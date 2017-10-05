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УНИКС — «Зенит» — 94:60
Текст: Марат Арасланов
Фото: РИА Новости

В Казани новый зал, новый тренер, новая команда

УНИКС обновил состав, поменял тренера и готов снова бороться за высокие места. «Зенит» пока ищет свою игру.
5 октября 2017, четверг. 19:15 Баскетбол

В преддверии старта нового сезона Единой лиги ВТБ казалось, что всё внимание спортивных СМИ приковано лишь к финалистам прошлого сезона — ЦСКА и «Химкам». Действительно, оба представителя России в Евролиге давали множество информационных поводов, удивляя общественность и друг друга громкими приобретениями. Но открывать сезон в Единой лиге ВТБ было суждено не им.

Видео можно посмотреть на официальном instagram-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Стартовый матч очередного сезона принимала Казань, где местный УНИКС встречался с «Зенитом». И это выглядело абсолютно логично: оба клуба не скрывают своих желаний бороться за путёвку в Евролигу и в межсезонье серьёзно перекроили составы. Казанцы сменили тренера и добрую половину состава, но зато имели полноценную предсезонную подготовку, а в контрольных матчах и вовсе показывали вполне зрелый баскетбол, обыграв ЦСКА и «Панатинаикос» (в составах этих соперников УНИКСа не было игроков, участвующих в Евробаскете).

Единая лига ВТБ
05 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
94 : 60 (28:15, 22:14, 19:17, 25:14)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Ласме - 20, Колом - 16, Каймакоглу - 15, Понкрашов - 11, Эджим - 8, Локкетт - 6, Трушкин - 6, Смит - 5, Кощеев - 4, Колесников - 3, Сергеев, Билле
Зенит: Гордон - 22, Лапровиттола - 9, Харпер - 9, Симонович - 7, Курич - 6, Карасёв - 5, Валиев - 2, Коновалов, Мотовилов, Вихров, Баринов

«Зенит» же летом накрыла череда травм. Сначала операцию на плече перенёс лидер сине-бело-голубых Сергей Карасёв. Именно по этой причине он и не поехал на чемпионат Европы. Позже с разными повреждениями выбыли из расположения команды Скотти Рейнольдс, Евгений Воронов, Никита Баринов, Шейн Уиттингтон и Антон Пушков. Последнему пришлось незамедлительно оперироваться, а сроки восстановления пока не предполагают его участия в этом сезоне.

По-настоящему принципиальными встречи УНИКСа и «Зенита» стали после полуфинальной серии плей-офф сезона-2015/16.

По-настоящему принципиальными встречи УНИКСа и «Зенита» стали после полуфинальной серии плей-офф сезона-2015/16, когда при счёте 2-2 казанцы на своём паркете вырвали победу и добыли злосчастную путёвку в Евролигу. Почему злосчастную? Потому что новый формат турнира предполагал огромное количество перелётов, и, за неимением чартера и прямых рейсов в Европу из Казани, баскетболисты проводили лишние часы на пересадках. Всё это не могло не сказаться на результате. Причём не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ.

Новый сезон, новые составы, новые возможности и новые ожидания. Множество вопросов, на которые начать отвечать игроки обеих команд должны были прямо сейчас. УНИКС с первых минут показал, что перестроился кардинально. В первую очередь в атаке. Собственно, 10 результативных передач только за первую четверть уже говорят о многом. Но помимо нападения выстроенная тренером Прифтисом защита давала нужный импульс команде. Первая десятиминутка завершилась со счётом 28:15, а хозяева казались хоккейной сборной Канады на первых минутах матча против России на Олимпиаде в Ванкувере.

После того как к большому перерыву на табло горели цифры 50:29 в пользу подопечных Прифтиса, вопросы о победителе снялись сами собой.

«Зенит» старался, но было заметно, что кондиции игроков, как и общекомандные взаимодействия, далеки от идеальных. Сергей Карасёв вышел со скамейки запасных и был бледной тенью самого себя образца плей-офф прошлого сезона. Квартет Лапровиттола – Курич – Симонович – Гордон вспыхивал серией из двух-трёх попаданий, но на каждый подобный рывок казанцы отвечали своим.

К большому перерыву на табло горели вот такие цифры, и вопрос о победителе матча снялся сам собой.

У УНИКСа получалось абсолютно всё: нападение казалось идеальным, а защита непроходимой. Хоакин Колом уже к середине четвёртой четверти оформил дабл-дабл (очки и передачи), а общее количество «ассистов» казанцев за матч приближалось к гроссмейстерским 30.

Ослабленный «Зенит» потерпел поражение в стартовом матче сезона и надеется, что Евгений Валиев обойдётся без сотрясения. Форвард петербуржцев в атаке столкнулся с соперником и несколько минут пролежал на паркете, после чего добрался до скамейки и на площадку больше не выходил.

УНИКС же предстал повзрослевшим после летних каникул школьником, который полон мощи и здоровья, но при этом готов учиться и развиваться. Дебют Димитриса Прифтиса удался на славу. Сезон открыт. Баскетбол начался!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК УНИКС Единая лига ВТБ
Новости. Баскетбол
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