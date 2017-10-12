«Мыши» прилетели. «Химки» сыграют с «Валенсией»

Так уж вышло, что в этом году в Евролиге будут выступать сразу пять испанских клубов. Вообще-то, это было запрещено регламентом турнира, в котором так и было сказано: «В турнире могут участвовать одновременно до четырёх клубов из одной страны. Их не может быть больше ни при каких обстоятельствах».

Как так сложилось, что у Испании в главном турнире Европы оказалось сразу пять команд? Ситуация вышла и впрямь запутанная. Чемпионом Еврокубка стала «Уникаха», которая — на правах победителя турнира — вернулась в Евролигу. Но чемпионом страны стала «Валенсия», у которой не было лицензии А. Пятый клуб от Испании в главном турнире Европы? Можно было бы отдать это место не победителю, а, например, финалисту Еврокубка, но и здесь нужно было бы отдавать путёвку… «Валенсии», которая в финальной серии уступила «Уникахе».

Теперь испанских команд в Евролиге пять, и если с первыми тремя всё понятно, «Уникаха» тоже всю жизнь играла в Евролиге, то «Валенсию» можно представить отдельно.

В Евролиге «Валенсия» выступала трижды и все три раза делала это не совсем уверенно. В последний раз, когда «летучие мыши» добирались до главного турнира Европы, они одержали три победы и семь раз терпели поражение, не выйдя в стадию Топ-16. Это было в сезоне-2014/15.

Но при этом «Валенсия» не остаётся без Еврокубка, и уж там-то испанцы в редком матче не являются фаворитами. Если такие матчи вообще существовали. За последние семь сезонов в турнире «Валенсия» дважды Еврокубок выигрывала, ещё дважды играла в финале. Знаете, кто остановил «Химки» в прошлом году? Именно. 2-1 в четвертьфинальной серии.

Более того, «Валенсия» — не кот в мешке, но очень знакомый «Химкам» соперник ещё и потому, что за всю историю Еврокубка нет команд, которые встречались бы друг с другом чаще, чем эти два клуба. Они на пару имеют пять титулов чемпиона Кубка Европы и постоянно заходят в этом турнире далеко — отсюда и постоянные встречи.

Теперь соперничество «Валенсии» и «Химок» перенеслось в Евролигу, где до этого команды ещё ни разу друг с другом не играли.

Главный тренер Педро Мартинес, который сколотил нынешнюю валенсийскую банду, ушёл из клуба. Пока не совсем понятно, как с новыми обязанностями справится Чус Видоретта, пришедший из клуба-открытия прошлого сезона «Тенерифе», но испанский Суперкубок у «Гран-Канарии» «Валенсия» уже выиграла.

Да и костяк прошлого сезона тоже остался. В первую очередь это касается центрового Бояна Дублевича. Лидер сезона Еврокапа по подборам, черногорец и в этом году обещает быть в полном порядке и стать уже полноценной главной звездой команды даже при наличии в ней Антуана Дио, Фернандо Сан-Эметерио и Хоана Састре.

Но получается, что именно на позиции Дублевича у «Валенсии» самые большие проблемы: в помощь черногорцу отряжены Тибор Пляйс и Уилл Томас, но Лэтэвиус Уильямс, известный российским болельщикам по выступлению за УНИКС, выбыл до середины ноября. Без него бороться с мощными «Химками» (которые к тому же усилились Томасом Робинсоном) испанцам будет крайне сложно, и именно игра на подборе — это то, за счёт чего химчане имеют самые реальные шансы разжиться первой в сезоне победой.

В последнем матче чемпионата Испании из-за проблем со здоровьем не играли также Фернандо Сан-Эметерио и Антуан Дио.

Игра на подборе — это то, за счёт чего химчане имеют самые реальные шансы разжиться первой в сезоне победой.

Впрочем, «Валенсия» в любом случае попортит нервы подмосковной команде. Пусть в окружении признанных европейских грандов скромный клуб Чуса Видоретты не хватает звёзд с неба, но «летучие мыши» слишком редко выходят в Евролигу, чтобы просто отбывать там номер.

«Химки» сыграют против «Валенсии» 13 октября (начало — в 20:00 по московскому времени). Матч пройдёт на «Арене Мытищи». Подмосковный клуб организует специальные бесплатные автобусы, чтобы добраться до арены. Где и по какому расписанию они будут курсировать, «Чемпионат» подробно писал здесь.