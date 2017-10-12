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ЦСКА — «Милан» — 93:84
Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

«Модников» хватило на полматча. ЦСКА начал Евролигу с победы

Москвичам потребовалось две четверти, чтобы одолеть «Милан».
12 октября 2017, четверг. 22:20 Баскетбол

Вы ждали? Он пришёл! Большой европейский баскетбол вернулся в Москву и с ходу привёз в российскую столицу модных парней из Милана. Матч — открытие Евролиги красно-синие проводили с командой, которая заняла последнее место в прошлом розыгрыше турнира, но летом кардинально обновилась и, кажется, готова удивлять.

Димитрис Итудис перед матчем не просто так расхваливал итальянцев. Чёткая селекция «Милана» в межсезонье и правда удивила, а Симоне Пьяниджани, унёсшему ноги из неуправляемого «Хапоэля», есть что доказывать.

По случаю открытия баскетбольного евросезона в «Мегаспорт» пришла хоккейная команда красно-синих в полном составе.

Видимо, хоккеисты решили нанести ответный визит Серхио Родригесу и Лео Вестерманну, которые ходили болеть за одноклубников в матче против «Локомотива».

А ещё в центре внимания оказалась Полина Гагарина. Участница Евровидения-2015 открыла сезон песней «Кукушка» и пожелала ЦСКА удачи в новом сезоне. Выступление звёзд такого масштаба на баскетболе — не только большое событие, но и приятное дополнение к и без того долгожданному моменту.

Словом, «армейцы» хорошо подготовились к новому баскетбольному году.

Но в баскетбольном плане команда Димитриса Итудиса не сразу поняла, что лёгкие прогулки в Красноярск и Астану закончились. «Милан» на протяжении всей первой четверти просто сминал фаворита. ЦСКА придумывал сам себе потери и в итоге за 10 минут совершил их 4, проиграл подбор и раздал в три раза меньше результативных передач. Гости чувствовали себя более, чем вольготно.

А вот во второй десятиминутке начали так торопиться, что совершенно позабыли про оборону. Сначала итальянцев терроризировал Серхио Родригес, а потом за дело принялся Отелло Хантер. Американский центровой подобрал на чужом щите 5 раз за 10 минут, а в общем ЦСКА во второй четверти переподбирал «Милан» со счётом — присядьте — 19:5. Провальная первая четверть, вкупе с периодическими «зевками» в обороне позволили команде Пьяниджани вести с 10-очковой разницей к перерыву, но было понятно, что хозяева закончили шутить.

На вторую половину вышел уже более привычный ЦСКА — собранный и постоянно прессингующий соперника. У «Милана» возникали проблемы даже с переходом центральной линии. Итальянцы шесть раз за четверть потеряли мяч, тайм-ауты больше не работали. ЦСКА по кирпичику разобрал отставание и на последние 10 минут игры выходил уже в роли лидера. Пусть всего с одним очком гандикапа, но с огромным психологическим преимуществом.

В последней четверти красно-синим оставалось лишь помочь «Милану» проиграть. Эндрю Гаудлокс партнёрами попытались устроить баскетбольные «качели», но гостей хватило лишь на полчетверти. Задняя линия ЦСКА быстро решила в свою пользу вопрос о первой в сезоне Евролиги победе — 93:84.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
12 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
93 : 84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)
Олимпия Милан
Милан, Италия
ЦСКА: Хиггинс - 21, Родригес - 20, де Коло - 19, Клайберн - 15, Хайнс - 6, Хантер - 5, Курбанов - 4, Вестерманн - 3, Воронцевич, Фридзон, Антонов, Хряпа
Олимпия Милан: Гудлок - 17, Мицов - 16, Гудайтис - 15, Дайр. Бертанс - 14, Теодор - 7, Тарчевски - 7, М'Байе - 5, Калниетис - 3, Абасс, Фонтеккио, Кузин, Джефферсон

На очереди — «Реал», победивший в стартовом туре «Эфес», и поездка Серхио Родригеса к родным пенатам. Жара гарантирована!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Милан ПБК ЦСКА Евролига - Баскетбол
Новости. Баскетбол
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