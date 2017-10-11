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НБА
Текст: Марат Арасланов
Фото: Reuters

В бой идут старики. Ветераны нового сезона НБА

Мы слышали о них в начале века, а в сумме им 196 лет. Но они всё ещё зажигают!
11 октября 2017, среда. 12:45 Баскетбол

Современный баскетбол с каждым годом становится всё динамичнее — это уже медицинский факт. За последние несколько лет практически полностью стёрлась грань между центровыми и мощными форвардами. Собственно, классических центровых элитного уровня можно сосчитать по пальцам. Баскетбольная мода требует от игроков максимальной универсальности: дриблинга, скорости, выносливости, интеллекта, атлетизма и, конечно, броска. Всеми этими качествами должны обладать игроки лучшей лиги мира. Неспроста главными звёздами НБА являются Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Джеймс Харден, Кавай Леонард и Рассел Уэстбрук.

Но то звёзды, вокруг которых строятся команды. Рядом же с ними обязательно должны быть те игроки, которых принято называть «ролевиками». Никто из суперзвёзд не побеждал в чемпионате в одиночку. Каким бы крутым ни был Леброн, рядом с ним (помимо Уэйда и Боша в «Майами» и Ирвинга и Лава в «Кливленде») были Марио Чалмерс, Юдонис Хаслем, Джеймс Джонс, Крис Андерсен, Джей Ар Смит, Тимофей Мозгов и другие помощники, без которых Король не получил бы ни одного из трёх своих титулов.

При этом интересно наблюдать, как в лиге, где скорости с каждым годом повышаются до космических, вполне комфортно себя чувствуют возрастные игроки. Ниже приведём пятёрку звёздных ветеранов, которым в сумме 196 лет, но, несмотря на возраст, они отказываются уходить на пенсию и в принципе стареть.

Ману Джинобили

Возраст: 40 лет
Клуб: «Сан-Антонио»
Зарплата: $ 2,5 млн

Уже несколько говорят, что аргентинец вот-вот завершит карьеру. То же самое казалось и минувшим летом. Но игнорирующий старение Джинобили провёл в сезоне-2016/17 чуть меньше 70 игр, набирая в среднем 7,5 очка. Он давно и прочно встроен в большой командный механизм Грега Поповича, а полное доверие тренерской философии позволило Ману четыре раза выиграть чемпионат. Понятно, что обидчик сборной США на Олимпиаде в Афинах не будет играть вечно. Но здорово, что у нас есть возможность ещё сезон понаблюдать за ним и его волшебной левой.

Дирк Новицки

Возраст: 39 лет
Клуб: «Даллас»
Зарплата: $ 5 млн

Легендарный немец в прошлом сезоне разменял 30 тыс. очков за карьеру. Его точно включат в Зал славы, а болельщики будут спорить о его месте в баскетбольной истории. Кто-то даже назовёт его лучшим тяжёлым форвардом в истории.

Он остался в «Далласе» и в 39 лет подписал двухлетний контракт на $ 10 млн. Он уже на 6-м месте среди лучших снайперов НБА всех времён и, если отработает контракт полностью, обойдёт Коби Брайанта по количеству сезонов в составе одной команды. А это уже совсем открытый космос!

Винс Картер

Возраст: 40 лет
Клуб: «Сакраменто»
Зарплата: $ 8 млн

Винс — единственный игрок в этом списке, не побеждавший в чемпионате. Но золото Олимпиады в Сиднее (вы знаете почему) и победа в конкурсе по броскам сверху в 2000 году навечно впишут его имя в историю. Несколько поколений выросло, просматривая подборки его невероятных полётов. Прекрасно, что старина Картер нет-нет, да и вспоминает былые годы.

Джейсон Терри

Возраст: 40 лет
Клуб: «Милуоки»
Зарплата: $ 2,3 млн

В далёком 1999 году «Атланта» выбрала Джейсона Терри под высоким 10-м номером драфта НБА. Первые 9 сезонов он почти не пропускал матчей, стабильно играя в 80 играх за сезон. Кто-то из читающих этот текст людей удивится, но в прошлом году Терри отыграл 74 игры, проводя на паркете чуть менее 20 минут.

Пау Газоль

Возраст: 37 лет
Клуб: «Сан-Антонио»
Зарплата: $ 16 млн

Один из самых дорогих ветеранов НБА, Газоль доказал свой высочайший уровень на прошедшем недавно Евробаскете, где — наравне с братом — был лидером испанской сборной. А ещё в сентябре Газоль вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионатов Европы за всю историю. Он остаётся в «Сан-Антонио» ещё на три сезона, и тот факт, что руководство одной из самых последовательных команд лиги предложило старшему Газолю $ 48 млн на три года, как раз подтверждает слова о его классе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винс Картер Джейсон Терри Дирк Новицки Ману Джинобили Пау Газоль
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