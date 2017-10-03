Солисты и хайп. Самые ожидаемые сюжеты нового сезона НБА

Квартеты, трио, дуэты… Есть команды, которые в предстоящем сезоне будут противостоять звёздным слияниям, делая одну единственную ставку, — на своего солиста и на хайп вокруг него. Но, конечно, при наличии вспомогательного оркестра, без которого прима не зазвучит.



Сегодня — о таких командах.

«Бостон Селтикс»

Солист: Кайри Ирвинг

Вторая скрипка: Гордон Хэйворд

Хайп: драматический разрыв отношений с Леброном Джеймсом, отчаянное желание стать франчайз-игроком



Что не так с Кайри? Многие спортивные аналитики скептически отнеслись к желанию Ирвинга вырваться из-под опеки Леброна. Наверное, во внимание были взяты не совсем удачные годы, проведённые Кайри за «Кэвс» без Джеймса. Титул же чемпиона НБА, как некоторые считают, тоже заслуга Короля.



Но не стоит судить Кайри по ранним сезонам. Например, в том самом финале, после отставания 1-3, в том самом седьмом матче решающий трёхочковый бросок сотворил именно Ирвинг. Умение сыграть в (на тот момент) самом важном клатче своей жизни — чем не показатель? Прошлый сезон игрок провёл на столь же высоком уровне и оказался бессилен только против усиленного Кевином Дюрантом «Голден Стэйт».

Дядюшка Дрю абсолютно трезво оценил себя и свои умения, решив, что наступил момент двигаться дальше. И с командой ему повезло — здесь он займёт место Айзеи Томаса. Ему будут доверять именно как разыгрывающему, чего он так и не дождался в полной мере от Леброна.

Дядюшка Дрю абсолютно трезво оценил себя и свои умения, решив, что наступил момент двигаться дальше.

«Кайри — один из лучших игроков НБА», — говорит Дэнни Эйндж, явно гордясь сделкой, которую удалось провернуть. Вместе с растущим тренером Стивенсом, который, в свою очередь, бережно растил «Селтикс» вокруг Томаса и выращивал самого Томаса, они не торопясь дошли до апогея возможностей содержать и тренировать прежних лидеров. Так и свершился один из самых драматичных трейдов. Упрекнуть Кайри можно лишь в недостаточном старании играть в защите, но какой любитель ярких шоу в атаке этим не грешит?

В распоряжении Стивенса будет и Гордон Хэйворд, который тащил-тащил «Юту» и в итоге втащил во второй раунд плей-офф, уткнувшись в «Уорриорз». Но есть ощущение, что Хэйворда всё же иногда переоценивают, и кажется, что в «Бостоне» форварду будет уютнее в качестве помощника Ирвинга, а не главной звезды.



Начинается новая, более серьёзная, глава для «Бостона», для Ирвинга, для Гордона и для Стивенса.

«Портленд Трэйл Блэйзерс»

Солист: Дэмьен Лиллард

Вторая скрипка: Си Джей Макколум

Хайп: сотрудничество с Лил Уэйном, два хип-хопа альбома

Лиллард знает толк в соло и знает о возложенной на него ответственности. Его сильная сторона — это именно результативность. Например, в прошлом сезоне Дэмьен установил личный рекорд, а вместе с этим и рекорд клуба, набрав в матче против «Юты» 59 очков. От этого пляшет и остальной «Портленд», предпочитающий атакующий баскетбол. Порой атакующий до абсурдности: Лиллард, как счастливый обладатель мяча и не очень счастливый необладатель надёжных товарищей по команде, может дерзнуть и не добежать даже до трёхочковой линии.



Конечно, иногда все идёт по чётким установкам Терри Стоттса и по канонам баскетбола, но каноны баскетбола — это ещё и защита, а здесь Лилларду хвалиться нечем.

В прошлом сезоне Дэмьен Лиллард установил личный рекорд, а вместе с этим и рекорд клуба, набрав в матче против «Юты» 59 очков.

«Блэйзерс» остаются относительно стабильны в составе, что идёт команде на пользу. Они минуют проблемы, актуальные для тех же «Тандер» и «Рокетс», и имеют пусть и небольшую, но всё же привилегию начать сезон как единое целое. Дальше дело будет за франчайзом под номером 0 и за помощью от Макколума, которому необходимо быть Лилларду такой поддержкой, какой был для него Лил Уэйн при записи треков.

