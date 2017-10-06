Родригес: рад и горд быть первым испанцем в ЦСКА

Новый сезон для московского ЦСКА вот-вот стартует — первый матч «армейцы» проведут на выезде против красноярского «Енисея» 6 октября в рамках Единой лиги ВТБ, а в Евролиге откроют сезон Евролиги домашней встречей с «Миланом» 12 октября. В преддверии начала чемпионата звёздный разыгрывающий Серхио Родригес, призванный заменить уехавшего в НБА Милоша Теодосича, дал интервью «Чемпионату» и рассказал о причинах переезда в Европу, будущих играх с «Реалом» и о жизни в Москве.

— Серхио, почему вернулись в Европу?

— ЦСКА — большая команда и отличная организация. Когда я решил уйти из НБА, мне нужна была команда, которая была уже готова за что-то бороться. В Москве есть грамотный тренер, и здесь я точно знаю, что следующие три года меня будут окружать сильные игроки. Это было самое главное — быть в составе команды, которая на что-то претендует. ЦСКА предоставил мне такую возможность.

Мне 31 год, и я хотел стабильности и контракта более чем на один год. Поэтому возникло решение вернуться в Европу

— Вернуться в «Реал» возможности не было?

— Когда сезон закончился, я просто представил, насколько большую роль буду играть в команде НБА, какие у меня будут предложения там. И у меня были предложения, но ни одно из них меня не устраивало — мне 31 год, и я хотел стабильности и контракта более чем на один год. Поэтому возникло решение вернуться в Европу. ЦСКА проявил ко мне наибольший интерес и даже любовь. Не скажу, что вернуться было легко, потому что это всё же была середина июля. Но моя нынешняя команда держала место специально для меня. Я счастлив и благодарен ЦСКА за их рвение. Я чувствую себя здесь отлично, обжился сразу же, потому что играл против этой команды много раз и уже знал игроков.

— По ходу сезона вам придётся играть против «Реала».

— Это просто здорово. Мне всегда нравится выступать в Palaciode Deportes, это одна из лучших вещей, которые можно себе представить. Я играл в этом зале не только за «Реал», но и за сборную Испании. Там же мы выигрывали Евролигу. Это место, где произошло очень много хороших вещей. Буду рад туда вернуться. Хотя противостоять Мадриду будет немного странно, потому что он был мне домом на протяжении стольких лет — я знаю там очень многих людей, там играют мои бывшие партнёры, работают все те, с кем я работал в клубе. Но это будет и интересно, потому что я смогу увидеть, что это такое — играть с «Реалом». В любом случае я оставлю на паркете всего себя, как я всегда и делаю.

— Серджио Скариоло сказал, что ваше самое большое достижение за год в НБА — это 4-5 кг мышц, которых раньше не было. Согласны?

— Самое большое достижение в НБА — это прийти в команду, которая тебе полностью подходит. А затем в списке достижений значатся цели, которые клуб перед собой ставит. «Фила» смотрела в будущее, а мне 31, и поэтому я жил в настоящем.

— На Евробаскете вам пришлось играть против сборной России, в которой выступали пятеро игроков ЦСКА. Разговаривали с будущими партнёрами?

— Мы виделись на обеде или ужине, здоровались. Но Евробаскет — это тот турнир, по ходу которого у тебя не так много времени. Кроме подготовки и самих матчей, у нас не было возможности сделать что-то ещё. Мы просто не знали, что будем делать через пять минут. Поэтому просто отмечу, что был рад за вашу сборную, за её успех. Ребята провели отличный турнир и вернули Россию в число претендентов на медали. Счастлив за вашу национальную команду. И если что, то я всё ещё помню, как вы обыграли нас в 2007-м! Так что я был рад выиграть у россиян матч за третье место в этом году.

— Теперь шутите над партнёрами, что у вас есть медаль, а у них нет?

— Что-то вроде того! Но вообще наше третье место — это тоже грустно. На протяжении многих лет мы были очень успешны в Европе, выигрывали чемпионаты. Но не в этот раз, хотя мы тоже горды тем, что проделали на турнире. К игре против сборной России мы относились как к финалу, потому что знали, как важно победить. Не только с турнирной точки зрения, но и чисто для себя. Ведь мы работали на протяжении двух месяцев, покинули семьи, друзей, лишили себя отдыха и не смогли готовиться к сезону вместе с клубами. Мы сделали слишком много для того, чтобы недооценивать матч за медали Евробаскета.

— Было неожиданно увидеть Россию в полуфинале?

— Я всегда отношусь к сборной России как к очень сильной команде. Когда мне был 21 год, шёл второй или третий год моей карьеры в сборной Испании. И вы, конечно, помните тот финал. Так что и я запомнил вас навсегда (смеётся). У меня уже был опыт… Мне абсолютно неважно, как сборная России сыграла на прошлых чемпионатах или даже в последнем матче. Я всегда думаю о настоящем. А в настоящем Россия провела отличный турнир, и это уже причина для того, чтобы подойти к нашей встрече в полной боеготовности.

— Вы играли против Шведа на Евробаскете, потом — на Кубке Гомельского. Один раз вы выиграли, другой проиграли…

— Он очень талантливый игрок и легко находит себе ситуацию для броска. Свой класс он доказывает на протяжении длительного времени. Счастлив за него и думаю, что наши встречи с «Химками» в Единой лиге ВТБ и в Евролиге будут очень горячими. Это такие матчи, которые очень интересны для болельщиков, и оба клуба об этом знают. «Химки» взяли первую игру, но мы постараемся такого больше не допускать.

— В «Химках» было много испанских игроков, испанский тренер, помощник. Но в ЦСКА до вас — ни одного.

— Я рад и горд! Пока я рос и формировался как игрок, я смотрел на ЦСКА и думал: «Отличная команда!» Знаю, сколько отличных игроков выступали за этот клуб, сколько титулов команда выигрывала, какая великая у ЦСКА история. Быть первым испанцем здесь — большая честь, особенно учитывая высокий уровень испанских игроков. Те мои соотечественники, которые играли в «Химках», рассказывали мне много о Москве, о жизни здесь, и все говорили, насколько важной командой здесь является ЦСКА.

Думаю, что наши встречи с «Химками» в Единой лиге ВТБ и в Евролиге будут очень горячими.

— Не грустно быть единственным, кто говорит по-испански?

— Нандо Де Коло говорит по-испански! Да и потом, в прошлом году в «Филадельфии» никто не знал испанский, а до этого никто не говорил в «Портленде» и «Нью-Йорке». Так что у меня к 31 году уже есть опыт нахождения в ситуациях, когда на родном языке ни с кем не поговоришь.

— Ваша семья уже в Москве?

— Да, они уже приехали, около 10 дней назад. И они тут счастливы: зал рядом с нашим домом, а садик для дочки прямо на первом этаже моего дома. В нашем районе можно найти любую активность, а ещё мы были в центре. Трафик очень высокий, но мы добрались до Красной площади. Очень красиво. Теперь ждём в гости родственников и друзей, постараемся показать им Москву.