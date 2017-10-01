Да будет битва. За кем следить в НБА

«Чемпионат» уже рассказывал о том, какие сумасшедшие банды сколотили «Оклахома», «Кливленд», «Новый Орлеан» и «Голден Стэйт». В этих командах концентрация звёзд на один квадратный метр просто зашкаливает, но есть ещё и те, кто оказался в тени более очевидных претендентов на титул. Однако, обойти вниманием эти команды тоже нельзя.

«Миннесота Тимбервулвз»

Эпоха Кевина Гарнетта и эпоха Кевина Лава ушли в прошлое, и сейчас у «Миннесоты» время новой эры. Эндрю Уиггинс, например, в этом уверен.

Форварду «волков» уверенность не помешает, как и не помешает побольше стремления не только говорить, но оправдывать свое время на площадке, оправдывать высокий драфт-пик. Эндрю теперь должен приемлемо защищаться, крепче держать мяч и быть преданным игре, тем более, когда перед глазами такой пример, как Карл Энтони-Таунс. Вот кто точно соответствует возложенным надеждам и поставленным задачам. Таунс, играющий на позиции центрового, по факту — универсальный солдат. У него есть умение быстро двигаться, отдать пас, принять передачу, красиво и результативно обыграть (привет Эмбииду), атлетизм и самоотдача. У парня в порядке средний бросок, подкрепляющий хорошую статистику за отыгранные сезоны, а умение эффектно исполнить данк, после которого сложно держать себя в руках, дано почти как по умолчанию.



Но Карл Энтони-Таунс пока ещё молод и неопытен, и в одиночку — даже при максимально полезном Эднрю Уиггинсе и толковом тренере в лице Тома Тибодо — сезон не вытащить.



Кстати, о Тибодо. Человек, знающий толк в победах, очевидно хочет для команды чего-то большего, чем просто звание перспективной. Вот и Джимми Батлера перевезли в Миннеаполис, заставив болельщиков «Буллз» освистывать собственное руководство. Волки в природе не дружат с быками, но подружиться на баскетбольно площадке придётся, альтернативы нет. Чем Джимми дополнит «Миннесоту»? Своей разносторонностью — защитой и нападением.

Карл Энтони-Таунс пока ещё молод и неопытен, и в одиночку — даже при максимально полезном Эднрю Уиггинсе и толковом тренере в лице Тома Тибодо — сезон не вытащить.

Что станет главной проблемой «Миннесоты»? Банально: скамейка запасных. Но и эту задачу руководство пытается решать подписанием Джамала Кроуфорда. Что из этого выйдет, увидим уже совсем скоро.



Безоговорочно, «Тимбервулз» — это команда, укомплектованная для того, чтобы нас удивлять и радовать эффектным баскетболом. Первая проверка для парней Тибодо — «Сан-Антонио Спёрс». Как вам такой дикий Запад?

«Филадельфия Севенти Сиксерс»

«Верь в процесс». А вы верите? Только честно. Если о перспективах «волков» можно поговорить по существу, то с будущим выступлении «Филадельфии» всё очень туманно. Можно пошутить о проклятии травм, вспомнить об Аллене Айверсоне, односложно процитировать Джоэла Эмбиида, но сказать, чего ждать от трио игроков, задрафтованных под первыми и третьим номерами, наконец соединившихся воедино, не то чтобы нельзя, но очень рискованно.

Задача Джоэла Эмбиида на сезон проста и лаконична — оставаться здоровым. Только в этом случае амбиции игрока смогут реализоваться.

Но, хорошо, давайте серьёзно. Травмы — дело нехорошее и обидное. Эмбиид отметил, что отыграть полноценно предстоящий регулярный чемпионат вряд ли получится, потому что прооперированное колено не позволяет ему быть в идеальной форме. За 31 проведённый матч, подбирая и накрывая, Джоэл сумел проявил себя как классный центровой, в надёжных руках которого не только мяч, но и сердце Дикембе Мутомбо, которого он покорил своей игрой. Будем солидарны с Бреттом Брауном: задача бигмена «Филы» на сезон проста и лаконична — оставаться здоровым. Только в этом случае амбиции игрока смогут реализоваться: стать лучшим центровым НБА, принять участие в прогрессе «Филадельфии», поднять её низов турнирной таблицы и, как бонус, завоевать любовь Рианны.

Видео можно посмотреть на официальном канале ESPN

Бен Симмонс и Маркелл Фульц одинаково интересны: оба новички, оба будут выполнять функции разыгрывающих, оба успели травмироваться, оба дают повод строить множество теорий вокруг себя и своих умений. Приходят на ум слова Кевина Дюранта о неуместности присуждать игрокам ник-нейм («FEDS» — Фульц, Эмбиид, Шарич, Симмонс), которые даже ни разу не играли вместе, и появляется чёткое понимание того, что любые теории, радужные или провальные, — лишь теории, ничем не подкреплённые. Чего ждать от команды Бретта Брауна, пока неизвестно. Но и не говорить о «Филе», которая в кои-то веки не собирается сливать сезон, тоже невозможно. Уже сейчас от молодых парней ждут отнюдь не юношеской игры и не детских игровых решений. Некоторые даже шепчутся (вслух как-то боязно произносить) и о попадании в плей-офф.

«Хьюстон Рокетс»

Чего ждут от обновленных «Рокетс»? Как минимум, невероятной игровой химии между Джеймсом Харденом и Крисом Полом. Ждут 0% эгоизма, 0% разногласий в делёжке мяча, 100% понимания друг друга и 100% понимания игры. Появление Криса Пола, казалось, затмило всех остальных игроков команды Майка Д’Антони. Потому что переход звёздного разыгрывающего выглядел как способ решения всех проблем. Что не удалось в прошлом сезоне, в будущем обязательно удастся с Полом. Звёздный дуэт, по заверениям Харденга, даже готов к битве с «Уорриорз»…

От дуэта Джеймса Хардена и Криса Пола ждут невероятной игровой химии.

Но всю эту ситуацию можно охарактеризовать мемом «ожидание / реальность». Ожидание твердит, что старые друзья по жизни Харден и Пол обязательно подружатся и на игровой площадке. Пол — один из умнейших разыгрывающих НБА, и если умножить его интеллект на интеллект Бороды, то их способности окажутся за гранью понимания. Действительность состоит в том, что Крису пошел уже 33-й год, а за перстни он по-настоящему пока так и не боролся. В перспективе игрок может обойтись «Хьюстону» в 205 миллионов долларов. Реальность ещё и в том, что мяч всё-таки один, а претендентов на него всё-таки не двое. Стоит переживать и за обедневшую скамейку запасных, ведь как на Патрика Беверли ни злись, а даже у болельщиков других команд сердце болезненно сжалось, когда он ушёл. А ещё реальность говорит о том, что даже если ты готов к битве с «Уорриорз», до них в плей-офф нужно ещё сначала дойти.

Харден и Пол идентичны по функционалу, привычкам, и любви к мячу. Оба умелы в передачах, нападении и одинаково грешны во флегматичности в моменты, когда руки мячом не заняты (при плохом качестве изображения на экране их можно будет различать только по наличию или отсутствию бороды).

Что ж, Майку Д’Антони предстоит проделать большую работу, чтобы две звезды превратили «Рокетс» в звёздную команду. Что ж, хотели? — получайте: первый матч команда из Техаса проведёт против… «Голден Стэйт Уорриорз». «Хьюстон», «Хьюстон», у вас проблемы?