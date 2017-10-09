У «Зенита» новая звезда. Кто такой Дрю Гордон

Сезон 2017/18 Единой лиги ВТБ стартовал, а кто-то уже даже успел провести два матча. «Зенит» — из таких команд. В Казани питерцев деклассировал УНИКС, а в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые сами устроили взбучку «Парме». И в первом, и во втором матчах в составе «Зенита» выделялся игрок под номером 32. Итак, кто же такой Дрю Гордон?

Любителям баскетбола, предпочитающим домашнему чемпионату НБА, Гордон может быть интересен тем, что он старший брат Аарона Гордона. Того самого, который в 2016 году едва не выиграл конкурс по слэм-данкам у Зака Лавина. Да и сам Дрю забивать сверху большой любитель.

Видео можно посмотреть на канале TmoneyReally.

Шутки шутками, а Дрю Гордон действительно любит и умеет взлетать по локоть над кольцами соперников. Видимо, после момента, когда он досадно промахнулся в быстром отрыве, форвард разозлился на самого себя и сделал всё, чтобы его запомнили другим. Сезон только стартовал, но сомнений, что новичок «Зенита» выступит на конкурсе слэм-данков в феврале в Питере, решительно никаких. И он будет там одной из главных звёзд.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Летувос Ритас».

В прошлом году Гордон чуть было в одиночку не лишил питерцев четвертьфинала Кубка Европы, выступая за «Летувос Ритас». А ещё форвард возглавил список лучших подбирающих Еврокубка со средним показателем 9,57 собранных отскока за матч. Чтобы вы понимали: звезда «Валенсии» Боян Дублевич, дошедший до финала и сыгравший шесть дополнительных матчей, взял всего на один подбор больше Гордона, остановившегося на стадии 1/4. Ну или так: Амаре Стадемайр провёл в том сезоне Еврокубка на 5 матчей больше и собрал на 8 подборов меньше.

В этом сезоне ничего не изменилось. И хотя статистика после пары матчей совсем не показательная, но прямо сейчас у Дрю Гордона в среднем дабл-дабл из 24,5 очка и 12 подборов за игру. В Казани форвард был единственным в составе питерцев, за кого не было стыдно.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

А «Парму» Гордон снёс в одиночку: пока пермяки старались отыграться, за четыре минуты третьей четверти Дрю уложил в кольцо гостей 12 очков, окончательно сняв вопросы о победителе матча.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Если он продолжит в том же духе, то за трёхсекундную зону «Зениту» можно больше не переживать.



Ну а вообще Гордон — находка для любого болельщика. Он не только ярко играет, но не менее ярко выглядит. В социальных сетях игрок записан не иначе как «экстрагордонари» (что-то вроде «экстрагординарный» — Прим. «Чемпионата»), и он действительно необычен. Сначала может пожаловаться на то, что 37 из 39 дней предсезонной подготовки находился на выезде, а затем задаться вопросом, как люди умудряются довести ногти на пальцах ног до столь ужасного состояния.

В общем, Гордон — один из самых неординарных легионеров Единой лиги ВТБ прямо сейчас, а вместе с этим — гарантия участия «Зенита» во всевозможных хайлайтах.