До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Руслан Славнухин
Фото: basket.fc-zenit.ru

Новый «Зенит». И Манчини тут ни при чём

Первые впечатления о глобальных изменениях в составе баскетбольного клуба из Петербурга.
30 сентября 2017, суббота. 01:10 Баскетбол

Не только в футболе, но и в баскетболе «Зенит» серьёзно обновил состав. Правда, вторым только предстоит показать, приведут ли подобные меры к попаданию в столь желанную Евролигу. Если массовая закупка аргентинцев и качественных россиян была проведена Сергеем Фурсенко с целью перестроить команду под требования итальянского специалиста и улучшить результаты, то Василию Карасёву этого не требовалось.

После успешного сезона мало кто мог предположить, что полуфиналист Единой лиги ВТБ растеряет такое количество игроков (около 80%), однако новичков пришло тоже достаточно. С чем это связано? Всё просто: у многих игроков банально закончились контракты. Тем, кому даже предлагали увеличить заработную плату, хотелось ещё больше денег, а столько клуб был не в состоянии предложить.

Не секрет, что бюджет баскетбольного «Зенита» не слишком большой. Вы правильно поняли: финансирование футбольного клуба в Петербурге несравнимо выше. Хотя, как дало понять руководство, денежные вливания постепенно будут расти.

Но деньги — не самое главное, что и подтвердил новичок «сине-бело-голубых» Евгений Воронов: «Команда не с самым большим бюджетом и не обладающая звёздным составом последние годы показывает хорошую игру. Надеюсь, когда мы все оправимся от травм и сыграемся, сможем наконец преодолеть полуфинальный рубеж. Очень рад оказаться в «Зените», приятно приехать в Питер. Знаю, что тут отличная поддержка. В целом у меня очень положительные эмоции: хорошие игроки, тренеры, руководство. Надеюсь, этот сезон станет для нас успешным. Да, сейчас есть небольшое повреждение. Не уверен, что смогу сыграть в первом официальном матче на выезде в Казани, но в любом случае скоро буду в строю».

Фото: basket.fc-zenit.ru

И всё-таки хочется уже перейти к главному — к баскетболу. Пусть и в товарищеском матче, но новая команда наконец предстала перед своими болельщиками. Если первый матч против «Енисея» скрыли от любопытных глаз за закрытыми дверями, то на вторую товарищескую встречу между командами позвали и журналистов, и болельщиков.

Что команда в Петербурге ещё сырая, стало понятно в первой же четверти. Яркое начало с преимуществом в 10 очков, а затем — неслаженные действия в обороне. И вместо того, чтобы иметь серьёзный очковоый гандикап, «Зенит» завершил первую десятиминутку в роли отыгрывающихся.

Зато дальше стало лучше. Болельщикам питерцев стоит запомнить фамилию Лапровиттола — именно этот парень будет вести новую команду вперёд. Как и свойственно защитникам, он не самого выдающегося роста, зато крайне юркий. Возможно, он ещё не в своей лучшей форме, но эпизодами выглядел более, чем солидно: два подряд трёхочковых, приправленные несколькими хорошими проходами под кольцо.

Также многого стоит ждать и от другого новичка. Похожую прыть в этом матче проявил Курич, забивший шесть очков подряд в течение минуты. А под конец разыгрались уже все зенитовцы — их превосходство над соперником стало очевидным, что переросло победу хозяев со счётом 92:79.

Сразу же после игры форвард Марко Симонович поделился своим мнением о перспективах команды: «Сегодня моя вторая игра. В этом матче мы имели проблемы, но у нас много талантливых игроков. Будем улучшать нашу игру. Да, мы уже говорили о чемпионате. Тут очень много сильных команд, одних из сильнейших в Европе. Но я люблю бороться и побеждать. У меня по-прежнему большие амбиции», — подытожил сербский легионер.

Жаль, что пока мы так и не увидели других новобранцев в деле: Скотти Рейнольдса и Шейна Уиттингтона. На последнего делается особенно большая ставка из-за травмы Антона Пушкова, который пропустит весь сезон. Как раз сейчас ему активно ищут замену. Этим игроком должен стать россиянин, поскольку в заявке уже семь легионеров. Есть одна фамилия, но её пока озвучивать публично не хотят — узнаем всё уже в ближайшие дни.

Зато главный тренер Василий Карасёв открыто рассказал о ситуации в команде: «Уже не первый раз приходится строить новую команду, даже по ходу сезона. Так было в 2014 году. Много травмированных, новые игроки — да, но самое главное, что у ребят есть желание, они хотят прогрессировать и расти. В этой команде ребята должны дойти до уровня Евролиги. Будем работать».

