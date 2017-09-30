Исторический сезон принёс Уэстбруку космический контракт

Рассел Уэстбрук — баскетбольный киборг нашего времени. Год назад из его «Оклахомы» в «Голден Стэйт» ушёл Кевин Дюрант, оставив реактивного защитника один на один со статистикой и самим собой. По сути, на протяжении всего прошлого сезона Уэстбрук доказывал всем окружающим и самому себе, что именно он хозяин «Тандер». И доказал.

Рассел Уэстбрук — баскетбольный киборг нашего времени.

31,6 очка, 10, 7 подбора и 10,4 передачи — это средние показатели игрока за прошлый сезон. В голове до сих пор не укладывается, но, чёрт возьми, он действительно смог сделать трипл-дабл в среднем в каждом матче регулярного чемпионата, набирая при этом больше 30 очков. Космос!

Исторический сезон подарил баскетболисту первую награду MVP и Пола Джорджа с Кармело Энтони, обменянных в межсезонье в «Оклахому». По сути, нерешённым вопросом оставалось лишь контрактное соглашение. Дело в том, что следующим летом у Уэстбрука была опция выхода на рынок свободных агентов. Клуб же медлил и никак не мог сделать конкретного предложения, видимо, размышляя над тем, насколько щедрым оно должно быть.

И с щедростью не прогадали. Сэм Прести предложил мистеру MVP сумму настолько большую, что отказаться от нее тот не мог ни при каких обстоятельствах. Столько просто никто и никогда не получал! 205 миллионов долларов за 5 лет. Чтобы вы понимали, Стив Карри, о чьём контракте прошлым летом говорили буквально все, будет получать чуточку меньше.



Это тот самый шаг, который нужно было сделать. Руководство «Тандер» показало своему лидеру, насколько он нужен и как клуб заинтересован в сохранении вожака. Особенно важно было сделать это после подписания двух других звёзд. Им как бы намекнули, мол, ребята, вас мы, конечно, рады видеть, но папой здесь продолжает быть парень с цифрой ноль на спине и большим количеством нулей в зарплате.

В контракте Уэстбрука также будет пункт о возможности наложения запрета на обмен.

Насколько известно из источников, знакомых с нюансами заключения соглашения, последний год из пяти будет опцией игрока. В контракте также будет пункт о возможности наложения запрета на обмен — это ещё один показательный момент, ведь такая возможность даётся звёздам с приставкой «супер-супер».

Прямо сейчас зарплатная ведомость «Оклахомы» находится на третьем месте во всей лиге, уступая лишь «Кливленду» и «Уорриорз». Причем вторым уступает считанные тысячи долларов. Помимо Рассела Уэстбрука, больше 20 миллионов в «Тандер» получают ещё двое: Кармело Энтони и (внимание!) Стивен Адамс. Зарплата Пола Джорджа чуть меньше и составляет 19,3 миллиона. В «Кавальерс», к слову, всего два игрока зарабатывают больше 20 — это Леброн Джеймс (33,2) и Кевин Лав (22,6).

Говоря о самом большом контракте в истории НБА, мы должны отдавать себе отчёт в том, что и он продержится не долго. Совсем скоро на рынок выйдет Леброн, да и щедрые генеральные менеджеры, вне всяких сомнений, найдут героев, которым они захотят платить большие деньги. Но именно этот контракт Рассела Уэстбрука — как и контракт Стива Карри на 202 миллиона — будут называть справедливым. Потому что самые большие из возможных денег должны получать самые лучшие. Так и передайте Майку Конли.