«Баскетбольные и Смешные»: Фридзон на рыбалке и модный Швед

Считанные часы остаются до начала сезона Единой лиги ВТБ 2017/18. Новый баскетбольный марафон, который продлится до июня, стартует в Казани 5 октября в 17:00 по московскому времени матчем между местным УНИКСом и питерским «Зенитом».

Но давайте на секунду оставим в стороне атмосферу важного момента. Пока новый баскетбольный год ещё не наступил, есть время для шуток. «Баскетбольные и смешные» сделали подборку самых забавных моментов межсезонья.

Все знают, что Виталий Фридзон — прирождённый снайпер. Свои дальние попадания он отмечает в особом стиле, засовывая импровизированные револьверы в кобуру и спокойно возвращаясь в защиту. Но летом нужно давать отдых не только организму, но и технике. Пистолеты убраны на полку — в руки взята удочка!

Иногда мотивационные речи перед игрой или в большом перерыве могут перевернуть ход матча с ног на голову. Похоже, рижский ВЭФ нанял для этого специального человека. Первый мотивированный – Илья Громовс.

Коти Кларк должен был стать звездой УНИКСа в прошлом сезоне. Но не получилось. В этом году он перебрался в Саратов, но пока никак не может проснуться.

Игроки «Енисея» очень серьёзно подошли к вопросу креатива на медиадне Единой лиги ВТБ и придумали непростую конструкцию. До старта сезона совсем мало времени, и скоро мы узнаем, как красноярская команда и креатив уживаются непосредственно на баскетбольном паркете.

Если вы узнали человека слева и не понимаете, что случилось с очками дамы справа, то не спешите пугаться — с вами всё хорошо. Просто фирменный жест Алексея Шведа теперь используется в одежде Dolce&Gabbana.

В Перми отлично поработали летом. И это сейчас не про селекцию и тренировки: Мишка Мэнни в роли профессора Мориарти.

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Дмитрий Соколов раскрыл секреты удачных селфи. Большие руки баскетболиста нужны не только во время игр, но и в таком важном деле, как создание красивых фотографий!

Полный выпуск «Баскетбольных и смешных» в одном видео.

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