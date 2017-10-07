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Андрей Ведищев
Текст: Артём Комаров
Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Ведищев: в финансовом плане Лига чемпионов ФИБА выгоднее

Президент «Локо» — о межсезонье, целях клуба и формировании бюджета.
7 октября 2017, суббота. 15:15 Баскетбол

— Андрей Владимирович, оцените межсезонье для вашего клуба. Укомплектовали всё, что планировали?
— Мы строили команду, которая потенциально может быть сильнее, чем предыдущий состав. Укомплектовали всё, и я доволен нашей селекцией. Безусловно, идеальной селекции не бывает, даже при неограниченных ресурсах. Один игрок может быть связан контрактом, другой не хочет менять страну, на третьего влияют семейные обстоятельства. Сказывается и конкуренция среди клубов, которая возросла в последние годы за счет увеличения потолка зарплат клубов НБА и возможностей китайского чемпионата. Даже командам Евролиги не удаётся заполучить всех, кого «взяли на карандаш». Ситуация на трансферном рынке сейчас непростая. Тем не менее, основной состав укомплектован полностью. К сезону мы готовы.

— Герой прошлого сезона Кевин Джонс неожиданно ушёл. Насколько это проблема?
— С начала лета ходили слухи, что он хочет остаться в Америке, но контракт есть контракт — игрок был нашим, хотя мы и ожидали, что какой-нибудь клуб пожелает усилить свою команду Джонсом и сделает нам предложение. В контракте Кевина была опция ухода в НБА, которой он мог воспользоваться до 15 июля, и до этой даты мы не могли уверенно считать его частью «Локо». Мы были в подвешенном состоянии. Не получив уведомлений о его приглашении в НБА, мы автоматически продлили контракт на второй год. Но, несмотря на это, позже пошли ему навстречу, когда стало ясно, что Кевин хочет остаться в США.

Мы ограничили его переход в клубы, которыемогут быть нашими потенциальными конкурентами. Джонс не можетвыступать в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы – тех турнирах, в которых «Локо» собирается принять участие в этом сезоне. В любом случае, я желаю Кевину удачи и успешной карьеры.

— В межсезонье было много слухов про Райана Брокхоффа, и клуб вроде бы был согласен не продлевать контракт. Ему просто не поступило достойного предложения?
— У Райана был гарантированный 3-летний контракт с обоюдной опцией выхода из соглашения. Ни клуб, ни игрок ею не воспользовались, что говорит о взаимном интересе. Райан продлил свой контракт до конца сезона-2017/18. Я рад, что он остался с нами. Брокхофф — надёжный и стабильный лёгкий форвард. К тому же, он— единственный игрок того состава «Локо», который чуть больше года назад вышел в «Финал четырёх» Евролиги.

Ситуация на трансферном рынке сейчас непростая. Тем не менее, основной состав укомплектован полностью.

— Теперь Марди Коллинс капитан. Справится?
— Мы огласили имя капитана 1 октября, в день товарищеского матча с турецким клубом «Йешилгиресун». Я поддержал его кандидатуру. Марди способен объединить команду и повести за собой. Он — лидер на площадке и, вероятно, сможет стать лидером в раздевалке. Коллинс был одним из самых логичных претендентов на место капитана.

— Команда сохранила главного тренера. Насколько велик кредит доверия у Обрадовича?
— Если клуб заключает 3-летний контракт в конце сезона, это означает, что кредит доверия у тренера есть. У Саши есть все необходимые условия для результативной, качественной работы. Думаю, он способен добиться с «Локомотивом» успехов. Он сам в прошлом большой игрок, и это помогает ему понимать психологию команды. Обрадович импульсивен, но старается держать свои эмоции под контролем. Тренер часто говорит о важности «командной химии», и в этом я с ним полностью согласен.

— В прошлом году Матч всех звёзд Лиги ВТБ прошёл в Сочи, и «Локомотив» много помогал в организации мероприятия. В этом сезоне игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Поделитесь опытом с «Зенитом», если попросят?
— Поскольку Сочи, можно сказать, наша территория, мы оказывали посильную помощь. Но главную роль в подготовке и организации мероприятия сыграли президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин. Все же это не клубное мероприятие, поэтому «Зениту» не придётся просить советов. У Лиги есть опыт проведения больших праздников спорта и сильный департамент маркетинга. Уверен, в Питере с организацией проблем не возникнет, и «Зениту» не о чем беспокоиться.

