ЦСКА и Евролига. Что светит лучшему клубу России в евросезоне?

В последние 6 лет ни один «Финал четырёх» не прошёл без ЦСКА. Но титул был всего один.

«Финал четырёх» баскетбольной Евролиги уже настолько невозможно представить без ЦСКА, что иногда кажется, будто бы «армейцы» могут начинать выступление в турнире именно с этой стадии. Ведь они всё равно туда попадут.

Но, несмотря на постоянное участие в решающей стадии турнира, столичный клуб, тем не менее, редко привозит главный евротрофей в Россию. В этот раз московские «армейцы» отправляются в новый сезон под предводительством экс-MVP Евролиги Серхио Родригеса. Прямо сейчас испанец — главная надежда команды.

Пять самых популярных мнений о сезоне для ЦСКА — перед вами:

1. Уход Милоша Теодосича — невосполнимая потеря. Не выйдут в плей-офф.



2. Серхио Родригесу уже 31 год. Испанец сдаст к концу сезона, а команда, в которой он теперь главная звезда, остановится на стадии плей-офф и уступит в четвертьфинальной серии.



3. Как и всегда, ЦСКА дойдёт до «Финала четырёх». Как и всегда, ЦСКА встретит в полуфинале «Олимпиакос». Всё закончится, как и всегда.



4. «Красно-синие» дойдут до финала, но мощный «Фенербахче» (или кто угодно другой, да хоть «Олимпиакос») не позволит ЦСКА выиграть Евролигу.



5. «Финал четырёх» всё же проходит в Белграде, там у ЦСКА должна быть мощная поддержка. Наша команда выиграет Евролигу.

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