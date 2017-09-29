До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Марат Арасланов
Фото: РИА Новости

В сезоне будет жарко. 5 итогов матча ЦСКА – «Химки»

«Химки» сломили ЦСКА в концовке, а Серхио Родригес показал болельщикам, что он точно такой же, как Теодосич. Даже лучше.
29 сентября 2017, пятница. 10:15 Баскетбол

Матчи ЦСКА и «Химок» в наступающем сезоне все мы ждём с особым интересом. Обе команды летом подвергли составы серьёзным изменениям, а жёлто-синие вдобавок ко всему ещё и сменили главного тренера. Впереди длинный сезон, за который клубы с разных концов Ленинградского шоссе гарантированно проведут две игры в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и два раза сыграют в рамках «регулярки» Евролиги (домашние матчи «Химок» будут проходить в Мытищах). Поэтому минимальное количество очных противостояний двух российских участников Евролиги в грядущем сезоне — с учётом встречи в финале Кубка Александра Гомельского — будет равняться пяти. А если в обоих турнирах российские клубы встретятся в плей-офф и сыграют максимальное количество матчей в серии, то выходит, что за сезон-2017/18 ЦСКА и «Химки» — в теории — могут провести 15 (!) встреч.

Интерес к вывеске ЦСКА – «Химки» есть. Это ещё раз доказал финал Кубка Александра Гомельского. Предсезонный турнир имени нашего великого тренера никогда не собирает много болельщиков. Поэтому 2000 человек на по сути товарищеской игре – это очень хорошо. Нет сомнений, всем собравшимся хотелось поскорее посмотреть на новичков в деле и найти ответ на вопрос: «А что же, собственно, изменилось с командами с прошлого лета, когда они встречались в финале Единой лиги ВТБ?».

Родригес — улучшенная версия Теодосича?

Серхио Родригеса сразу после подписания контракта с ЦСКА предупреждали, что сравнений со звёздным Милошем Теодосичем не избежать. Тот, вроде бы, всё понимал и отвечал что-то про разные игровые стили. В матче против «Химок» Родригес делал всё настолько в стиле уехавшего в НБА серба, что если бы не наличие более колоритной бороды, то болельщики вполне могли бы их перепутать.

В матче против «Химок» Родригес делал всё настолько в стиле уехавшего в НБА серба, что если бы не наличие более колоритной бороды, то болельщики вполне могли бы их перепутать.

Только Родригес, при всём своём атакующем великолепии, куда более полезен в защите. В одном из игровых отрезков он сделал несколько перехватов, которые сам же и превратил в набранные очки. Несколько раз за игру приходилось протирать глаза и судорожно вглядываться в статистику. Этот «Теодосич 2.0» забивал сложнейшие броски настолько легко, что, даже несмотря на поражение красно-синих, именно ему был вручён приз самого ценного игрока турнира.

Уровень Шведа

Алексей Швед, кажется, ещё вчера феерил на Евробаскете, заставляя зрителей завидовать «Химкам», которым удалось продлить контракт с главной российской звездой до 2020 года. Он провёл одну полноценную тренировку с тренером Барцокасом, но это не помешало греку выписать Шведу 30 минут игрового времени, за которые мы увидели, как тот старается в защите, руководит атакой и включается в самые нужные моменты.

После неплохого начала Алексей перестал забивать только в середине матча. Конечно, сказывалась активность Вестерманна и Хиггинса, «заряженных» Итудисом именно на персональную опеку лидера «Химок». Однако именно активность Шведа помогала взбодриться и начать погоню в концовке. Слаломные проходы и их элегантные завершения, обостряющие передачи на свободных партнёров и, конечно, самая важная трёха в матче, когда на владение оставалось четыре секунды, — это всё про Шведа в финале Кубка Гомельского.

Движение мяча

Баскетбол — командная игра. Эту мудрость наглядно продемонстрировал ЦСКА, собравшийся полным составом всего несколько дней назад. Во время предсезонной подготовки почти весь состав «армейцев» был на Евробаскете, потому американские легионеры и несколько российских игроков тренировались вместе с дублем. Само собой, говорить о полноценной отработке тактических схем не приходилось. Особенно в нападении, где многое строится на взглядах и еле уловимых жестах.

У «Химок» из-за чемпионата Европы не было Зубкова, Шведа и Тодоровича. Но Георгиосу Барцокасу удалось сгладить пробелы отсутствовавших в знаниях комбинаций. В итоге химчане сделали 24 результативные передачи за матч. Для сравнения, на счету красно-синих лишь 15.

Энтони Гилл — универсальный боец

Форвард «Химок» провёл финал Кубка Гомельского на очень высоком уровне. Гилл — абсолютно командный баскетболист, одинаково отрабатывающий на обеих сторонах площадки. Показательный момент: в первые минуты матча партнёры несколько раз выводили американца на свободный бросок, а тот никак не мог забить, поднимал руку вверх и извинялся. Свою игру он нашёл через защиту, где натурально пахал. Он отлично бросает издали, бежит, ему хватает мощи, чтобы бороться на щитах, а наличие прыжка только помогает в этом. Такой игрок, безусловно, придётся ко двору в непростом сезоне.

