого тренера никогда не собирает много болельщиков. Поэтому 2000 человек на по сути товарищеской игре – это очень хорошо. Нет сомнений, всем собравшимся хотелось поскорее посмотреть на новичков в деле и найти ответ на вопрос: «А что же, собственно, изменилось с командами с прошлого лета, когда они встречались в финале Единой лиги ВТБ?».

Родригес — улучшенная версия Теодосича?

Серхио Родригеса сразу после подписания контракта с ЦСКА предупреждали, что сравнений со звёздным Милошем Теодосичем не избежать. Тот, вроде бы, всё понимал и отвечал что-то про разные игровые стили. В матче против «Химок» Родригес делал всё настолько в стиле уехавшего в НБА серба, что если бы не наличие более колоритной бороды, то болельщики вполне могли бы их перепутать.

В матче против «Химок» Родригес делал всё настолько в стиле уехавшего в НБА серба, что если бы не наличие более колоритной бороды, то болельщики вполне могли бы их перепутать.

Только Родригес, при всём своём атакующем великолепии, куда более полезен в защите. В одном из игровых отрезков он сделал несколько перехватов, которые сам же и превратил в набранные очки. Несколько раз за игру приходилось протирать глаза и судорожно вглядываться в статистику. Этот «Теодосич 2.0» забивал сложнейшие броски настолько легко, что, даже несмотря на поражение красно-синих, именно ему был вручён приз самого ценного игрока турнира.

Уровень Шведа

Алексей Швед, кажется, ещё вчера феерил на Евробаскете, заставляя зрителей завидовать «Химкам», которым удалось продлить контракт с главной российской звездой до 2020 года. Он провёл одну полноценную тренировку с тренером Барцокасом, но это не помешало греку выписать Шведу 30 минут игрового времени, за которые мы увидели, как тот старается в защите, руководит атакой и включается в самые нужные моменты.

После неплохого начала Алексей перестал забивать только в середине матча. Конечно, сказывалась активность Вестерманна и Хиггинса, «заряженных» Итудисом именно на персональную опеку лидера «Химок». Однако именно активность Шведа помогала взбодриться и начать погоню в концовке. Слаломные проходы и их элегантные завершения, обостряющие передачи на свободных партнёров и, конечно, самая важная трёха в матче, когда на владение оставалось четыре секунды, — это всё про Шведа в финале Кубка Гомельского.

Движение мяча

Баскетбол — командная игра. Эту мудрость наглядно продемонстрировал ЦСКА, собравшийся полным составом всего несколько дней назад. Во время предсезонной подготовки почти весь состав «армейцев» был на Евробаскете, потому американские легионеры и несколько российских игроков тренировались вместе с дублем. Само собой, говорить о полноценной отработке тактических схем не приходилось. Особенно в нападении, где многое строится на взглядах и еле уловимых жестах.

У «Химок» из-за чемпионата Европы не было Зубкова, Шведа и Тодоровича. Но Георгиосу Барцокасу удалось сгладить пробелы отсутствовавших в знаниях комбинаций. В итоге химчане сделали 24 результативные передачи за матч. Для сравнения, на счету красно-синих лишь 15.

Энтони Гилл — универсальный боец

Форвард «Химок» провёл финал Кубка Гомельского на очень высоком уровне. Гилл — абсолютно командный баскетболист, одинаково отрабатывающий на обеих сторонах площадки. Показательный момент: в первые минуты матча партнёры несколько раз выводили американца на свободный бросок, а тот никак не мог забить, поднимал руку вверх и извинялся. Свою игру он нашёл через защиту, где натурально пахал. Он отлично бросает издали, бежит, ему хватает мощи, чтобы бороться на щитах, а наличие прыжка только помогает в этом. Такой игрок, безусловно, придётся ко двору в непростом сезоне.

Тодорович выпадает из игры

Игра черногорца уже не первый сезон вызывает противоречивые чувства. Он нестабилен и зачастую чередует хорошие матчи с играми, где не может забить мяч из-под кольца. В матче против ЦСКА центровому пришлось тяжко: новичок «армейцев» Отелло Хантер невероятно атлетичен и подвижен, а Марко так и не нашёл способа защиты против габаритного оппонента. В его действиях не было уверенности, что бросалось в глаза всем собравшимся. Неуверенность сказалась и в бросках: 1 из 2 с игры и 1 из 4 с линии штрафного.

Есть предположение, что именно Тодорович после подписания «Химками» контракта с Томасом Робинсоном рассматривается в качестве «освобождённого» игрока для матчей Единой лиги ВТБ по причине превышения количества легионеров в заявке.