Уже сейчас очевидно: перед нами абсолютно другая команда, у которой появляются новые лидеры. Сыгранности между новичками ещё не хватает, но ничего удивительного в этом нет. При этом тренер продолжает проповедовать всё ту же игру, которая принесла петербуржцам успех в прошлом сезоне. Неудивительно, что клуб не отказывается от своей философии и, несмотря на все резкие перемены в составе, с осторожностью намекает на свою цель — попадание в Евролигу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Зенит Василий Карасёв
Новости. Баскетбол
30 сентября 2017, суббота
00:42 «Кливленд» представил Уэйда в качестве нового игрока команды
29 сентября 2017, пятница
23:58 В. Карасёв — о попадании в Евролигу: на ситуацию надо всегда смотреть трезво
22:29 Уэстбрук согласовал новый пятилетний контракт с «Оклахома-Сити» на $ 205 млн
22:20 Воронов: «Зенит» сделает всё, чтобы перешагнуть барьер полуфинала
21:16 В. Карасёв: в межсезонье не всё получилось, подготовка немного скомкана
21:04 С. Карасёв: было очень обидно, что не смог выступить на Евробаскете
20:23 Шрёдера арестовали за мелкое правонарушение
19:43 «Автодор» обыграл «Орландину» в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ
19:20 Симонович: у «Зенита» много талантливых баскетболистов, будем улучшать игру
18:29 Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля
17:37 Ватутин: «Химки» могут претендовать на выход в «Финал четырёх» Евролиги
17:05 Корстин: клубы просят провести «Финал четырёх» Лиги ВТБ на нейтральной площадке
15:58 В НБА пока не думали над возможным наказанием игроков за неуважение к гимну
15:27 Богачёв: УНИКС не будет заявлять Анджушича на Лигу ВТБ
14:12 Телетович будет играть в защитных очках в предстоящем сезоне
13:08 Пирс будет работать аналитиком на канале ESPN
13:00 Лавар Болл: даже если Леброн перейдёт в «Лейкерс», главным в команде будет Лонзо
12:47 Сильвер: надеюсь, что игроки НБА будут стоять во время исполнения гимна США
12:40 Рид подал в суд иск на $ 13,5 млн на своего агента
12:26 «Денвер» продлил на год контракты новичков с пятью игроками
12:15 Новички ЦСКА и победа «Химок» — в фотообзоре матча за кубок Гомельского
11:59 Уэйтерс отказался от операции, из-за которой пропустил бы 8-10 месяцев
11:36 Джей Ар Смит: не буду устраивать состязание с Дуэйном Уэйдом за место в старте
10:33 НБА прогнозирует рост потолка зарплат на $ 2 млн и $ 7 млн на 2 следующих сезона
10:18 Энтони: мои обмены в «Хьюстон» и «Кливленд» сорвались в последний момент
10:10 Шикарные проходы Шведа и де Коло – в видеообзоре матча «Химки» – ЦСКА
09:12 НБА утвердила реформу драфт-лотереи и правила предоставления отдыха игрокам
00:12 Джеймс травмировал голеностоп
28 сентября 2017, четверг
23:13 Родригес — MVP Кубка Гомельского
22:39 Итудис: нам нужно научиться понимать, что означает играть за ЦСКА
22:33 Швед: в ходе сезона игры с ЦСКА будут другими
22:28 Барцокас: игра с ЦСКА просто помогла «Химкам» понять собственный потенциал
21:50 «Химки» обыграли ЦСКА и стали победителями Кубка Гомельского
20:52 28 сентября пройдёт последнее заседание по делу братьев Моррис
20:25 Симмонс: мне кажется, что Трамп — идиот
20:19 Блатт назвал Кубок Гомельского главным турниром Европы в межсезонье
19:31 «Дарушшафака» переиграла «Панатинаикос» на Кубке Гомельского
18:31 Экс-игрок ЦСКА Уимз дисквалифицирован на четыре года
17:01 После вылета из ЛЧ «Нижний Новгород» будет выступать в Кубке Европы ФИБА
16:43 Брук Лопес не сыграет в первом предсезонном матче «Лейкерс»
15:47 Лю: Роуз будет разыгрывающим стартовой пятёрки в «Кливленде»
15:28 Мэджик Джонсон: хочу, чтобы Кларксон стал лучшим «шестым» игроком
14:48 Уилл Бартон: готов к любой роли в «Денвере»
13:58 Нуркич: хочу продолжить выступать за «Портленд»
13:30 Хорфорд: готов играть на позиции центрового
Все новости RSS
Партнерский контент