У Обрадовича есть все необходимые условия для результативной, качественной работы.

— Формат «Финала четырёх» позволяет выстрелить любой команде, но для фаворитов он опасен. Для вашего клуба этот формат скорее положительный, или относите себя к фаворитам?
— Не знаю, как считают другие, но мы относим себя к фаворитам. Формат «Финала четырёх» предполагает риск для всех участников без исключения, но он даёт шанс каждому. Этим он и интересен — ты можешь как победить, так и проиграть полуфинальный матч любому сопернику. Быть в Евролиге даже один сезон очень ценно, но это не единственная цель «Локомотива». Не менее значима возможность стать чемпионом Единой лиги ВТБ и победить в Кубке России.

— В одном из своих предыдущих интервью вы говорили, что в следующем году команда еще подумает, где выступать — в турнире Евролиги или ФИБА. Серьёзно стоит такой выбор?
— Свой выбор мы уже сделали, и в предстоящем сезоне будем участниками Еврокубка. Хотя, должен сказать, в финансовом плане Лига чемпионов ФИБА выглядит предпочтительнее. Но мы действовали в интересах зрителей. Что будет дальше, покажет время.

— В прошлом году бюджет клуба был утверждён на уровне позапрошлого года, то есть на уровне Евролиги. Но «Локо» по итогам сезона 2016/17 в Евролигу пробиться не смог. Насколько вы довольны прошлым сезоном?
— Бюджет «Локо» стабилен на протяжении последних 3-4 лет, и он, как правило, не зависит от турниров, в которых мы участвуем. Результатами мы удовлетворены. Объясню, почему не использую слово «довольны»: каждый сезон клуб ставит перед собой максимально высокую планку, но в прошлом году мы своих целей не достигли. В обоих турнирах «Локо» доходил до полуфинальных стадий, где проигрывал будущим обладателям трофеев. На результаты повлияло множество факторов.

После «Финала четырёх» Евролиги нам пришлось значительно реформировать команду и искать вынужденную замену главному тренеру. Естественно, мы задержались с комплектованием и селекцией по объективным причинам. В этих условиях «Локо» стартовал не так успешно, как планировал. Сыгранность команды оставляла желать лучшего. Сказывалась новая философия, новый тренер и его требования. Играли хорошо, но недостаточно. Надеюсь, в предстоящем сезоне мы сможем выступать более результативно и добавить трофеев в копилку клуба.

— Насколько велики шансы того, что в этом году бюджет не будет сокращён? Говорят, госкомпании скоро серьёзно подрежут финансирование спортивных клубов.
— На финансирование влияет ряд условий, которые зависят от многих факторов. Но мы уверены в своих многолетних, надёжных партнёрах — компании «Российские железные дороги» и администрации Краснодарского края. Это ключевые партнёры клуба, которые ценят и поддерживают наши успехи, за что «Локомотив-Кубань» им очень благодарен. Кроме того, за последние годы у нас появилось много единомышленников, которые оказывают клубу посильную помощь по всем направлениям деятельности, включая подготовку резервных команд и их участие в чемпионатах.

— Как появилась тема с супергероями? Есть любимые?
— Идея принадлежит департаменту маркетинга, а статус игроков мы определим в конце сезона. Чтобы понять, кто они — участники, герои или супергерои, — нужно время. Сам проект на стыке спорта и комиксов мне симпатичен. Если эта стилизация поможет игрокам в реальной жизни, если привлечёт новых болельщиков на трибуны, будет отлично. Но о супергероях поговорим позже.

Мы будем счастливы играть в Евролиге, но это одна из главных целей для команды. Задачи клуба намного масштабнее.

— Их главная задача— вывести команду в Евролигу?
— Стать примером для детей и болельщиков, дать дополнительный импульс развитию баскетбола на юге России, поддержать своей игрой проекты «Локомотив-Кубань» по созданию инфраструктуры и системы подготовки резерва. Всё взаимосвязано. Количество болельщиков на трибунах и детей в клубных спортивных школах, качество их подготовки отражается на главной команде «Локо» и её составе. И наоборот. Конечно, мы будем счастливы играть в Евролиге, но это одна из главных целей для команды, а задачи клуба намного масштабнее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань Андрей Ведищев
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