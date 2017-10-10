Что светит российским клубам в Еврокубке. Прогноз «Чемпионата»

Сегодня стартует сезон Еврокубка. Для российских клубов это ещё один способ выйти в Евролигу, но только победа в турнире даёт такое право. Говорят, что скоро Евролига расширится до 18 клубов, и тогда повыситься в классе смогут и победитель, и финалист Еврокубка, но пока это лишь разговоры.



Оцениваем шансы наших клубов в стартующем евросезоне.

«Локомотив-Кубань»

«Локо» из года в год считается одним из главных фаворитов турнира. Особенно высоки ожидания от краснодарцев были в прошлом сезоне, когда красно-зелёные «спустились» в Еврокубок после триумфального третьего места в Евролиге. Но сначала не оправдавшая себя ставка на Фотиса Кацикариса, а затем умопомрачительный процент дальних попаданий «Уникахи» в полуфинале не позволили «Локомотиву» дойти до главных матчей года.

В этом году на тренерском мостике остался Саша Обрадович. Серб вернул команду к жизни год назад и теперь собрал состав полностью под себя. Стартовый матч Единой лиги показал, что кубанцы горячи и рвутся в бой. Наблюдать за ними будет интересно, тем более что в этом году они вывели свой маркетинг на совсем уже космический уровень.

Прогноз: 1-е место



Почему. Очень хочется в это верить! Помимо «Локо» в числе главных претендентов значатся «Дарушшафака» Блатта, «Бавария» Джорджевича, участник прошлогоднего сезона Евролиги «Галатасарай», мощные «Хапоэль» и «Гран-Канария». Да и про «Зенит» и УНИКС нельзя забывать. Но у Краснодара есть одно конкурентное преимущество — стабильность. Тот же Блатт не ожидал оказаться в Кубке Европы, «Галатасарай» только попытается выйти из состояния стагнации с новым тренером, «Хапоэль» и «Гран-Канария» поучаствовали в распродажах, «Зенит» и УНИКС тоже обновились по всем фронтам, и пока непонятно, как быстро сыграются. К Джорджевичу Обрадович готовился ещё в прошлом сезоне — серб признавался, что исписал четыре тетради, но все они ему не понадобились, потому что «Уникаха» переломила ход серии и остановила победную поступь «Баварии». Кто знает, может, в этом сезоне конспекты тренеру понадобятся.



По меркам Еврокубка состав «Локо» сейчас действительно силён, и новый евросезон Краснодар вновь начинает в качестве реального контендера.

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга вот уже несколько сезонов поступательно развивается. Иногда казалось, что сине-бело-голубые были готовы выстрелить уже в прошлом сезоне, но тогда не получилось: в Единой лиге ВТБ «Зенит» споткнулся на «Химках», выигрывая по ходу серии 2-0, а в Еврокубке был остановлен «Локомотивом» на стадии четвертьфинала. Через месяц питерцы отыгрались на краснодарцах в рамках Единой лиги, но евросезон уже был безвозвратно упущен.

«Зенит» начнёт борьбу за трофей гостевым матчем с «Гран-Канарией».

Интересно, что в первом же матче против своего бывшего клуба сыграет многолетний лидер «Гранки» Кайл Курич, ныне защитник «Зенита».



Прогноз: полуфинал



Почему. Новый сезон «Зенит» снова начинает в дерзком статусе «претендент», но пока проглядывается слишком много «но», которые могут помешать Василию Карасёву и его команде. Впрочем, вместе с этим нет сомнений относительно того, что до плей-офф команда из Северной столицы дойдёт и будет там всерьёз бороться за право сыграть в следующем раунде.

УНИКС

Самый противоречивый из числа российских участников Еврокубка. УНИКС традиционно маневрирует между Еврокакубком и Евролигой и в первом случае даже претендует на высокие места — бюджет позволяет казанцам собрать боеспособный состав.

Но всегда возникают какие-нибудь обстоятельства непреодолимой силы, которые мешают УНИКСу. То всё упиралось в индивидуальную игру Лэнгфорда, который работал на собственную статистику и забывал о том, что баскетбол — прежде всего командная игра; то УНИКС упирался в собственный потолок, но всегда делал это в плей-офф. Победить команда из Казани смогла лишь однажды — в сезоне-2010/11. С тех пор УНИКС участвовал в Еврокубке четыре раза и останавливался на разных стадиях: четвертьфинал, финал, полуфинал и 1/8.



Прогноз: полуфинал



Почему. Вот главный ответ:

Существует большой риск перехвалить Димитриса Прифтиса, но прямо сейчас УНИКС показывает не только зрелищный и быстрый, но главное — умный баскетбол. Игры «предсезонки» могут быть не показательными, как может быть не показательной и первая встреча с «Зенитом». Тогда этот прогноз вряд ли сбудется, и казанцы остановятся куда раньше, чем на стадии 1/2. Но Прифтис производит впечатление грамотного человека, который понимает, где оказался и с чем имеет дело. УНИКС может сыграть как обычно, а может стать настоящим открытием и удивить всех.



Было бы приятно понаблюдать именно за вторым ходом развития событий.