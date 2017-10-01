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Сергей Карасёв
Текст: Руслан Славнухин
Фото: РИА Новости

С. Карасёв: такую сборную мы ждали четыре года

Интервью с нападающим, которого не хватило России на Евробаскете, чтобы завоевать медали.
1 октября 2017, воскресенье. 10:00 Баскетбол

Питерский «Зенит» активно готовится к началу нового сезона, а вместе с ним — и оправившийся от травмы Сергей Карасёв. Старт команды в Единой лиге ВТБ совсем скоро — уже 5 октября казанский УНИКС ждёт команду с берегов Невы у себя дома. В преддверии старта чемпионата игрок сборной России и «Зенита» Сергей Карасёв поговорил с корреспондентом «Чемпионата».

— Мы только прилетели со сборов, была небольшая акклиматизация. Сыграли две игры перед началом сезона. У нас сейчас пока неполный состав, большое количество неприятных травм, поэтому команда только сыгрывается. Много новых игроков. У нас ещё есть неделя, поэтому к сезону должны подойти в боевой готовности.

— Смотрели Евробаскет? Какие впечатления?
— Ребята большие молодцы, я очень переживал за них. Смотрел все игры с женой, с родителями. Всё-таки считаю, что парни заслужили медалей. Неважно, какими бы они были. С той игрой, которую они показывали, с той самоотдачей. Наша сборная играла с холодной головой, хотя у нас молодая команда, которая реально наиграла на пьедестал. Очень приятно это осознавать. Не то что подрастающая, а уже есть такая сыгранная сборная, которую мы ждали последние три-четыре года.

— Не было мысли, что с вами эти медали были бы чуть ближе?
— Хотелось бы верить в это. Конечно, когда сидел перед телевизором, было очень обидно. Во-первых, из-за того, что я был в том году, когда играли на квалификации чемпионата Европы. Во-вторых, коллектив очень дружелюбный, и в нём реально приятно играть. Ребята стоят друг за друга, поэтому самая большая обида была в том, что я не приехал и не встретился с ребятами, не окунулся в эту атмосферу. Я думаю, что смог бы помочь парням на чемпионате Европы.

Всё-таки считаю, что парни заслужили медалей. Неважно, какими бы они были.

— Поговорим о «Зените». Как оцените два товарищеских матча с «Енисеем»?
— Эти две победы дались нам не очень легко, но от матча к матчу мы показываем, что прибавляем в сыгранности. На предсезонных сборах в Сербии и Турции мы играли с командами уровня Евролиги, показали очень хороший баскетбол. У нас боеспособная команда в этом году. Будем бороться за самые высокие места и, конечно, за Евролигу — такая цель ставится.

— Кто главные конкуренты в нынешнем сезоне?
— Да всё те же, кто был и в прошлом году — ЦСКА, УНИКС, «Химки» и «Локомотив». Думаю, это основные конкуренты. Конечно, все соперники будут кусаться, поскольку усилилась каждая команда. Даже «Парма», у которой была лишь одна победа в прошлом сезоне. В этом году она уже показывает очень приличный баскетбол. Так что будет непросто. Многое будет зависеть и от нас. Во-первых, мы будем проводить домашние матчи: нельзя там терять очки, как не теряли их в том году с командами ниже классом. Свои игры нужно брать. И нужно цеплять хотя бы иногда матчи с командами нашего уровня.

— Не снится ли полуфинальная серия с «Химками»?
— Не сказал бы, что снится, но иногда вспоминаю. Неприятно, конечно. Играли бы в Евролиге, всё было бы по-другому. Но в любом случае будет интересно опробовать этот формат «Финала четырёх». Это единственное, что можно сказать на данный момент: каждый может обыграть каждого. Одна игра — поэтому всё может произойти. Вот недавно «Химки» обыграли ЦСКА, например. У каждой команды возрастают шансы на победу в Лиге ВТБ.

— Вы тоже у ЦСКА выиграли одну игру в том сезоне.
— Да, это так. Поэтому и говорю, что шансы возрастают у каждой команды. Хотя, скорее всего, здесь будет правильно сказать, что шансы выравниваются, а не возрастают.

С введением формата «Финала четырёх» шансы команд на победу выравниваются.

— То есть ЦСКА может лишиться чемпионства?
— Повторюсь, в одной конкретной игре произойти может всё, что угодно. Безусловно, ЦСКА считается фаворитом. Если бы формат был бы до трёх побед, как и в том сезоне, то вопросов, кто станет чемпионом, думаю, не было бы. Все усилилась очень прилично, и болельщикам будет очень интересно.

— Успели уже пообщаться с новичками «Зенита»?
— Да, они очень хорошие ребята как на площадке, так и вне её. У большинства есть семьи, дети, в основном возраста детского сада. Со всеми партнёрами нашёл общий язык. Думаю, в этом плане проблем не будет.

— По кому больше всего скучаете из тех, кто ушёл?
— На самом деле, много хороших ребят у нас ушли. Наверное, Янис Тимма и Стефан Маркович. Больше всего обидно, что они ушли. Это два очень хороших человека. Слежу за их карьерой, мы постоянно на связи, переписываемся. Смотрю их матчи, а они смотрят наши игры. Надеюсь, как-нибудь ещё сыграем вместе.

Больше всего скучаю по Янису Тимме и Стефану Марковичу.

— В прошлом сезоне вас активно поддерживали футболисты «Зенита». Кто-нибудь из нынешних игроков узнавал о баскетболе?
— Знаю из прессы, что Манчини (главный тренер футбольного клуба «Зенит». — Прим. «Чемпионата») любит баскетбол. Будем рады видеть его на наших играх. Да, раньше ещё Данни часто к нам ходил. Очень жаль, что он уехал. Надеемся, теперь и другие ребята будут посещать наши игры, а мы — ходить на футбольные матчи.

— Вы уже были на новом стадионе «Зенита»? Как он вам?
— Был, но пока только один раз. Очень красивый снаружи, внутри всё не так плохо, как пишут. Есть небольшие недочёты, конечно, но всё очень-очень неплохо. В целом стадион вызывает уважение. Я ходил на матч со «Спартаком». Мы тогда крупно победили — 5:1. Думаю, мне надо ещё раз сходить (смеётся). Сидел не в VIP-ложе, а на обычных местах. Если «Зенит» предложит нам на следующий матч сходить бесплатно в VIP-ложу, то соберём команду и обязательно придём.

— А вас ещё не приглашали?
— Даже на экскурсию не приглашали. Повторюсь: пригласят — мы придём обязательно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит Мужская сборная России - Баскетбол Сергей Карасёв — Баскетбол
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