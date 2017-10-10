100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Еврокубок
Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

Что светит российским клубам в Еврокубке. Прогноз «Чемпионата»

«Локо», «Зенит» и УНИКС стартуют во втором по значимости клубном турнире Европы.
10 октября 2017, вторник. 14:45 Баскетбол

Сегодня стартует сезон Еврокубка. Для российских клубов это ещё один способ выйти в Евролигу, но только победа в турнире даёт такое право. Говорят, что скоро Евролига расширится до 18 клубов, и тогда повыситься в классе смогут и победитель, и финалист Еврокубка, но пока это лишь разговоры.

Оцениваем шансы наших клубов в стартующем евросезоне.

«Локомотив-Кубань»

«Локо» из года в год считается одним из главных фаворитов турнира. Особенно высоки ожидания от краснодарцев были в прошлом сезоне, когда красно-зелёные «спустились» в Еврокубок после триумфального третьего места в Евролиге. Но сначала не оправдавшая себя ставка на Фотиса Кацикариса, а затем умопомрачительный процент дальних попаданий «Уникахи» в полуфинале не позволили «Локомотиву» дойти до главных матчей года.

В этом году на тренерском мостике остался Саша Обрадович. Серб вернул команду к жизни год назад и теперь собрал состав полностью под себя. Стартовый матч Единой лиги показал, что кубанцы горячи и рвутся в бой. Наблюдать за ними будет интересно, тем более что в этом году они вывели свой маркетинг на совсем уже космический уровень.

Прогноз: 1-е место

Почему. Очень хочется в это верить! Помимо «Локо» в числе главных претендентов значатся «Дарушшафака» Блатта, «Бавария» Джорджевича, участник прошлогоднего сезона Евролиги «Галатасарай», мощные «Хапоэль» и «Гран-Канария». Да и про «Зенит» и УНИКС нельзя забывать. Но у Краснодара есть одно конкурентное преимущество — стабильность. Тот же Блатт не ожидал оказаться в Кубке Европы, «Галатасарай» только попытается выйти из состояния стагнации с новым тренером, «Хапоэль» и «Гран-Канария» поучаствовали в распродажах, «Зенит» и УНИКС тоже обновились по всем фронтам, и пока непонятно, как быстро сыграются. К Джорджевичу Обрадович готовился ещё в прошлом сезоне — серб признавался, что исписал четыре тетради, но все они ему не понадобились, потому что «Уникаха» переломила ход серии и остановила победную поступь «Баварии». Кто знает, может, в этом сезоне конспекты тренеру понадобятся.

По меркам Еврокубка состав «Локо» сейчас действительно силён, и новый евросезон Краснодар вновь начинает в качестве реального контендера.

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга вот уже несколько сезонов поступательно развивается. Иногда казалось, что сине-бело-голубые были готовы выстрелить уже в прошлом сезоне, но тогда не получилось: в Единой лиге ВТБ «Зенит» споткнулся на «Химках», выигрывая по ходу серии 2-0, а в Еврокубке был остановлен «Локомотивом» на стадии четвертьфинала. Через месяц питерцы отыгрались на краснодарцах в рамках Единой лиги, но евросезон уже был безвозвратно упущен.

«Зенит» начнёт борьбу за трофей гостевым матчем с «Гран-Канарией».

Интересно, что в первом же матче против своего бывшего клуба сыграет многолетний лидер «Гранки» Кайл Курич, ныне защитник «Зенита».

Прогноз: полуфинал

Почему. Новый сезон «Зенит» снова начинает в дерзком статусе «претендент», но пока проглядывается слишком много «но», которые могут помешать Василию Карасёву и его команде. Впрочем, вместе с этим нет сомнений относительно того, что до плей-офф команда из Северной столицы дойдёт и будет там всерьёз бороться за право сыграть в следующем раунде.

УНИКС

Самый противоречивый из числа российских участников Еврокубка. УНИКС традиционно маневрирует между Еврокакубком и Евролигой и в первом случае даже претендует на высокие места — бюджет позволяет казанцам собрать боеспособный состав.

Но всегда возникают какие-нибудь обстоятельства непреодолимой силы, которые мешают УНИКСу. То всё упиралось в индивидуальную игру Лэнгфорда, который работал на собственную статистику и забывал о том, что баскетбол — прежде всего командная игра; то УНИКС упирался в собственный потолок, но всегда делал это в плей-офф. Победить команда из Казани смогла лишь однажды — в сезоне-2010/11. С тех пор УНИКС участвовал в Еврокубке четыре раза и останавливался на разных стадиях: четвертьфинал, финал, полуфинал и 1/8.

