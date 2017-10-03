ЦСКА и Евролига. Что светит лучшему клубу России в евросезоне?

«Финал четырёх» баскетбольной Евролиги уже настолько невозможно представить без ЦСКА, что иногда кажется, будто бы «армейцы» могут начинать выступление в турнире именно с этой стадии. Ведь они всё равно туда попадут.
Но, несмотря на постоянное участие в решающей стадии турнира, столичный клуб, тем не менее, редко привозит главный евротрофей в Россию. В этот раз московские «армейцы» отправляются в новый сезон под предводительством экс-MVP Евролиги Серхио Родригеса. Прямо сейчас испанец — главная надежда команды.
Пять самых популярных мнений о сезоне для ЦСКА — перед вами:
1. Уход Милоша Теодосича — невосполнимая потеря. Не выйдут в плей-офф.
2. Серхио Родригесу уже 31 год. Испанец сдаст к концу сезона, а команда, в которой он теперь главная звезда, остановится на стадии плей-офф и уступит в четвертьфинальной серии.
3. Как и всегда, ЦСКА дойдёт до «Финала четырёх». Как и всегда, ЦСКА встретит в полуфинале «Олимпиакос». Всё закончится, как и всегда.
4. «Красно-синие» дойдут до финала, но мощный «Фенербахче» (или кто угодно другой, да хоть «Олимпиакос») не позволит ЦСКА выиграть Евролигу.
5. «Финал четырёх» всё же проходит в Белграде, там у ЦСКА должна быть мощная поддержка. Наша команда выиграет Евролигу.
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