Тодорович выпадает из игры

Игра черногорца уже не первый сезон вызывает противоречивые чувства. Он нестабилен и зачастую чередует хорошие матчи с играми, где не может забить мяч из-под кольца. В матче против ЦСКА центровому пришлось тяжко: новичок «армейцев» Отелло Хантер невероятно атлетичен и подвижен, а Марко так и не нашёл способа защиты против габаритного оппонента. В его действиях не было уверенности, что бросалось в глаза всем собравшимся. Неуверенность сказалась и в бросках: 1 из 2 с игры и 1 из 4 с линии штрафного.

Есть предположение, что именно Тодорович после подписания «Химками» контракта с Томасом Робинсоном рассматривается в качестве «освобождённого» игрока для матчей Единой лиги ВТБ по причине превышения количества легионеров в заявке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Химки ПБК ЦСКА Алексей Швед Драгана Тодорович
Новости. Баскетбол
29 сентября 2017, пятница
10:33 НБА прогнозирует рост потолка зарплат на $ 2 млн и $ 7 млн на 2 следующих сезона
10:18 Энтони: мои обмены в «Хьюстон» и «Кливленд» сорвались в последний момент
10:10 Шикарные проходы Шведа и де Коло – в видеообзоре матча «Химки» – ЦСКА
09:12 НБА утвердила реформу драфт-лотереи и правила предоставления отдыха игрокам
00:12 Джеймс травмировал голеностоп
28 сентября 2017, четверг
23:13 Родригес — MVP Кубка Гомельского
22:39 Итудис: нам нужно научиться понимать, что означает играть за ЦСКА
22:33 Швед: в ходе сезона игры с ЦСКА будут другими
22:28 Барцокас: игра с ЦСКА просто помогла «Химкам» понять собственный потенциал
21:50 «Химки» обыграли ЦСКА и стали победителями Кубка Гомельского
20:52 28 сентября пройдёт последнее заседание по делу братьев Моррис
20:25 Симмонс: мне кажется, что Трамп — идиот
20:19 Блатт назвал Кубок Гомельского главным турниром Европы в межсезонье
19:31 «Дарушшафака» переиграла «Панатинаикос» на Кубке Гомельского
18:31 Экс-игрок ЦСКА Уимз дисквалифицирован на четыре года
17:01 После вылета из ЛЧ «Нижний Новгород» будет выступать в Кубке Европы ФИБА
16:43 Брук Лопес не сыграет в первом предсезонном матче «Лейкерс»
15:47 Лю: Роуз будет разыгрывающим стартовой пятёрки в «Кливленде»
15:28 Мэджик Джонсон: хочу, чтобы Кларксон стал лучшим «шестым» игроком
14:48 Уилл Бартон: готов к любой роли в «Денвере»
13:58 Нуркич: хочу продолжить выступать за «Портленд»
13:30 Хорфорд: готов играть на позиции центрового
12:53 Гэй: пришло время вернуться к баскетболу
12:34 Уэйд: хочу завершить карьеру в форме «Майами»
11:42 Лень: узнал свою цену от других организаций
11:34 Лиллард: сбросив 11 кг, Нуркич поражает лёгкостью движений и финтов
10:55 Шарич: готов выходить со скамейки и на любой позиции в предстоящем сезоне
10:46 Горан Драгич: в финале Евробаскета-2017 я был в состоянии, близком к трансу
10:26 Джош Смит сыграет за «Маккаби» из Хайфы в товарищеских матчах с командами НБА
09:55 Джеймс: счастлив, что «Кливленд» смог увести Уэйда у конкурентов
09:36 Уэйд: мы с Джеймсом уже выиграли вместе два титула и, надеюсь, добавим третий
09:28 «Мемфис» договорился с Джамайклом Грином о двухлетнем контракте на $ 17 млн
02:07 «Кливленд» подписал контракт с Уэйдом
00:40 ЦСКА представил лучшие моменты матча с «Дарушшафакой»
00:14 Две курские команды вышли в полуфинал женского Кубка России по баскетболу
27 сентября 2017, среда
23:03 Итудис: ЦСКА нужно больше времени, чтобы сыграться
22:41 «Парма» вышла во второй раунд Кубка Европы ФИБА
22:32 ЦСКА вышел в финал Кубка Гомельского
21:42 Владелец «Далласа»: Новицки захочет побить рекорд Коби
20:59 «Кливленд» отчислит Джакори Уильямса, чтобы освободить место для Уэйда
20:09 Базаревич: после ЧЕ размышлял над тактикой, потом думаю — а к кому я готовлюсь?
19:33 Барцокас: «Химки» должны играть лучше
19:31 БК «Химки» переиграл «Панатинаикос» и вышел в финал Кубка Гомельского
18:49 Тайрон Лю: я называю Леброна Джеймса Бенджамином Баттоном
17:53 Дэвин Смит завершил профессиональную карьеру
Все новости RSS
Партнерский контент