Прогноз: полуфинал

Почему. Вот главный ответ:

Существует большой риск перехвалить Димитриса Прифтиса, но прямо сейчас УНИКС показывает не только зрелищный и быстрый, но главное — умный баскетбол. Игры «предсезонки» могут быть не показательными, как может быть не показательной и первая встреча с «Зенитом». Тогда этот прогноз вряд ли сбудется, и казанцы остановятся куда раньше, чем на стадии 1/2. Но Прифтис производит впечатление грамотного человека, который понимает, где оказался и с чем имеет дело. УНИКС может сыграть как обычно, а может стать настоящим открытием и удивить всех.

Было бы приятно понаблюдать именно за вторым ходом развития событий.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Зенит БК УНИКС ПБК Локомотив-Кубань
Новости. Баскетбол
10 октября 2017, вторник
15:07 Стивенс: Смарт делает то, что другие просто не могут
14:49 Шон Лонг договорился о контракте с китайским клубом «Синьцзян»
14:30 Джеймс: мы должны были что-то сделать с форматом Матча всех звёзд НБА
14:22 Джабари Паркер не поможет «Милуоки» как минимум до февраля
14:10 Радо Трифунович сменил Кокошкова на посту наставника сборной Словении
14:07 «Миннесота» пытается обменять Олдрича и пик второго раунда на опытного игрока
13:06 «Бостон» не предлагает Смарту продлить контракт
12:58 Шарич: Эмбиид заслужил свои деньги, он выведет «Филадельфию» на другой уровень
12:40 Д'Антони: интегрировать Пола в игру «Хьюстона» не составляет ни малейшего труда
12:20 Бретт Браун: Джоэл Эмбиид играет в баскетбол, как будто поёт под музыку
12:04 Джеймс Андерсон: Томасу Робинсону нужно привыкнуть к европейскому баскетболу
11:47 Мозгов: если бы я был тренером сборной России, обязательно вызывал бы Понкрашова
11:21 Роскошный аллей-уп Шведа и Томаса – в видеообзоре матча Лиги ВТБ ВЭФ – «Химки»
10:27 Джеймс: атлетизм и IQ позволят «Кливленду» использовать разные схемы в защите
10:23 Понкрашов: с болью в сердце смотрел игры сборной России на Евробаскете-2017
09:53 Шикарный проход Хардена в контратаке – в топ-10 дня в НБА
09:43 Джей Ар Смит: приход Дуэйна Уэйда позволит мне продлить карьеру на два-три года
09:32 Лю: Роуз отлично проявил себя в роли резервного разыгрывающего
07:40 «Юта» разгромила «Финикс», «Портленд» победил «Сакраменто» в предсезонных матчах
05:51 36 очков Хардена помогли «Хьюстону» победить «Нью-Йорк»
04:36 «Детройт» одержал победу над «Индианой» в предсезонном матче
00:59 «Филадельфия» подписала новый контракт с Эмбиидом на $ 148 млн
00:26 Ланге вызвал на первый сбор 16 баскетболисток
00:07 Гайлитис: сила «Химок» не оправдание для такого поражения ВЭФа
9 октября 2017, понедельник
23:41 Майкл Джордан пожертвовал $ 7 млн на открытие медицинских центров
22:48 Лин: чувствую, что «Бруклин Нетс» играет правильно
22:32 Уэйд заменит в стартовой пятёрке «Кливленда» Джей Ар Смита
22:08 Барцокас: настрой «Химок» решил исход матча с ВЭФом
21:21 24 очка Андерсона помогли «Химкам» разгромить ВЭФ с разницей «+40»
21:16 Заза Пачулия стал «Почётным гражданином Тбилиси»
20:48 «Химки» организуют бесплатные автобусы для болельщиков на матч с «Валенсией»
19:44 Маку предстоит операция, он пропустит от 6 до 8 месяцев
19:02 Тибодо: «Миннесота» больше не может ждать, когда реализуется весь наш потенциал
18:12 Гордон: с «Гран-Канарией» будет тяжело играть, особенно на их площадке
17:30 РФБ обсудит регламент чемпионата России в формате «3х3» 18 октября
16:51 Лю: я бы хотел, чтобы дочь привела домой такого парня, как Джефф Грин
16:16 Китайский «Синьцзян» ищет замену Блатчу среди Лонга, Хамфриса и Хибберта
16:07 Джефф Грин: видел, как после моего данка запасные «Кливленда» лежали на полу
15:49 Донован: агрессивность «Мельбурн Юнайтед» выбивала «Оклахома-Сити» из ритма
15:29 Уэстбрук: «Оклахома-Сити» хорошо защищается. Это всё, что имеет значение
14:37 У защитника «Вашингтона» Шелдона Мака подозревают разрыв ахиллова сухожилия
14:09 Лю предупредил Фрая, что у него будет мало игрового времени в «Кливленде»
13:19 Джулиус Рэндл: Брук Лопес отлично дебютировал за «Лейкерс»
12:51 Ингрэм: недоволен своей игрой в предсезонных матчах
12:30 Барцокас: у «Химок» пока нет необходимой стабильности
Все новости RSS
Партнерский контент