Красота дня. Баскетбольная Премьер-лига как праздник красоты

Чемпионат женской баскетбольной Премьер-лиги стартовал в последние дни сентября и ещё только набирает обороты. Как и в мужском чемпионате, здесь есть ярко выраженный фаворит, который начал сезон с двух крупных побед. Это екатеринбургский УГМК. Отдадим должное и «Надежде» с курским «Динамо», каждый год повышающим конкуренцию. Последние и вовсе в прошлом сезоне победили в Евролиге и были близки к успеху в финальной серии против УГМК, проиграв решающий матч лишь на последних секундах.

Познакомиться с каждой командой поближе нам помогут сами игроки. Тем более что женский баскетбол — это очень красиво.

Раиса Мусина, УГМК (Екатеринбург)

Баскетболистка прошедшим летом стала главным героем финального матча чемпионата мира для игроков не старше 19 лет. В корзину сборной США она отгрузила 33 очка и вошла в символическую пятёрку турнира.

Ксения Левченко, Динамо (Курск)

Защитница курского «Динамо» в обычной жизни совсем не похожа на баскетболистку — с ростом ниже 170 сантиметров Левченко забавно выглядит рядом с куда более высокими соперницами. Но баскетбол — игра, в которой антропометрические данные, хоть и важны, но не являются основополагающими.

Анастасия Шилова, «Надежда» (Оренбург)

В 2010 году она побеждала на чемпионате Европы U20, а на казанской Универсиаде стала серебряным призёром. Перед стартом сезона-2017/18 Анастасия подписала контракт с «Надеждой» и следующий сезон проведёт в Оренбурге.

Альбина Ражева, «Динамо» (Москва)

Начальный этап своей карьеры Альбина провела в родной Пензе. Затем она поиграла в Вологде и Видном. Новый сезон 22-летняя баскетболистка начала в столичном «Динамо».

Карина Низамова, МБА (Москва)

Защитница столичного МБА уже не раз попадала в расширенный список национальной сборной, но на крупные турниры в итоговую заявку не пробивалась. Надеемся, пока.

Вероника Дорошева, «Динамо» (Новосибирск)

Вероника, кажется, собирает коллекцию «Динамо». Долгое время она играла за столичных бело-голубых, а потом отправилась к одноклубницам в Курск, победив с теми в Евролиге. Новый сезон — новое «Динамо». Теперь новосибирское.

Елизавета Шабанова, «Инвента» (Курск)

Центровая новичка женской Премьер-лиги Елизавета Шабанова летом стала бронзовым призёром чемпионата Европы среди девушек не старше 20 лет. Курская команда, к слову, уже преподнесла сенсацию, выбив из Кубка России УГМК.

Дарья Намок, «Енисей» (Красноярск)

Долгое время Дарья выступала за «Спарту энд К», отметившись также в официальных матчах в составе сборной России, и перед сезоном сменила команду, отправившись по маршруту Видное — Красноярск.

Александра Столяр, «Казаночка» (Казань)

Восстановившись после серьёзной травмы, Александра летом без раздумий согласилась участвовать в чемпионате мира по баскетболу 3х3, который россиянки уверенно выиграли. А её никнейм в социальных сетях разлетелся по всему баскетбольному пространству и стал милым прозвищем — «Супер женщина».

Дарья Курильчук, «Спарта энд К» (Видное)

Летом Дарья не только завоевала золото юниорского чемпионата мира, где стала автором одного из решающих попаданий в финале, но и снялась в промо-ролике баскетбольного клуба «Химки».

Екатерина Кубынина, «Спартак» (Ногинск)

Защитнице ногинского «Спартака» 25 лет, она сменила несколько клубов, а в красно-белой форме будет играть второй год подряд. Учитывая откровенно слабое выступление команды в последние годы, игроку завидовать не приходится. Зато фотографии красивые.