«Портленд» ещё должен укрепить оборонительные умения лидеров, заставить их быть более внимательными при разменах, продумать вариативность, активней задействовав игроков передней линии в лице Нуркича. Если команда из Орегона всё это сделает, то она может претендовать на многое.

«Сан-Антонио Спёрс»

Солист: Кавай Леонард

Вторая скрипка: не требуется

Хайп: не требуется



Кавай Леонард настолько совершенен, что для вызова восторга ему нужно лишь выйти на паркет и сыграть в баскетбол. Медийность ему неинтересна. Ему вообще неинтересно ничего, кроме баскетбола. Пока формировались западные группировки, о команде маэстро Поповича говорили не так много, но их всё устраивало. Чего ожидать от «Спёрс» в предстоящем сезоне?



Усовершенствованного Кавая. Техасский лидер прогрессирует от сезона к сезону, подкрепляя природный талант сумасшедшей работой над собой.

Кто в НБА может соревноваться с Каваем по столь же нокаутирующей полезности на обеих сторонах площадки? Только Кавай сам с собой и может. Да он это и делает: дойдя до звания лучшего защищающего игрока, он прибавляет и в эффективности атак, обретает точный бросок, за счёт чего бьёт собственные рекорды по набору очков. При этом он остаётся максимально полезен в роли именно рим-протектора — через него сопернику максимально трудно успешно завершить атаку и крайне непросто выиграть силовую борьбу в «краске». Прибавим к этому показатели по блок-шотам, игровой интеллект, идеальные для поставленных задач габариты.



В прошлом сезоне Грегу Поповичу не удалось превратить лёгкую прогулку «Голден Стэйт» в марафонский забег из-за рецидива травмы Леонарда. Посмотрим, что приготовит новый сезон.

Интересно будет наблюдать и за тем, как впишется в оркестр «Сан-Антонио» новобранец Руди Гэй. Считается, что у Поповича Гэй сможет проявить себя максимально полезно. Плюс Ламаркус Олдридж, который сам себя раскритиковал за неудавшийся сезон и готов исправлять свои ошибки и набирать физическую форму, — это интригующая тройка.

Разыгрывающий Тони Паркер с разрешения медицинского штаба планирует вернуться в строй только в ноябре.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Солист: Лонзо Болл

Вторая скрипка: Лавар Болл

Хайп: Лавар Болл



Семейство Боллов — это антипод Каваю Леонарду. Не состоявшись как баскетболисты (в отношении Лонзо уместнее сказать: пока ещё не состоявшийся как баскетболист звёздного уровня), они заставляют говорить о них всех. У них уже есть фанаты, которые выстраиваются в очередь за автографами и покупают именные кроссовки семейного бренда Big Baller Brand. Кто-то даже подвергает апгрейду старые игровые майки Кобе Брайанта, переделывая их в джерси Лонзо Болла.

Болл-старший пиарит Лонзо, не жалея сил, задействует в пиаре и Майкла Джордана, и Стива Карри, и Рассела Уэстбрука… Продолжать список маркетинговых ходов Лавара можно беспредельно долго, но главное в том, что всё это дало нужный эффект: прямо сейчас Лонзо — олицетворение слова «хайп». Благодаря папе.

Прямо сейчас Лонзо Болл — олицетворение слова «хайп». Благодаря папе.

Лонзо Болл ярко индивидуален во всём, и пусть — в противоположность своему отцу — он выглядит апатичным и робким, стоит ему выйти на паркет, и он бесподобен. Потенциальный лидер «Лейкерс» и любимчик Мэджика Джонсона абсолютно не жадный и, кажется, родился с видением истинного плеймейкера. Некрасивая техника броска? Если он будет так же реализовывать дальние броски, в перспективе это просто станет его фишкой, и даже педанты и консерваторы с этим просто смирятся. Если он будет демонстрировать всё тот же уровень звёздной ответственности, атакуя, избавляясь от опеки и защищаясь против самых сильных команд Лиги, то Лавару можно будет уйти на медийную пенсию, позволив таланту и умениям Лонзо говорить за него.

На фоне всего этого «болловского» безумия остальная часть «озёрников» откровенно меркнет. Но своё внимание в предстоящих играх настоятельно следует суметь разделить межу Лонзо, Кайлом Кузьмой и Брэндоном Игрэмом, в потенциал которого верят и Мэджик, и Люк Уолтон. Поверим и мы.